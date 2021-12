PRM consultó más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil

Santo Domingo. –Más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil valoraron los esfuerzos y altos niveles de cercanía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader para darle la oportunidad a esos sectores de escuchar sus diferentes planteamientos e inquietudes.

El PRM realizó encuentros en los 158 municipios y 235 Distritos Municipales en un amplio despliegue territorial de sus dirigentes en todo el país durante los fines de semana del 26 al 28 de noviembre y del 3 al 5 de diciembre.

Las consultas ciudadanas organizadas por el partido de gobierno tienen como objetivo que la ciudadanía participe en la construcción de la relación partido, gobierno y que el PRM pueda plasmar las aspiraciones ciudadanas y trasladarlas hacia el gobierno para fortalecer cada dia más el vínculo con la sociedad.

En estas jornadas ciudadanas participaron líderes comunitarios, iglesias, asociaciones gremiales, amas de casa, asociaciones de comerciantes, juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil expresando su parecer sobre la gestión de gobierno y aportando ideas para la construcción de soluciones a los problemas de la vida nacional.

-Distrito Nacional-

En ese mismo sentido, este domingo se realizó un gran encuentro en el Hotel Barceló de esta ciudad para recibir el reporte de éstas tres consultas.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria general del PRM, Carolina Mejía y Eduardo Sanz Lovaton, Secretario Nacional de Finanzas y quien fungió como comisionado de la capital.

“Este gobierno encabezado por Luis Abinader tiene su corazón comprometido con las mejores causas de este país, el presidente sabe que desde el palacio no puede definir las políticas públicas de las cosas que ustedes esperan sin escucharlo a ustedes, el compromiso del presidente y de todo nosotros que le acompañamos es hacer posible que este país se transforme en el país que todos queremos. Nuestro presidente ha podido enfrentar está pandemia y a podido sacar este país adelante. Gracias por haber decidido más allá de cualquier color de partidario formar parte de este ejercicio histórico, que bueno que tienen sus corazones comprometidos porque nuestro presidente tiene su corazón puesto en cada uno de ustedes», expresó Mejía.

“La verdad es que de todas las actividades desde el 16 de agosto del año pasado no recuerdo ninguna que me llene de tanta satisfacción como el trabajo de este equipo que me acaba de entregar las consultas hechas a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil del distrito nacional. La República Dominicana tubo gobernantes que dictaban y hacian cosas sin escuchar la voz y en este gobierno del cambio le estamos dando a la gente la oportunidad de expresarse libremente porque nosotros no lo sabemos todo para seguir haciendo las cosas bien tenemos que escuchar la voz del pueblo. Este gobierno tiene amor por su gente y vamos a trasformar la República Dominicana», dijo Sanz Lovaton.

*Testimonios de los consultados*

“Desde la sociedad civil, apoyamos firmemente esta iniciativa por parte del presidente Abinader, el cien por ciento de los consultados está valorando su gestión, nosotros estamos aquí dando apoyo como miembro de la sociedad civil para que los ciudadanos se expresen libremente», expresó José Iván Encarnación, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

“Este es un reconocimiento al pueblo dominicano, anteriormente las medidas se tomaban bajo aire en las oficinas, en esta gestión de gobierno que preside Luis Abinader ha puesto en manos de la sociedad civil y las diferentes organizaciones sociales. Está joya de la democracia, sus decisiones y las cosas que ha ellos les preocupa está plasmada en estos formularios donde al finalizar haremos un levantamiento para entregársela a nuestro presidente», enfatizó Milcíades Ramírez.

“Las personas están felices por esta iniciativa y dicen que es la primera vez que un presidente escucha de cerca sus necesidades, agradecemos y felicitamos a nuestro presidente donde hoy podemos decir lo que nos afecta y lo que queremos», dijo Sonia Ferreira.

Como deportista aquí en la Vega me siento feliz de ser escuchado, primera vez en la historia que un presidente se preocupa por nuestras necesidades», dijo Juan de la Cruz.

Por otro lado, Camilo Concepción miembro de una junta de vecinos, dijo sentirse bien porque en su comunidad la inseguridad ciudadana les afecta y nadie se había preocupado por conocer de cerca esa problemática.

“Me parece muy bien que este presidente se interese por escuchar cada una de las problemáticas que están afectando mi sector, la inseguridad ciudadana es una de las cosas que más me preocupan pero estoy convencido que con esta iniciativa se tomarán cartas en el asunto», enfatizó Concepción.

“Para las comunidades y asociaciones que representamos esto es algo muy significativo en importante, porque el gobierno nos está escuchando y hará las obras que realmente nosotros necesitamos», dijo Pedro Ramírez.

*Durante este fin de semana*

Durante este fin de semana se estuvieron consultando las provincias de: Barahona, comisionado Wellington Arnaud; Duarte, San Francisco de Macorís, comisionado Jesús Antonio Vásquez (Chu); El Seíbo, comisionado Nelson Arroyo; Elías Piña, comisionado Ángel de la Cruz; Espaillat, comisionado Yadira Henríquez; La Altagracia, comisionado David Collado ; La Romana, comisionado Digna Reinoso.

Hermanas Mirabal, comisionado Rafael Santos; La Vega, comisionado Tony Peña; Monseñor Nouel, comisionado Luis Valdez; Monte Plata, comisionado Rolfis Rojas; Monte Cristi, comisionado Ulises Rodríguez; Samaná, comisionado Freddy Correa; San Cristóbal, comisionado Cesar Cedeño; Sánchez Ramírez, comisionado Josefa Castillo y Santiago Rodríguez, comisionado Luis Delgado para completar el país.