RD enfrenta a Cuba este miércoles por un boleto al mundial de futsal Uzbekistán 2024

SANTO DOMINGO.- El entorno del fútbol dominicano y los amantes del deporte en el país se paralizarán este miércoles 17 de abril cuando la selección dominicana de fútbol sala enfrente a Cuba por el pase a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024, y a su vez a las semifinales del Campeonato de Futsal de Concacaf que se está celebrando en Nicaragua desde el pasado sábado.

El duelo está pautado para las 8:00 de la noche en el Polideportivo Alexis Argüello ubicado en Managua.

República Dominicana está participando por segunda vez en su historia en premundiales de Concacaf de esta modalidad y buscará otra vez el triunfo que la clasifique a su primera Copa del Mundo de Futsal de la FIFA.

En 2021 se quedó a las puertas del mundial de Indonesia tras salir derrotado 2-0 ante Estados Unidos en el partido por los cuartos de final.

La Sedofutsal consiguió un histórico triunfo 7-6 el pasado domingo ante USA y el lunes derrotó categóricamente 11-1 a Trinidad y Tobago para acumular seis puntos y ser segunda del grupo B. En la primera fecha había caído en un apretado juego contra Guatemala con pizarra de 7-5.

Durante la fase de grupos del certamen el quinteto quisqueyano tuvo la ofensiva más poderosa con 23 goles anotados en tres partidos, siendo México (grupo A) su más cercana perseguidora en ese departamento con 18.

Por su parte, Cuba avanzó invicta como segunda del grupo B con cinco puntos acumulados tras una victoria (vs Panamá 3-2) y dos empates (vs Canadá 3-3 y vs Nicaragua 2-2).

David Rondón, capitán de la Sedofutsal y quien además está compartiendo el liderato de goleo (6) con el canadiense Loic Kwemi será baja para este vital compromiso debido a acumulación de tarjetas amarillas.

El partido será transmitido en la App Concacaf Go y en el canal de Youtube de Concacaf.