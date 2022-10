Reportes: Policías EUA envueltos en 1,111 muertes de civiles en 2022; 60 agentes fallecidos

NUEVA YORK.- La organización “Archivo de Violencia con Armas” (GVA), con sede en Washington DC, reporta en su página web hasta este 18 de este mes, la cantidad de 1,111 civiles muertos en incidentes con agentes de la policía en todo Estados Unidos.

Asimismo, los uniformados se han visto involucrados en los casos de 700 personas heridas, según los reportes.

La GVA, corporación sin fines de lucro que brinda acceso público gratuito en línea a información precisa sobre la violencia relacionada con las armas en los EE. UU, reporta la muerte de 60 uniformados y 286 heridos a nivel nacional.

Agentes policiales dominicanos, al igual que civiles, figuran en el reporte de la entidad.

Los últimos cinco civiles muertos se reportan: El 17-10-2022 (no identificado), frente al 1200 block of E State Hwy 114, en la ciudad de Southlake del Estado de Texas; a Joel Capellán en la avenida Nagle con la calle Dyckman (Alto Manhattan) en NY el 16-10-2022; y a Ángel Jiménez, frente al 300 block of W de la avenida Texas, en la ciudad de Anadarko en Oklahoma.

Además, Sergio Gruver, frente al 1316 SW de la calle 25, en la ciudad de Oklahoma City en Oklahoma el 16-10-2022; y Taylor Grimes, frente al 4000 block of Wiman Dr, en la ciudad de Fort Worth en Texas, el 15-10-2022.

Mientras, los últimos cinco agentes policiales fallecidos son: Truong Thai (13-10-2022), frente al 800 block of E Flamingo Rd, en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada; Gabriel Torres (13-10-2022), frente al 6000 block of Osprey Cove Dr, en la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte; y a Dustin Demonte (12-10-2022), frente al 310 Redstone Hill Rd, en Bristol en el Estado de Connecticut.

También, Alex Hamzy (12-10-2022), frente al 310 Redstone Hill Rd, en Bristol en el Estado de Connecticut; y a Myiesha Stewart (11-10-2022), entre las calles Reed y Rebecca, en la ciudad de Greenville en el Estado de Mississippi.

Hay que recordar, que tanto los agentes Jason Rivera y Wilber Mora, acribillados el 21 de enero, en el edificio 119 W de la calle 135, en el sector de Harlem; y Capellán, muerto por los agentes el pasado día 16 en el sector de Inwood, son dominicanos. Ambos casos ocurrieron en el condado de Manhattan.

En lo que va del presente año, en EE. UU. han fallecido por disparos de armas la cantidad de 35,424 personas, por homicidio 16,218 y por suicidio 19,206. Además, 31,635 han resultado heridos, cientos de ellos de gravedad.