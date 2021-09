Pro Consumidor continúa las incautaciones de “ácido del diablo” en SPM y el Gran Santo Domingo

-Eddy Alcántara dijo que están sancionando los negocios

que comercializan con estos químicos peligrosos para la salud –

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció este domingo que esa entidad continúa realizando operativos para sacar del mercado productos químicos con los que se fabrica el llamado “ácido del diablo”, logrando decomisar decenas en ellos en San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país.

El titular de la institución, Eddy Alcántara, informó que el cuerpo de inspectores de la institución se encuentra permanentemente realizando levantamientos en ferreterías, almacenes y otros comercios con la finalidad de encontrar estos químicos letales “para garantizar la salud y la seguridad de la población”.

Dijo que entre los productos decomisados se encuentran el “plomerito”, ácido propílico, sulfúrico y otros utilizados para la fabricación del mortal “ácido del diablo”.

“Estamos incautando estos productos y sancionando a los negocios que están comercializando con ellos, como lo establece la resolución 104-10 de Pro Consumidor que regula estos químicos nocivos”, sostuvo.

Explicó que en las últimas jornadas de inspección en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y San Pedro de Macorís, siguieron incautando y decomisando grandes cantidades de botellas y galones de estos químicos utilizados para la fabricación de “ácido del diablo” que se estaban vendiendo de manera irregular.

“Con esta venta ilegal, se estaba poniendo en riesgo la vida de las personas y violando los estándares establecidos por la Ley 358-05 de protección al consumidor y la citada resolución”, resaltó Alcántara.

Aseveró que los comerciantes que no cumplan con las normativas correspondientes y no estén autorizados para vender este producto corrosivo se le aplicará todo el peso de la ley y las acciones judiciales para garantizar que este dañino producto no se esté comercializando en ningún lugar del territorio dominicano.

Anunció que en las siguientes semanas los operativos en procura de sacar la totalidad del mercado de estos productos que resultan lesivos o peligrosos para la sociedad dominicana van a continuar permanentemente “hasta que quede el último frasco comercializándose de forma irregular en desacato de la resolución 104-10”.

Alcántara recordó que cuando se iniciaron los operativos la semana pasada para sacar del mercado estos químicos nocivos para la salud, se incautaron grandes cantidades en las ciudades de Santo Domingo y Santiago.

Inspectores de Pro Consumidor realizan operativo.