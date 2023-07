Reelección tiene muchos frentes y amenazas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La reelección presidencial en los comicios de 2024 tiene muchos frentes y amenazas que obligan un accionar urgente al Partido Revolucionario Moderno, aliados y al presidente Luis Abinader.

Los precios de las gasolinas y otros combustibles, el no envío de las auditorías a instituciones del Estado realizadas por la Contraloría General al ministerio público, protestas comunitarias, críticas del obispo de La Altagracia, Jesús Castro, por la crisis eléctrica en el Este, protestas por la falta de agua potable, protesta por una barcaza en Azua, paro en el Metro, tema la ocupación haitiana, incremento en el precio de los abonos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, escandalosas facturas de energía, incrementadas a negocios y clientes residenciales, alzas en los víveres, carnes y otros productos de la canasta familiar, la falta de reforestación en mas de 74 mil tareas afectadas por los incendios forestales en este año, el alza en el tipo de cambio, las quejas por la falta de circulante en las calles, disminuidas ventas, caída en el crecimiento económico, el uso del 30 por ciento del presupuesto de salud en parturientas haitianas y otros indocumentados de ese país, el no accionar contra las mafias que trafican parturientas y otros haitianos en la zona fronteriza, abusos policiales utilizando un denominado «punto rojo» o alerta, el uso de fichas del pasado en perjuicio de revolucionarios, lo que contradice la cacareada reforma policial, el pésimo servicio de las edes con reclamos de solución de problemas a clientes, los apagones, muchos funcionarios borrachos de poder, deterioro de las calles de sectores donde ganó mayoritariamente el PRM en los comicios de 2020, disgusto de las bases del partido en el poder por no ser tomadas en cuenta, el negocio con el apresamiento de haitianos, las contradicciones entre las estadísticas sobre la criminalidad y la delincuencia respecto a la percepción ciudadana, la falta de oportunidades para jóvenes que prefieren marcharse del país. privilegios del gobierno con muchas personas que usurpan el periodismo profesional, la pérdida de confianza ciudadana en la democracia, reservas de candidaturas para favorecer a «tránsfugas políticos», miles de promesas incumplidas, exceso de picazos y lentas realizaciones, se encuentran entre frentes y amenazas al proyecto reeleccionista que buscaría cuatro años más para el presidente Luis Abinader en el ejercicio del poder.

CARGA ELECTRICA

El déficit eléctrico, que según el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, alcanzó US$ 72 millones en el año 2022, es un problema grave para las finanzas públicas.

Si algo deben hacer las distribuidoras es adquirir medidores eléctricos para ampliar su número de clientes y mejorar las redes para evitar perdidas de energía.

GASOLINAS

El gobierno no ha respondido al pueblo dominicano que se queja de que le venden el galón de las gasolinas con los precios mas caros en el continente. Un galón de gasolina cuesta en el país US$ 5.29.

INFLACION

Que una libra de café molido y en granos tenga el precio mas alto en la historia dominicana, el de la libra de chivo a RD$ 310.00; el de bistec de palomilla de res fresco a RD$ 236.00; carne de res No.7 fresca a RD$ 190.00; la de carne molida de res entre RD$ 170.00 y 190.00; el pecho de res comercial fresco a RD$ 125.00; la chuleta de cerdo RD$ 59 pesos más cara que en 2019 ( hoy cuesta 140.00), la pierna de cerdo RD$ 20.00 más cara que su precio previo a la pandemia del COVID-19, la libra de muslo de pollo con el escandaloso precio de 89 pesos la libra, cuando antes costaba RD$ 36.00; la libra de arroz entre 27 y 35 pesos la libra; pasta de tomate, guandules verdes,, habichuelas, guandules verdes o secos con coco, embutidos, sazones y quesos con precios más caros, GLP muy caro, es un tema clave para el proceso electoral de 2024 en República Dominicana.

