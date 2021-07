Proponen un sistema de seguridad social solidario y garante de Derechos*

Representantes de la Coalición por la Seguridad Social Digna se reunieron con la Comisión Bicameral para la revisión y estudio de la modificación integral a la Ley No. 87-01 de Seguridad Social con el objetivo de presentarle a los legisladores las inquietudes y propuestas de esta entidad que busca promover una reforma al sistema de seguridad social que sea integral y ponga como prioridad el derecho a la salud.

En esta comparecencia, la Coalición indicó que a 20 años de existencia, el actual modelo es más un sistema de negocio financiero que un sistema de seguridad social.

En ese sentido, señalaron que el problema fundamental de la Ley es el modelo de negocios que la atraviesa del inicio al final, que le resta al Estado su papel como garante del bienestar general, y que contradice a la Constitución y las obligaciones del Estado dominicano en materia de Derechos Fundamentales.

En base a esto, el país debe discutir a juicio de la Coalición una reforma integral y estructural, siguiendo el ejemplo de más de 20 países donde fue impuesto el actual modelo de pensiones y lo reformaron y sustituyeron completamente, siendo República Dominicana el único que todavía lo mantiene intacto.

La Coalición por la Seguridad Social Digna plantea entonces la eliminación de las AFP y las ARS del sistema de seguridad social, así como de las pensiones condenadas a la capacidad de ahorro individual y los planes básicos que reducen y laceran el derecho a la salud integral.

En tal sentido, proponen un sistema de pensiones como lo explica la OIT, con un sistema solidario y garantista con beneficios definidos, que dé pensiones mínimas no contributivas garantizadas, y pensiones contributivas justas, dignas y de acuerdo con el aporte de las personas, con aporte de trabajadores, empleadores y Estado. Esto haría que nadie en República Dominicana se pensione por debajo del 80% de su salario, en vez del 23% al que condenan las AFP, y que el dinero se use para el desarrollo del país y no la especulación de grupos financieros.

Asimismo, proponen un verdadero Seguro Nacional de Salud que cubra todos los servicios, procedimientos y medicamentos de la población, sin copagos, sin plan básico, y sin segregar por nivel económico ni ningún otro tipo de criterio discriminatorio. Además, insisten que para ello es importante que se cumpla con el 4% para la Salud Pública que establece la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Lunes 19 de julio del 2021

*NOTA DE PRENSA COALICIÓN POR LA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA*

*Proponen un sistema de seguridad social solidario y garante de Derechos*

