Primicias 2024: Rechazo general el pais acoja tres millones de haitianos, libertad de prensa amenazada en RD por ley DNI, riesgos ve SIP en el país, narcos desafiantes en costas de Peravia, campaña, elecciones y batallas por el poder

El rechazo general a las presiones atribuidas al presidente Joe Biden para que la nación dominicana acoja tres millones de haitianos, la República Dominicana invadida por los haitianos, no caben más por la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos en los últimos años; los 76 haitianos ilegales detenidos enun hotel de Elías Piña, el duelo nacional que decretó el presidente Luis Abinader por al fallecimiento del doctor Franklin Almeyda, dirigente politico y académico, Danilo Medina asegurando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM no ganará ni en la primera ni la segunda vuelta electoral, los riesgos a la libertad de prensa en República Dominicana por la ley que crea la Direccion Nacional de Inteligencia (DNI) que ve la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ex presidente Leonel Fernández definiendo al fallecido doctor Franklin Almeyda como » un guía político y compañero de mil batallas», la postura de la SIP sobre los riesgos contra la libertad de prensa, tema qye recorre el mundo; Estados Unidos deportando haitianos a su país, el rechazo del Colegio Médico Dominicano (CMD) y profesionales de la medicina a las sentencias de tribunales contra médicos y centros de salud, » jueces somos médicos, no criminales», dicen pancartas de médicos en una protesta frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia, los duros ataques del ex presidente Leonel Fernández al gobierno y al PRM por las alzas en 248 productos demandados por los dominicanos, la persistencia de narcos en las costas de Peravia tratando de introducir cientos de paquetes de cocaína al pais para ser enviados a otras naciones, son temas de importancia en República Dominicana y el mundo en 168 Horas en el Primicias.

La intensificación del proselitismo electoral

ABINADER EN LAS CALLES Y CON CARAVANAS MOVILIZAN PUEBLOS APOYAN REELECCION

El Frente Agropecuario del PRM respaldando a Abinader

Otra actividad del PRM en la campaña electoral

La alarmante deforestación del río Tireo

Los 400 paquetes de cocaina incutados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en las costas de la provincia Peravia

Las elecciones en el Club Deportivo Naco

La prisión a un padre que embarazó una hija en Juncalito

El fallecimiento en un accidente de tránsito en Samaná del prospecto de los Astros de Houston, Ronny García

Las caravanas encabezadas en el fin de semana por el presidente Luis Abinader en Esperanza, Valverde; Santiago Rodritguez, Dajabón y en Puerto Plata.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, denunciando que el esquema democrático está en peligro en RD

La extradición de tres dominicanos por ilícitos

Una mujer apresada por utilizar una tarjeta de crédito ajena, con la cual habría comprado productos valorados en RD$ 500 mil

La medida de coerción a dos personas por la muerte de Francisco Ortiz, quien denunciara la extracción ilegal de arena en un río en Constanza

Accidentes de tránsito que provocan la muerte de cinco fallecidos en el Cibao

Los 50 migrantes haitianos deportados por Estados Unidos

El sonado caso del asalto a un taxista en Santiago de los Caballeros

La violencia en Puerto Príncipe

El remozamiento del parque Zooberto

Medidas de la Policía Haitiana para preservar la seguridad del palacio presidencial

El ataque israelí a Irán

El presidente candidato Luis Abinader y la vicepresidente Raquél Peña buscando votos en caravanas para la reelección del mandario en el Cibao y la Linea Noroeste

Otros dos dominicanos en problemas en Puerto Rico, apresados con 507 libras de cocaína

Un incendio en un almacén en Elías Piña

Los ruidos de las guaguas anunciadoras en La Castellana, Distrito Nacional

El obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, denunciando el desorden en las cárceles y reclamando soluciones

El deterioro de las calles de La Castellana, en el Distrito Nacional, como en Invivienda, en Santo Domingo Este

El grave problema de las invasiones de terrenos privados en La Victoria y otros lugares de Santo Domingo Norte

La persona que se prendió fuego frente a un tribunal y falleció en Estados Unidos

El recorrido de los frentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los pueblos del Sur

El apoyo de Klan Kennedy al presidente Joe Biden en Estados Unidos

Los encentros con la prensa de Santiago y el Cibao de los candidatos presidenciales Luis Abinader y Leonel Fernández en actividades separadas

La defensa creciente a la preservación del río Tireo, en Constanza

Las crecientes muertes y heridos, que llegarían a 2, 500, en Haití, desde el 2022 a la fecha, según una información de una importante agencia de prensa española

La revelación del senador del Estado de la Florida Marco Rubio de que el presidente Joe Biden estó instando a la República Dominicana para que acepte en su territorio tres millones de haitianos, según publicaciones de diferentes medios que recorren el mundo desde el sábado 20 de abril de 2024

El accidente de tránsitol entre un carro y un camión furgón en la entrada de Jarabacoa

El infarto que provocó la muerte del doctor Franklin Almeyda

El desmantelamiento de un punto de drogas en Imbert, Puerto Plata

El sonado caso pendiente de aclarar de la muerte de dos marinos y otra persona en la avenida 30 de Mayo en la capital dominicana

El impacto de las lluvias en el Cibao y otros lugares del país en la última semana

Jean Alain Rodriguez reclamando la anulación de pruebas en su contra

Los debates con los candidatos presidenciales en las elecciones de mayo proximo

La graduación del INTEC en el Centro de Convenciones de San Soucí

Las valoraciones a los aportes al sistema democratico y a la educación del recien fallecido doctor Franklin Almeyda, ex rector de la Universidad Autóma de Santo Domingo (UASD), ex ministro de Interior y Policía, fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dirigente de la Fuerza del Pueblo