ELEMENTOS POSITIVOS

Elementos positivos para el actual gobierno son:

La sencillez con que se maneja el presidente de la República, Luis Abinader

Los logros del Banco de Reservas, Superintendencia de Bancos, Direcciones Generales de Impuestos Internos (DGII) y Aduanas, la estabilidad macroeconómica, Superintendencia del Mercado de Valores, la iniciativa del pasaporte electrónico, el crecimiento del turismo, la reducción en los precios del limón, cebolla, pimientos morrones, piña, yuca mocana y los aguacates, los 128 mil nuevos empleos en el primer trimestre de 2023, la inversión de RD$ 400 millones en el remozamiento de la Ciudad Colonial, los 30 cruceros en Puerto Plata en el mes de julio, nuevas empresas gastronómicas, el interés del gobierno por el desarrollo de Pedernales, las inversiones del gobierno en Los Alcarrizos y Santiago de los Caballeros, las obras que inaugura el mandatario, las crecientes reservas Internacionales del Banco Central, la importancia del Banco Central a la ciberseguridad, el proyecto de amnistía fiscal, la ocupación de muchos cargamentos de drogas, los avances del INFOTEP, los proyectos eléctricos iniciados por EDESUR, el incremento en el envío de remesas por la diaspora dominicana en el exterior, son positivos.

La Ley Antidopaje

PROBLEMAS PREOCUPANTES

El desacato de sentencias del Tribunal Constitucional

La desprotección en la frontera

Funcionarios montando proyectos políticos para el 2028

El creciente endeudamiento público

La deserción escolar

La realidad de la delincuencia en el país

El ingreso de encapuchados a viviendas, cometiendo crímenes y robos

La denuncia del ex presidente Leonel Fernández de que el gobierno vació las neveras y apagó las estufas

La metida de pata de un alto funcionario que habló de ponerle fin al programa de medicamentos de alto costo

Que el gobierno crea que solo las obras garantizan los triunfos electorales, dejando correr otros graves problemas que sacan a los mandatarios del Palacio Nacional

El uso de fichas policiales para reprimir opositores

Muertes en supuestos atracos

La acusación opositora de que el gobierno se quemó en el manejo del sector eléctrico

La falsificación de recetas para adquirir fentanilo y drogarse

El asesinato de 43 mujeres en el primer semestre de 2023 en RD

El combate de un lobista a la acusación en el sonado caso Calamar

El déficit de energía

La necesidad de que sean auditadas las Edes y el Ministerio de Energía y Minas

La violencia y la muerte de un joven baleado en El Seibo

Muertes en lucha por puntos de drogas en Constanza

La situación de los hospitales Salvador B. Gautier y Moscoso Puello

Las criticas a la decisión del PRM de consultar a la embajada de Estados Unidos en la depuración de sus candidatos, otros apoyan la medida

El desfalco en Agricultura

Dirigentes del PRM marchándose a otros partidos políticos

La violencia entre adolescentes en San Pedro de Macorís

La polémica circunvalación de Baní

Los «haitianos peligrosos» que intentan penetrar al país

La posibilidad del dinero del Estado en la campaña política de 2024

La labor de un lobista contratado por un ex funcionario del gobierno de Danilo Medina

Las alzas en los precios de los libros de textos

Explosiva situación en los vertederos

La creciente violencia

Muchas autopistas y carreteras llenas de basura

La imposición tres veces consecutivas de Eduardo Estrella en la presidencia del Senado, en perjuicio de senadores del PRM, partido mayoritario

La muerte de siete personas en supuestos intercambios de disparos

El deterioro de la clase política dominicana

Armas y pertrechos militares en manos de narcos y ciudadanos

El filtro de los candidatos en la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio Público

Muchos funcionarios en actividades políticas

La hambruna en Haití y su impacto local

La denuncia de apresamientos de embarazadas haitianas en un hospital de Higüey

La incidencia de narcos, dueños de bancas ilegales y riferos en partidos políticos

El origen de los fondos que utilizan muchos candidatos en los procesos electorales

La depuración de los candidatos en la embajada de Estados Unidos, rechazada por el Instituto Duartiano

