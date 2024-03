Primicias dedicará Tertulia al doctor Victor Livio Cedeño

El periodico Primicias, de Multimedios Primicias, anunció una tertulia-homenaje al doctor Victor Livio Cedeño por sus aportes a la democracia dominicana y a la libertad de expresión y difusion del pensamiento con el periódico EL SOL, al académico, a quien se dedicó en vida a la formacion de profesionales en las ciencias políticas y el derecho, como uno de los grandes profesionales del derecho en la República Dominicana, formado en Paris, Francia y en República Dominicana.

La tertulia se llevará a cabo el lunes 15 de abril, a las seis de la tarde, en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en la avenida George Washington, en el frente de la Iglesia La Paz, en el Centro de los Héroes.

El doctor Victor Livio Cedeño fue analista invitado y participante militante en las tertulias de Primicias, medio de comunicación que en este 2024 arriba a sus 31 años de existencia. (Pie de foto, el doctor Victor Livio Cedeño Jiménez, EPD, en una de las tertulias del periódico Primicias en la capital dominicana)

En su trayecto hacia sus 31 años, Primicias ha dedicado varias de sus ediciones al periodico EL SOL, homenaje al doctor Cedeño y a todos los que pasaron por ese medio, que jugó un papel estelar en defensa del sistema democratico y la pluralidad

Para Primicias es de trascendental importancia esa tertulia dedicada a un intelectual que entregó su vida a la democracia desde muy joven.

La tertulia dedicada al doctor Cedeño Jiménez está incluida en el programa de actividades del mes del periodismo dominicano del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por solicitud del periódico Primicias.

A la actividad han sido invitados Ana Josefa Brea viuda Cedeño, sus hijos, nietos y otros familiares; miembros del Consejo de Directores, periodistas y articulistas de de Primicias; los integrantes de la Tertulia Primicias; Miguel Angel Cedeño y otros familiares de Cedeño Jiménez, quien hace un año falleció; esperándose la presencia de Julio Alfredo Peralta, ex consul dominicano en Nueva York;doctor Luis Arias, ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE); amigos cercanos de Victor Livio como los doctores Julio Anibal Suárez, Porfirio Hernández Quezada, el consultor juridico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta Romero y el director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero: los ex presidentes de la Academia Dominicana de las Ciencias Politicas (ADCP), Urías Espaillat, Rolando Forestieri, sus directivos actuales, periodistas que formaron parte de EL SOL; doctor Macho Cedeño y su familia; familiares de Idaliza Cedeño y Manuel Aquiles Cedeño; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Aurelio Henriquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y los demás integrantes de la directiva nacional del CDP; Olivo de León, presidente del Instituto de Prevision y Proteccion Social del Periodista (IPPP): Nelson Rodriguez, director de El Caribe; Manuel Quiroz, director de Noticias SIN; Frank Núñez, analista de Primicias; doctora Sonia Vargas, destacada profesional del derecho y entregada a las causas democráticas; Miguel Pineda López, Eulalio Almonte Rubiera, Genris Garcia, Daniel Soriano, Marcelo Florián, Yolanda Tapia, Rosendo Tavarez, Juan Manuel García, Marino Mendoza, José Bujosa Mieses, Mercedes Castillo, ex presidenta del Colegio de Periodistas, Daddy Romero, Ercilio Veloz Burgos, Juana Ramírez, Martha Camarena y otras pesonalidades.

LO PUBLICADO EN PRIMICIAS POR SU PRESIDENTE-DIRECTOR, ALEX JIMENEZ, EL 1 DE ABRIL DE 2023 AL CONOCERSE EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR VICTOR LIVIO CEDEÑO JIMENEZ

Me rompe el alma la muerte de un segundo padre, Víctor Livio Cedeño Jiménez, Primicias y la sociedad dominicana nunca lo olvidarán (Trabajo escrito a un segundo padre que dedicó mucho tiempo para estimularme permanentemente a la formación y superación personal y profesional, a mi asesor de tesis en la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo (UASD), quien valoró mi ejercicio profesional en el periódico El SOL y me designó editor económico, asistente del director y director ejecutivo de ese importante medio de comunicación para servirle con toda la pluralidad y profesionalidad a la sociedad dominicana y al mundo. La noticia del fallecimiento del doctor Cedeño Jimenez, quien venía padeciendo de problemas de salud en los últimos meses y a quien visitaba con frecuencia, me ha roto el alma desde que me la comunicaron este viernes en la noche). Por Alex Jiménez Director de Primicias

