Que les estará pasando a los periodistas dominicanos en NY.

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodistas. Reside en Monte Plata.

Que les estará pasando a los periodistas dominicanos residentes en

Estados Unidos, principalmente en el área de Nueva York que no pueden

ponerse de acuerdo y dejar a un lado la división en torno al Colegio

Dominicano de Periodistas (CDP).

Veo con su suma preocupación como los colegas residentes en Estados

Unidos, principalmente en el área de Nueva York se encuentren divididos de

manera irreconciliable en torno a quienes deberían dirigir el Colegio

Dominicano de Periodistas (CDP).

La división no es buena consejera, por ha lo que les pido a los colegas a

deponer su actitud divisionista y tratar de buscar la reconciliación que les

permita seguir adelante en busca de fortalecer nuestro CDP y convertirlo en

el instrumento y soporte reivindicativo de nuestra clase.

No es justo que se esté hablando de división cuando de lo que se

debería estar hablando es por la unidad dejando atrás cualquier

desavenencia entre nuestros colegas periodistas que accionan en Estados

Unidos, la mayoría de los cuales conozco desde hace muchos años.

La mayoría de los periodistas dominicanos que han emigrado a Estados

Unidos y ejercen en distintos medios de comunicación del país los conozco

muy bien porque he compartido con algunos de ellos este noble oficio

durante el ejercicio profesional de cerca de 50 años.

No creo que la división sea la mejor vía hermanos periodistas, por lo

que les ruego hacer un esfuerzo colectivo y abocarse a la unidad y

reconciliación y luchar juntos por las reivindicaciones sociales a que tienen

derecho dentro teniendo como soporte a nuestro CDP.

He visto en distintos medios de comunicación como el colega y amigo

de muchos años Manuel Ruiz se queja amargamente sobre la división

imperante entre los periodistas dominicanos residentes en los Estados

Unidos por el control de las distintas seccionales del CDP, principalmente en

la ciudad de Nueva York.

Hagan un esfuerzo por Dios y pónganse de acuerdo en torno a una

meta común, el fortalecimiento institucional de nuestro CDP en esa urbe y

dejar atrás la maldita división.