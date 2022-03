Regeneración urgente de la política y su legitimidad

Por Cándido Mercedes

“El mejor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán

gobernados por personas que sí se interesan”.

(Arnold Toynbee)

Dedicamos este artículo a Altagracia Salazar Bello, a quien aprecio, valoro y adoro.

Woody Allen, ese gran cineasta, dijo una vez “Arreglar los problemas económicos es fácil,

lo único que se necesita es dinero”. Diríamos nosotros, lo trascendental es como

canalizamos y al mismo tiempo catalizamos una agenda coyuntural con una agenda de

sentido, de visión, que englobe lo urgente que es importante con lo importante que no es

urgente. Es la mirada correlacionada que es a final de cuentas la cristalización de la

verdadera POLITICA. Es desde la Política que se ganan campeonatos, no juegos.

La sociedad dominicana lleva sobre sus hombros el gran blasón, degradado a su máxima

expresión, por la carencia de una política que lleve sobre su seno la necesidad de articular

de manera más llevadera el arte de hacer que las cosas sucedan con eficiencia, eficacia y

calidad. La vertiginosa urgencia de construir políticas públicas que hagan posible reducir

las brechas de las desigualdades y la de disminuir la enorme concentración de la riqueza.

Recientemente en un enjundioso artículo de Magín Díaz nos llamaba la atención sobre la

problemática de la desigualdad y de como esta, desde el año 2000 al 2021, había

disminuido al pasar de 0.51 a 0.396, medida por el coeficiente de Gini. Sin embargo, nos

llama a ver el promedio de ingreso per cápita en nuestro país: US$8,332 dólares. No

obstante, el 10% más pobres apenas tiene un ingreso per cápita de US$1,708 dólares,

donde, además, el 65% de los hogares dominicanos tienen ingresos por debajo del

promedio general del país (US$8,332 dólares).

Esta realidad económica y social que se expresa a lo largo y ancho de todo el tejido social

deriva en un cuerpo social amorfo, desfigurado, dada la alta concentración de la riqueza y

el cruento modelo económico de desarrollo, que no tiene como espina dorsal al capital

humano y al capital intelectual. Solo con decir que el promedio salarial, según la Tesorería

de la Seguridad Social, en el sector privado se encuentra en: RD$26,527.00 pesos. En la

Administración Pública: RD$32,500.00. Solo un 11% de los asalariados ganan más de

RD$50,000.00.

Es que los actores políticos (partidos políticos) que han dirigido el Estado a lo largo de esa

larga transición: 1978-2020, no orquestaron el quid pro quo, la médula espinal del espacio

vital de una sociedad: su gente. Las transformaciones estructurales nodales brillaron por su

ausencia desde una perspectiva del desarrollo humano y lo logrado constituyó la mera

concepción reactiva del derrame, lento y muy vertical y excluyente de la redistribución de

la riqueza. En ese concierto distópico, como cadena con candados execrables, tomaría un

rol estelar la corrupción como fuente de acumulación originaria perenne. Es lo que explica

que el Foro Económico Global nos situara en el 2019 como el octavo país en el mundo en

corrupción y el quinto de los 34 países de la Región.

La falta de reformas estructurales en los últimos 25 años hizo que la pirámide social,

graficada y simbolizada en la movilidad social, se estancara. El más importante

componente de la movilidad social vertical ascendente lo encontramos en la burocracia

estatal. Los dirigentes políticos negaban en la praxis aquella frase lapidaria de Antonio

Cánovas que nos decía “La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del

ideal que las circunstancias hace posible”. O no tuvieron nunca ideal o el exceso del

pragmatismo salvaje los enrumbaron por el acomodo y su mera transformación social-

personal desde lo público.

No he visto una sociedad democrática, de mercado, donde lo público sea tan ferozmente

subordinado a lo privado. Donde el mercado, que ha de ser regulado y controlado por el

Estado, se ondee a su merced. Allí donde lo privado, su corporativización, juegue un rol tan

estelar en la “defensa de sus intereses corpóreos”. Es algo que solivianta la mera

protección. Es como si todo el Estado le perteneciera y en la división social del trabajo

tienen sus alfiles en el juego de ajedrez del poder. Los que se suponían profesionales de la

política, en la división social del trabajo, no jugaron su papel. Se sumaron en una estrategia

suma cero que perjudicó y perjudica la sociedad como un todo.