El muy lamentado fallecimiento del doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez, el profesional del derecho, el catedrático universitario, el historiador, el batallador a favor de la democracia, autor de una considerable cantidad de libros, artículos periodísticos, opúsculos, textos y otras publicaciones, es una gran pérdida para la sociedad dominicana y el mundo. El presidente de la entonces Editora El País que mantuvo hasta que pudo económicamente el desaparecido periódico EL Sol, el que, con una de las redacciones periodísticas más completas, pluralista y profesional, llegó a competir con los principales diarios de la nación dominicana. El que encabezó junto a su muy apreciada familia un medio al que por su línea informativa de profundidad y muy valiente lo ahogaron económicamente. Ha fallecido el abogado que se formó en Paris, Francia. El catedrático muy querido por sus alumnos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El abogado empresario de la comunicación que sintió mucha alegría cuando arrancando el año 2020 le comuniqué la decisión de Primicias de hacer una edicion especial de EL SOL para la historia dominicana con motivo del 49 aniversario de ese medio, fundado el 26 de enero de 1971 en Santiago de los Caballeros y trasladado a Santo Domingo. Esa edición de lujo sobre El Sol Primicias la hizo realidad por ser un periódico inolvidable que aparece en las sagradas páginas de la historia dominicana y que fue una universidad para diferentes generaciones del periodismo dominicano. Primicias le dedicó al doctor Víctor Livio Cedeño la edicion de los 25 años, la número 1290, del 28 a 3 de octubre de 2018,con una dedicatoria también especial a Luis Hernandez, doctor Luis Ernesto Pérez Cuevas, ex directores de Presupuesto; a las Fundaciones Materos para el Desarrollo (FMDFARFAN) y Ocoa de Pie, Rodolfo Lama, Manuel Pimentel, propietario de Radio Mil; Rafael Corporán de los Santos, José A. Brea Peña, Manuel de Jesús Reyes Martínez, José Luis Corripio Estrada, al financista Manuel Pimentel, Partenio Ortiz, Bienvenido Rodriguez, caricaturista Daddy Romero y a los periodistas José Abreu, Frank Guerrero y Leandro Cepeda. Otros aportes del doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez fueron los siguientes: La elaboración del Programa Inteligente de Gobierno Alianza Duartiana Nacional –A.D.N., publicado en el último cuatrimestre de 2019 en las ediciones impresas de Primicias. El que defendió sin miedo y su alta profesionalidad sus derechos. El amante de las peñas con profesionales, dominicanos y dominicanas valiosas. El autor de trabajos de profundidad en los periódicos El SOL y Primicias. El analista invitado de Primicias. El que siempre apostó a una prensa critica aliada a la gobernabilidad y la democracia. El que combatió todos los excesos de poder, represión, ocupaciones policiales en el SOL en los procesos electorales A quien Primicias le dedicó varias ediciones de EL SOL, entre estas la edición No. 1354, del 8 al 14 de marzo de 2020, para valorar los contundentes aportes democráticos de ese medio, del doctor Cedeño y de todos los que pasamos por el mismo, que nunca olvidamos su línea informativa. Ha fallecido quien me llamaba con frecuencia para aportarle al contenido de EL SOL, Coloquio y Primicias. El que en las ediciones de Primicias escribía sus convicciones sobre temas fundamentales para la sociedad dominicana. Quien en cada aniversario de Primicias elogiaba la objetiva y veraz labor informativa y mi decisión de fundar un medio de comunicación tras el cierre de EL SOL, calificándome como “un hombre tenaz y perseverante. Quien nos acompañaba en las recepciones de Primicias, en los aniversarios y en varios encuentros que Primicias dedicó al personal que laboró en EL SOL. Quien fue miembro de la Junta Monetaria Un defensor de la democracia que reconoció que los casi 30 años que cumplirá Primicias el próximo 1 de noviembre son el resultado de un periodismo independiente y totalmente apegado a la ética de la información y la pluralidad. El que les dijo a los lectores de Primicias que “en un medio como el nuestro, emprender como lo ha hecho Alex Jiménez, desde que abandonó su trinchera del periodismo económico, como la dirección ejecutiva de El Sol”, es algo valioso para la sociedad dominicana. El que conoció lo difícil que es hacer realidad un periódico en República Dominicana en medio de tantas limitaciones económicas cuando no se tiene detrás los tradicionales grupos económicos de la nación. El que valoró el nacimiento del programa Hablando La Verdad, por su Mundo TV, y mis participaciones en diferentes programas y medios de comunicación diversificados. El que siempre meditaba con las oraciones diarias de su muy apreciado hermano Miguel Ángel Cedeño Jimenez. El que siempre amó a su familia. El que se sentía orgulloso de sus hijos profesionales y de sus nietos y nietas. El que sacaba tiempo para ejercitarse y compartir con sus amigos en el parque Mirador Sur. El que siempre valoró la creación e importancia de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas. El