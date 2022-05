RECURSO DE TERCERIA.*

El recurso de Tercería es principal cuando la parte afectada por una decisión no es parte en ningún proceso abierto. Se efectúa ante el mismo tribunal que dictó la decisión, como vía de retractación.

Recurso de tercería: conforme al derecho común la tercería puede ser principal e incidental. Tercería principal: es aquella que se interpone ante el juez o tribunal que haya pronunciado la sentencia que afecta al tercero.

Por otra parte, nuestro Código de Procedimiento Civil le consagra cinco artículos a la tercería. Estos suelen ser: desde el 474 al 479. El artículo 474 ya expresa en qué consiste este recurso extraordinario, el cual suele definirse como la vía legal usada por aquellas personas que resultan lesionadas en sus derechos por una sentencia en la que no han sido partes ni han estado representadas.

Conviene recordar que el artículo 1351 del Código Civil consagra el principio de la relatividad de la cosa juzgada. Más claramente, se presume que la cosa juzgada sólo debe surtir efecto entre quienes han figurado en la sentencia, y que ésta no aprovecha ni perjudica a terceros extraños a la misma.

Por cuanto, a que una sentencia puede ser atacada por la vía de la tercería cuando afecta derechos ajenos a las partes contenciosas. El artículo 474 del Código de Procedimiento Civil exige dos condiciones: a) que esos derechos hayan sido atacados por la sentencia, y b) que la parte a quien corresponden esos derechos no haya sido ´´citada o representada por ante la jurisdicción que la pronunció´´.

No huelga insistir en la condición que exige una separación total entre quien recurre a esta vía extraordinaria y la sentencia que afecta esos derechos. Para recurrir en tercería es preciso que la cosa juzgada no le alcance en absoluto. Si quien se dice lesionado por la decisión ha figurado en la contestación judicial, ya como parte, ya como interviniente voluntario o forzoso, o bien, si ha sido citado para que la sentencia a intervenir le sea también oponible, no puede en modo alguno interponer válidamente la tercería. Tampoco le es permitido este recurso si ha sido representado en el proceso.

La tercería puede ser principal o incidental. Es principal cuando al margen de toda instancia en curso, se interpone por ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada, y en este caso el recurso es, como la oposición, una vía de retractación. Y es incidental cuando se interpone el recurso en un proceso ya iniciado. La situación se presenta cuando en el proceso pendiente una de las partes invoca una decisión, oponiéndosela a su adversario, y éste responde incidentalmente recurriendo dicha decisión por la vía extraordinaria de la tercería.

Conviene puntualizar las reglas que establecen los artículos 475 y 476 del Código de Procedimiento Civil: la tercería, como acción principal, esto es, intentada fuera de todo proceso o instancia pendiente, es una vía de retractación puesta por el legislador a disposición de los terceros, y debe necesariamente someterse ´´al tribunal que haya pronunciado la sentencia impugnada´´.

Como incidente, es preciso saber si el tribunal por ante el cual se presenta la ocurrencia es inferior, igual o superior al tribunal cuya sentencia se pretende impugnar: sí el tribunal por ante el cual se plantea el recurso es inferior a aquel que dictó la sentencia, ´´entonces la tercería deducida como incidente se interpondrá como acción principal ante el tribunal que haya dictado la sentencia de donde nazca la tercería´´, expresa textualmente la parte final del art. 476.

Por razonamiento a contrario, si el tribunal por ante el cual se interpone incidentalmente este recurso es igual o superior a aquél que dictó la sentencia impugnada, entonces dicho tribunal sigue apoderado tanto de la demanda principal como del incidente, y en este caso ya la tercería deja de ser una vía de retractación para convertirse en una vía de reformación.

*Fuentes Consultadas: Wikipedia, internet. JottinCury, ´´Los Recursos´´, página 106 y ss. Edición 1976, Santo Domingo, República Dominicana.