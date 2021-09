Recomiendan evitar rayos sol, vestir ropa ligera y tomar mucha agua

SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) recomendó a la población que evite la exposición directa al sol, en especial entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, debido al sofocante calor.

Aconsejó también ingerir suficientes líquidos, de preferencia agua, vestir ropas ligeras y de colores claros.

Dijo que este lunes las temperatura seguirán calurosas, con aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento en localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y sectores de la zona fronteriza, debido a una vaguada y los efectos locales propios de la geografía nacional.

Para los próximos tres días seguirán registrándose las elevadas temperaturas, debido a la combinación de la radiación solar y el viento cálido del sureste.

Martes: Sensación térmica calurosa y pocas lluvias en horas de la mañana, sin embargo, en la tarde, aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas hacia sectores del noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Miércoles y jueves: Cielo mayormente medio nublado con ocasionales chubascos dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia localidades de las regiones, noreste, sureste, la Cordillera Central y zona fronteriza debido a los efectos locales propios de la geografía nacional y el viento del este/noreste.

Santo Domingo y sus municipios: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Chubascos dispersos. Posibles tronadas.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado después del mediodía. Chubascos aislados.

En el Gran Santo Domingo la temperatura máxima estará entre 33º C y 35º C, y la mínima entre 24º C y 26º C.