La dominación política, en la forma y el contenido, cobra cuerpo a través de ellos. Como si

no hubiese autonomía entre la infraestructura (base económica de la sociedad) y la

superestructura (el conjunto de aparatos jurídicos políticos: el Estado). Esto hace que cada

vez más la legitimidad quede truncada. Entre estas dos instancias esenciales del Estado y la

sociedad ha de prevalecer un orden básico, que es la fuente primordial de todo gobierno

democrático. Lo político, lo económico y social constituyen una triada que ha de reflejarse,

si no simultáneamente, al menos en un espejo de foco permanente, más que intermitente.

Por ello es que Francis Fukuyama nos llama en su libro Orden y Decadencia de la Política

“Por definición, las instituciones son pautas de conducta persistentes creadas en respuesta a

las necesidades de un momento histórico concreto. Sin embargo, las sociedades

especialmente las que experimentan un rápido crecimiento económico, no permanecen

inmóviles. Crean nuevas clases sociales, educan a sus ciudadanos y emplean nuevas

tecnologías que mezclan las cartas de la baraja social”. Si no lo vemos así gravitará sobre el

cuerpo social una lacerante crisis de legitimidad, porque como nos señala el autor precedido

“Si queremos entender los acontecimientos políticos y económicos cambiantes, del mundo

contemporáneo, resulta importante situarlos en el contexto de la historia a largo plazo de la

estructura institucional de las sociedades”.

Estamos aquí y en el mundo frente a varias crisis, que para los pesimistas son problemas

que los dejan frisados y lo más que pueden desarrollar es el gatopardismo y la inercia. La

argumentación perfecta para la justificación. Para los optimistas, oportunidades para

transformar. La alteración, metamorfosis, ha de cristalizarse en una nueva forma de hacer

política. Una mutación transversal que lo toque todo desde la política que vislumbre un

compromiso cívico, ético y moral.

Los académicos, los intelectuales, los profesionales, debemos de empujar a una sociedad

que no mire hacia atrás, para no buscar respuestas del presente y del futuro en el pasado. El

costo social- moral e institucional ha sido muy alto. Es el momento para no pensar en los

beneficios personales y particulares. Es el timing de desarrollar lo colectivo. Aquel

liderazgo en el poder desde el 1996-2020 debe quedar en el pretérito, como fuente de la

prehistoria. Esa oligarquía partidaria. Esa ley de hierro de la oligarquía, como nos dijera

Robert Mitchell, debería encontrar actividades nobles para coadyuvar con la sociedad. Se le

puede servir a ella desde diferentes ángulos. O creernos que nacimos para ser presidentes o

ministros.

La regeneración de la política solo es posible si nos situamos en: escuchar, comprender,

generar compromiso y flotar hacia el sendero de servir desde una óptica horizontal,

teniendo siempre como baluarte el optimismo con el pensamiento crítico. Empero, hay que

destacar unos versos del Paraíso perdido de Milton, cuando decía “La mente es su propio

lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo”. De la mente

surgen las ideas y estas, como nos señalaba Víctor Hugo, parafraseándolo “no hay nada

más poderoso que una idea, incluso más fuerte con un ejército cuando le ha llegado su

momento”

El momento es de transformación, de caminar en medio de la crisis, no tropezar con ella y

mirando la perspectiva del futuro, que ya es hoy; y, hoy, es sembrar el surco fertilizado y

fecundo de la regeneración política, de la decencia, de la transparencia y del desarrollo

institucional. ¡Hagamos posible la concreción de las acciones con los sueños porque el que

no sueña siempre será un esclavo, por más alto que sean sus niveles de bienestar individual,

aunque forme parte de ese 1% (75,000 personas) que tienen un ingreso per cápita por

encima de US$94,000.00 dólares!