que nunca dejó de poner en alto el papel de Pedro Livio Cedeño, quien se la jugó con valentía para ponerle fin a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El que nunca dejó de escribir libros, entre los que se destacan: Derecho Bancario Dominicano, tomo 1 Derecho Procesal Moderno Los Partidos Políticos en la República Dominicana, 1999 La Prensa y los Delitos de Prensa, colección popular Isabel Jimenez, Fundación para la Cultura, 1985 La Cuestión Agraria, texto, 1975 El Modelo Económico Dominicano Manual de Derecho Económico y Empresarial Dominicano La Responsabilidad Civil Extracontractual en el Derecho Francés y Dominicano Modelos de contratos y otros actos bajo firmas privadas de la A Hasta la Z Manual de Derecho Procesal Penal Moderno Autor de una columna diaria de opinión en EL SOL Importantes aportes a través de las ediciones jurídicas de Trajano Potentini, con quien hablé hace poco sobre la salud del doctor Víctor Livio Cedeño Jimenez. El doctor Víctor Livio Cedeño publicó otros importantes libros. EL FALLECIMIENTO GENERA REACCIONES “Ha caído del árbol de la vida mi hermano Víctor Livio Cedeño Jimenez”, escribió su hermano higüeyano Macho Cedeño en una cuenta en las redes sociales. Eulalio Almonte Rubiera, quien fue director de EL SOL en los años 80, divulgó “acabo de recibir la infausta del fallecimiento de mi amigo Víctor Livio Cedeño, quien fuera editor del desaparecido periódico EL SOL”. “Dios lo reciba en su gloria”, expresa Olivo de León, presidente del Instituto de Previsión y Protección Social del Periodista (IPPP), del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). “Descansa en paz tío querido”, señala Tony Cedeño, sobrino de Víctor Livio. “Cuanto lo siento, nuestra solidaridad y pesar a su familia y amigos, sensible pérdida, paz a su alma”, escribió Mercedes Castillo, ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Zunilda Mercedes Fondeur, quien escribía como corresponsal de EL SOL desde la Ciudad de Nueva York, expresa “que Dios lo reciba a su vera, fue editor de EL SOL cuando su hermano Miguel Ángel era director. Víctor Livio Cedeño fue un tronco de una familia unida oriunda del Este. Me siento de luto y ofrezco condolencias a su familia y relacionados”. De su parte, Héctor Frank Inoa, abogado higüeyano amigo de la familia Cedeño, dice también en las redes sociales “mi más sentido pésame para la toda la familia Cedeño, los hermanos Macho, Miguel Ángel…… por la muerte de ese gran amigo, abogado de fuste, excelente ser humano”. “Caramba don Víctor, que en paz descanse”, indica Aridio Vásquez. “Que pena…Mi amigo Víctor Livio”, expone Luis Manuel Pérez Olivo. Fernando Fernández Duval indica “Lo lamento, Víctor Livio Cedeño fue mi profesor de política agraria en la UASD, mis condolencias y solidaridad”. Maximino Brito Lazala define al doctor Víctor Livio Cedeño como “un extraordinario ser humano, loor a su memoria”. Jorge Herasme: “Lo conocí, mis condolencias a sus deudos”. En tanto, Roberto Núñez dice “me uno a mi amigo y colega doctor Macho Cedeño y a toda la familia, por el fallecimiento del doctor Víctor Livio Cedeño, un ser humano extraordinario, que en paz descanse”. Quien escribe este trabajo publicó: “que noticia más triste, parte un gran dominicano, maestro de generaciones, trabajador incansable por la democracia política y económica, mi asesor de tesis en la UASD; el maestro en EL SOL, el cultivador de amistades, el profesional del derecho que estudió en París, hará falta a su familia, amigos y a la sociedad dominicana, descanse en paz doctor Cedeño, siempre lo recordaré, mis condolencias a su muy apreciada familia”. De su lado, el periódico Vigilante Informativo, dirigido por Genris García, quien laboró en la redacción de EL SOL, publicó la noticia de la muerte del doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez. El doctor Cedeño falleció en el Centro Medico UCE. Le sobreviven su esposa Ana Josefa Brea, madre de Víctor José, Enmanuel y Daniel Cedeño Brea, dice la crónica escrita por Genris García. Cedeño tenía 80 años de edad y fue muy apreciado por la sociedad dominicana. Este viernes en la noche el periódico Acento.com.do divulgó también la noticia del doctor Víctor Livio Cedeño, presidente de Editora El País, que editaba el desaparecido periódico EL SOL. Daniel Soriano, quien formó parte del personal de EL SOL, expresó sus condolencias a los familiares del doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez. UNA LLAMADA AL DOCTOR MIGUEL ANGEL CEDEÑO Quien escribe llamó por la vía telefónica al doctor Miguel Ángel Cedeño Jimenez, hermano de Víctor Livio, para expresar las condolencias personales y de Primicias a los muy apreciados familiares, amigos y relacionados del doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez. Descanse en paz, doctor Víctor Livio Cedeño, el mundo necesita ciudadanos y profesionales como usted. Reiteradas condolencias a su muy distinguida familia. – Publicidad –

Primicias dedica 30 aniversario al doctor Victor Livio Cedeño y otros grandes colaboradores