La Asociacióm Nacional de Consejería Pastoral instando a sus feligreses a no ejercer el voto en las proximas elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo

Los candidatos de los partidos alternativos planteando soluciones a los males de la nación

Armas y dinero en un desmantelado punto de drogas en Imbert

El juicio contra Donald Trump

La crisis de agua en Santo Domingo Este

2024, Leonel Fernández en las calles

Dos alcaldes asesinados en Ecuador

La crisis de agua en América Latina y el Caribe

República Dominicana abordando la crisis haitiana en la Organización de las Naciones Unidas

Abel Martínez en proselitismo electoral en Bonao

El apoyo de miles de profesores del movimiento Mayoría Educativa al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martinez, durante un acto politico celebrado en la Casa Nacional de la organización política

PLD informa: Maestros revientan #CasaNacionalPLD

Los haitianos ilegales deportados por Estados Unidos y llevados a Cabo Haitiano, conforme a un cable de una muy importante agencia de prensa internacional

El apoyo de David Collado a Guillermo Moreno, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional

El impacto negativo de los ataques de Israel a Gaza, con más de 34 mil muertes

Los 54 años del Instituto Espaillat Cabral

González Urrutia, candidato presidencial de la Alianza Opositora en Venezuela

Luis “El Gallo” exhorta activar medidas sanitarias en centros comerciales, escuelas y cárceles, en prevención brotes epidémicos

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo” dijo hoy que ante el avance de brotes epidémicos, es necesario que se reactiven los programas sanitarios en las áreas públicas, escuelas, hospitales y centros de diversiones.

Señaló que hay qu obligar a los encargados de supermercdos, plazas comerciales, cines, y diferentes negocios a que tengan dispensadores de alcohol, para que las personas se pueden higienizar las manos.

Apuntó que en los días de la pandemia, se podían encontrar los gel protectores en todos los establecimientos y áreas públicas, pero con el paso del tiempo fueron descontinuados, sin que las autoridades los obligaran a seguir con la prevención.

Ahora mismo, de acuerdo a los informes sanitarios, se han notificado brotes de diferentes enfermedades infecto-contagiosas, por lo que es necesario reanudar los programas de higiene popular.

Pidió a los directores de escuelas y colegios que en cada plantel instruyan a los muchachos sobre la importancia de que se laven las manos periódicamente, y muy en especial antes de cada comida y luego de ir al sanitario.

Al mismo tiempo pidió a las autoridades que amplíen los programas de fumigación, para eliminar al mosquito propagador del dengue.

Destacó que en las últimas semanas se han notificado lluvias en todo el territorio nacional, lo que favorece que se reproduzca el mosquito propagador del dengue.

También que se lleve a cabo una fumigación y cuidados sanitarios especiales en todas ls cárceles del país. Dijo que en los recintos carcelarios se vive en gran hacinamiento y con poca cobertura sanitaria, lo que hace fácil la propagación de enfermedades.

Dijo que las brigadas sanitarias de la UDC siguen participando en jornadas de fumigación, e instruyendo a la población sobre las medidas a tomar para preservar la salud, ante el surgimiento de varios brotes epidémicos.

TEMAS DEL SABADO 20 DE ABRIL 2024

Titulares de Noticias del sábado 20 de abril de 2024, enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio y publicados en www.conpuntoycoma.com

Abinader declara duelo oficial por fallecimiento Franklin Almeyda

Danilo: «El PRM no va a ganar ni en primera ni en segunda vuelta»

Velan Almeyda este sábado en la Blandino; FP cancela actividades

SIP ve riesgos a la libertad de prensa por ley de inteligencia en RD

FP reitera convocatoria para el lunes en Santiago del encuentro de Leonel con la prensa

Renuncian los únicos dos alcaldes reelectos del PLD en María Trinidad Sánchez

Mariotti reitera con accionar del Gobierno y PRM esquema democrático «está en riesgo»

Bebé de dos meses pierde la vida y sus padres resultan heridos durante accidente de tránsito

Vicesecretaria de la Mujer FP NY lamenta deceso Franklin Almeida Rancier

Autoridades detienen en hotel de Elías Piña a 72 haitianos ilegales

Canciller de RD volverá al Consejo ONU para abordar crisis en Haití

Quejas del pueblo, Calles sin reparar en el Invivienda SD Este

La DNCD ocupa 400 paquetes de cocaína frente a costas de Baní

Presidente dominicano anuncia creación de gabinete cultural

Furgón se vuelca y paraliza tránsito en tramo de autopista Duarte, el chofer resulta herido

Apresan hombre se hacía pasar por capitán de la Policía Nacional

Juramentan en Nueva York directiva reporteros gráficos de TV Filial USA

Los muertos en Gaza superan los 34.000 tras los ataques israelíes de las últimas horas

Alianza antichavista ratifica a González Urrutia como candidato presidencial

Retornan a Cuba un grupo de 49 isleños que quedaron varados en Haití

En tres días asesinan a dos alcaldes en Ecuador

ONU: Primer trimestre ha sido el más violento en Haití desde 2022

Un hombre se quema a las afueras del tribunal que juzga a Trump

Marco Rubio afirma que Biden quiere RD acepte a tres millones de haitianos

EU reanuda deportación haitianos y envía un vuelo con 50 migrantes

Dominicano Alex Méndez es electo concejal de ciudad de Paterson en Nueva Jersey

Misión de observación electoral de la OEA en Ecuador condena el asesinato de alcalde