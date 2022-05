RECURSO DE REVISION CIVIL. *

¿Qué es el recurso revisión civil?

La revisión es un recurso extraordinario que contempla el Código de Procedimiento Civil, que procede contra sentencias judiciales ya ejecutoria, lo que se constituye en una excepción de la cosa juzgada.

Este es un recurso extraordinario mediante el cual se impugna una sentencia dictada en única o en última instancia, a fin de hacerla retractar, sobre el fundamento de que el tribunal ha incurrido en errores o ha cometido irregularidades que no le son imputables.

La revisión civil se define como un recurso extraordinario mediante el cual se pide al juez o tribunal que dictó la sentencia impugnada que la retracte, en razón de las irregularidades o errores que la vician. Una particularidad notable de la revisión civil es que su interposición se realiza siempre bajo el supuesto de que el juez o tribunal que dictó la sentencia supuestamente viciada no ha incurrido conscientemente en la irregularidad o el error jurídico que determina el recurso.

La revisión civil, abierta solamente en favor de las partes y sus causahabientes, se halla reglamentada en los artículos 480 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Este primer artículo enumera, con carácter estrictamente limitativo, las causas que pueden dar lugar a ella. Son las siguientes: 1) dolo personal; 2) cuando las formalidades prescrita a pena de nulidad han sido violadas antes o al darse la sentencia y siempre que esas nulidades no hayan sido cubiertas por las partes; 3) si se ha pronunciado sobre cosas no pedidas (extra petita); 4) si se ha otorgado más de lo que se hubiera pedido (ultra petita); 5) si se ha incurrido en omisión de estatuir sobre uno de los puntos principales de la demanda; 6) cuando hay contradicción de fallos en última instancia, entre las mismas partes y sobre los mismos medios; 7) en caso de disposiciones contrarias en una misma instancia; 8) cuando el ministerio público no ha sido oído, en aquellos casos en que la ley determina como necesaria su audición; 9) si se ha juzgado en virtud de documentos falsos o declarado falsos después de pronunciada la sentencia; 10) si después de la sentencia se han recuperado documentos decisivos y retenidos por causa imputable a la parte contraria.

Es condición indispensable, para interponer regularmente este recurso, que se trate de una sentencia en última instancia o en primera y última instancia. Tanto la sentencia contradictoria como la sentencia en defecto, inmersas dentro del marco de la última instancia o de la primera y última instancia, son susceptibles de la revisión civil, si se hallan, en uno de los casos, que la ley señala como condición indispensable para su interposición. Tratándose de una sentencia en defecto, ésta no podrá recurrirse en revisión civil mientras pueda ser retractada por la vía ordinaria de la oposición.

Los artículos 492 y 495 dicen que el recurso de revisión civil se interpondrá por emplazamiento encabezado con la copia de la opinión emitida por tres abogados que afirman la pertinencia y regularidad del recurso. Es curioso observar que nuestro artículo 495 se aparta del correspondiente francés, que exige de los abogados consultados un ejercicio profesional de diez o más años. Es éste un raro caso de disidencia con la legislación que sirvió de modelo a la nuestra, y su aplicación podríamos encontrarla en que, al verter a nuestro idioma el Código de Procedimiento Civil francés, los traductores consideraran oportuna la supresión de esta condición, ya que para finales del siglo 19 nuestro país sufría una apreciable carencia de abogados con tantos años de ejercicio profesional. Dada la importancia de la revisión civil por su repercusión tanto sobre el tribunal llamado a retractarse de su propio fallo como sobre las partes mismas, sería prudente establecer, como indispensable para interponer este recurso, que la opinión favorable sea emitida por tres abogados de amplia experiencia profesional. Los franceses, que virtualmente han transformado casi toda su legislación procesal, mantienen sin el más mínimo rasguño el tenor del viejo texto.

El artículo 495 también habla del ´´recibo del depósito´´, pero esta expresión no tiene ningún valor, porque se refería al depósito de 60 pesos que antes de interponer el recurso exigía el artículo 494, abrogado por la Ley 1077, del 17 de marzo de 1936.

Se ha contestado la necesidad de la instancia previa a la revisión civil, objeto del presente formulario. Froilán Tavares hijo, en su magnífica obra Elementos de Derechos Procesal Civil Dominicano, primera edición, volumen III, nota 21, página 66, señala con propiedad que la ley no exige autorización para incoar dicho recurso, y que esta formalidad ha sido impuesta por la práctica, en señal de respeto al tribunal que habrá de fallar nuevamente su propia decisión.

Esta autorización previa demanda al tribunal es una reminiscencia del antiguo derecho francés. Los autores sostienen que el tribunal no puede negarse a conocer sobre un recurso de esta especie aunque no se le haya pedido autorización para incoarlo. Sin embargo, conviene no reñir con la tradición, por lo que es recomendable solicitar la anuencia del tribunal, colocado en virtud de este recurso en la difícil situación de retractar errores que la generosidad de la ley supone cometidos al margen de su propia falibilidad.

Sin embargo, insistimos en que la opinión o consulta de los tres abogados que pide el artículo 405, es exigida a pena de irascibilidad del recurso.

*Fuentes Consultadas: Wikipedia, internet. Jottin Cury, ´´Los Recursos´´, páginas 92, 93 y ss. Edición 1976, Santo Domingo, República Dominicana.