La negativa de la Junta Central Electoral al PRM respecto a la celebración de primarias en Estados Unidos. Si los dominicanos votan en el exterior, deben celebrar sus primarias cumpliendo la ley

El espionaje a Nuria Piera

Los atracos en Moca y en el barrio Las Rosas

La muerte de una menor en un tiroteo en Moca, violencia creciente en la provincia Espaillat

El auge del COVID, dengue, rinitis, influenza

El auge de las drogas en Constanza y otras comunidades

Las marchas del PLD y La Fuerza del Pueblo contra el alto costo de la vida y la delincuencia

Daños a áreas protegidas en Cabarete, Villa Altagracia, Yamasá y otros puntos de la nación

Los apagones

Los efectos de la sequía

La seguridad alimentaria

La evasión de impuestos de chinos

El deterioro de los ríos y las montañas

Las amenazas al PRM en el Gran Santo Domingo

El crecimiento de la demanda de energía

Ocupaciones de terrenos privados y del Estado

Presión internacional al gobierno por la deportación de haitianos

El daño a los manglares en Montecristi

Las amenazas de un recluso a una magistrada a en una provincia del Noroeste

Daños a Loma Novillero, en Villa Altagracia

Daños a la Loma 7 Picos, en Yamasá

El uso de un 6 por ciento de una planta de tratamiento que debe proteger los rios en Santo Domingo

El incremento en tasa de analfabetismo

El intento de penetración al país de miembros de pandillas haitianas

El impacto del caos haitianos en el país

Los ruidos del X Censo

El camuflaje de cocaína

La no sanción a las mafias que llenan el país de haitianos indocumentados y parturientas

Deforestación

República Dominicana, según el Instituto Duartiano, desbordada de haitianos

Los suicidios de menores de edad

Violencia en las escuelas

Incendios forestales

Saqueo a los ríos

La inseguridad, alto costo de la energía, combustibles y la comida

El endurecimiento opositor al gobierno que encabeza Abinader y al PRM

La reaparición de los llamados «intercambios de disparos» y muertes extrajudiciales, contrarios a los objetivos de la reforma policial impulsada por el actual gobierno

Invasión haitiana

El cibercrimen en RD

La oposición advirtiendo que el gobierno de Abinader es «una gran pesadilla»

El daño del sargazo al turismo

La versión de los opositores de que Abinader no sabe gobernar

El encarecimiento de muchos víveres, azucares, leche evaporada, leche UHT

Los reclamos de pagos de proveedores y contratistas del Estado

Las tantas muertes a tiros de ciudadanos en enfrentamientos en puntos de drogas

El caos en el tránsito

Las amenazas al PRM en La Romana, Santiago, La Vega y otras provincias

El deterioro moral de la sociedad

La penetración de extraditables el país

La baja en la matriculación escolar de jóvenes y adultos

Los líos de drogas en Nagua

Corrupción policial y militar con los haitianos

Asesinatos de mujeres

La muertes de jóvenes producto de tiroteos entre delincuentes

Los daños que causaría la nueva presa de cola de la Barrick Gold en Sánchez Ramírez, caso destapado por un científico norteamericano

La amenaza del fentanilo a la sociedad dominicana

La delincuencia del bajo mundo

Acoso sexual y violencia en escuelas

La violación de mujeres y ultrajadas

Los problemas en el censo nacional

Los abusos de pareja masculina contra las mujeres

El abandono de animales en las calles

El retroceso en la planta de tratamiento de aguas del Rio Ozama

La necesidad de mas casas de acogida para mujeres y adolescentes maltratadas

La muerte, golpizas y la crueldad de adolescentes

El doble parqueo en calles y avenidas anulando la circulación de los vehículos

El exceso de vehículos en las calles, carreteras, autopistas, autovías, caminos vecinales en el país

Afecciones neurológicas después del COVID-19

EN LO POLITICO

A la reelección del presidente Luis Abinader le convendría la división de la Fuerza del Pueblo y el PLD en los comicios de 2024, el dinamismo de los movimientos reeleccionistas, Abinader en las calles, formación de un frente opositor para sumar mas votos.