República Dominicana al borde de la haitianización

Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparedes@gmail.com

No es posible que en nuestra nación se denuncien hechos objetables, como la

pérdida de nuestra nacionalidad, considerando el crecimiento haitiano en la capital

dominicana, Santiago de los Caballeros, Haina, y en todos los lugares fronterizos,

como realidad determinante.

Haití está invadiendo pacíficamente nuestro territorio. Es vox populi como se

han declarado niños y adolescentes haitianos como si fueran hijos e hijas de

dominicanas. En este país los destinados a cuidar el orden de la nación, tienen que

cumplir con sus atribuciones velando por salvaguardar la nacionalidad, que está

entrando por la vía de la extinción.

Aquí, los llamados a cuidar el país se hacen los desinformados; por eso existe

la poca credibilidad para nuestras fuerzas policiales y otras instituciones

gubernamentales.

El Estado debe exigir la persecución de esas redes maléficas que atentan

contra la Patria: tratándose de extranjeros que tienen que ser deportados; sin

Cuando en un país se pierde el amor

por la tierra y desde luego por su

nacionalidad crece la crisis

degenerativa.

embargo, en la actualidad no se deporta a nadie, no se persigue a nadie. En fin, están

destruyendo nuestra nacionalidad.

Quienes atenten contra la Patria, deben ser expulsados inmediatamente,

mientras sólo apresan algunos narcotraficantes muy públicos, que producen

espectáculos a través de los medios comunicacionales. Hay que proteger a la

República Dominicana, para que no haya la inmensa cantidad de nacionales

haitianos cruzando la línea divisoria de los dos países.

“Cuando en un país se pierde el amor por la tierra y desde luego por su

nacionalidad crece la crisis degenerativa”.

Reitero, cómo mujeres dominicanas quieran ante la Junta Central Electoral

(JCE), declarar hijos e hijas biológicos, siendo oriundo de Haití. Esto ocurre por

grandes mafias de dinero, ofertadas por redes delincuenciales que presionan a las

féminas nacionales para delinquir, al mismo tiempo están vendiendo el país y

nuestra nacionalidad. El desamor por la Patria se extiende, porque la corrupción

está cambiando de rostro en Dominicana.

Es necesario implementar clases de valores cívicos y sociales por la televisión

a nivel nacional, por ser un medio poderoso de noticias usado en nuestro país en

todos los estratos sociales. Igualmente, por la radio, la prensa escrita y otros medios

digitales.

Para poner coto a esta grave situación se requiere el concurso de toda la

nación, aportando cada quién lo posible, para enfrentar por un lado la delincuencia y

por otro el tráfico de indocumentados en la tierra del prócer independentista Juan

Pablo Duarte y Díez.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, analista social,

geopolitólogo.