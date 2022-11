República Dominicana crece como hub logístico

Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que las

operaciones logísticas mostraron un crecimiento de casi un 140 % en el 2021 y se han

movilizado 671,275 TEUS (unidad de carga de los contenedores) hasta octubre de este

año y 1,093.06 toneladas de carga aérea.

El subdirector de Aduanas, Johannes Kelner, en representación de su director general,

Eduardo Sanz Lovatón, participó en el evento THINK LOGISTICS 2022: “Transformación

del Comercio Global”, junto a expertos nacionales e internacionales donde renombradas

figuras de la industria logística disertaron sobre temas como el Rol del comercio

internacional para acelerar el crecimiento económico y el impacto del comercio global en

la logística como industria de crecimiento para el país.

En el evento, el subdirector de Aduanas disertó sobre el tema: Facilitación, Tecnología y

Seguridad en las Aduanas, donde abordó la realidad actual del comercio y la logística en la

República Dominicana, presentando los logros de su gestión en materia de seguridad,

tecnología y facilitación del comercio.

“En los últimos dos años hemos logrado los avances más significativos de la República

Dominicana en materia de hub logístico, ha sido producto de un gran esfuerzo y seguimos

identificando mejores oportunidades del mercado para nuestro país a través de este

estudio”, aseguró Johannes Kelner.

Este evento, organizado por la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, (CCTDS),

contó con la participación de la embajadora de Suiza en la República Dominicana, Rita

Hämmerli-Weschke, y destacados panelistas internacionales de la talla de Steven

Altman, investigador senior y director de la Iniciativa DHL sobre Globalización en el Centro

para el Futuro de la Administración, NYU Stern.

Avances en las operaciones

Al realizar un análisis estadístico de la data histórica del país, en servicios logísticos y

movimiento de carga, como aporte de datos para el Estudio de Hub, Kelner dijo, que

llegar a estas cifras no ha sido tarea fácil ni tampoco se ha logrado de la noche a la

mañana, sino que ha ido de la mano con medidas que se han planificado y ejecutado.

Se puede decir que la integración de nuevas herramientas tecnológicas, en las

operaciones de Aduanas, ha sido la clave para este crecimiento.

“Adquirimos un nuevo motor de riesgo para la realización del análisis y toma de decisiones

para su mitigación, incorporado a nuestro sistema; integramos tecnologías para revisión

no intrusiva de la carga, Rayos X, con las que se han detectado más de 146,000

municiones y armas de diferentes calibres; tenemos la figura del consignatario no

residente para la facilitación de las operaciones y un nuevo documento de operaciones

logísticas y seguimiento de la carga enviada por correo expreso”, explicó el funcionario.

Trámites más ágiles

Un gran avance que destacó Johannes Kelner, fue la tan esperada Ley de Aduanas Núm.

168-21, y actualmente cursa, en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de Operaciones

Logísticas (Ley de Hub) que establecerá un marco jurídico para el desarrollo y promoción

de la República Dominicana como zona de actividad logística regional.

Dijo que, a nivel interno, también se han adoptado normativas, con nuevos manuales y

procedimientos para agilizar los procesos de despacho.

Se han realizado 270 trámites y servicios, realizados por medio de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior (VUCE). El programa Despacho en 24 Horas (D24H) representa un hito

sin precedentes, en julio de este año llegó a la cifra récord de unos 30,000 contenedores

procesados, al reducir un proceso que antes se tomaba entre seis y siete días para

lograrse. Otra estrategia que ha dado resultado es la expansión del programa OEA, para

que más empresas reciban las facilidades propias de esta certificación.

“En materia de facilitación del comercio hemos logrado la institucionalización del Comité

Nacional de Facilitación del Comercio a través de la Ley 168-21. Este comité es la principal

herramienta institucional como mesa permanente de diálogo para los temas de facilitación

del comercio y logística, lo cual representa un logro importante que permanecerá en el

tiempo”, señaló Kelner.

Añade que el propósito de todas estas iniciativas es seguir facilitando el comercio seguro y

transformar la Dirección General de Aduanas, hasta convertirla en una de las más

modernas y eficientes de la región.