Primicias 2024, JCE organizando elecciones mayo, creciente rechazo a centros de refugiados en RD, debate de candidatos presidenciales, Danilo arengando peledeístas y hablando de la unidad de la oposición , duros golpes al narcotráfico, inseguridad, arrancó Semana Santa con Domingo de Ramos

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La Junta Central Electoral (JCE) acelerando la organización de las elecciones de mayo, el ex presidente Danilo Medina aregando a los peledeístas, diciendo que la Alianza Rescate obligará a una segunda vuelta electoral y hablando de la unidad de la oposición para vencer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de mayo, el crecimiento de los muertos por el atentado terrorista en Moscú, el incremento de los vuelos para salir de Haití, el decomiso de grandes cargamentos de drogas, miles marchándose hacia pueblos del interior la Semana Santa, la celebración del Domingo de Ramos en el inicio de la Semana Santa, la inseguridad, el gobierno rechazando los campos de refugiados en el país. la no citación del periodista Miguel Angel Ordoñez en España, el narcotráfico muy activo en Peravia, Estados Unidos desligando a Ucrania de un atentado en Moscú, la graduación de 160 nuevos profesionales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el debate de los candidatos presidenciales ardiendo, el incremento de la vigilancia policial en Semana Santa, el liderazgo peledeísta instando a la acción en contra de la compra de cédulas en los comicios presidenciales y congresuales, el comandante general del Ejército, mayor general Fernández Onofre, inspeccionando el Sur y la frontera con Haití, la solidaridad del presidente Luis Abinader con Rusia por un ataque terrorista, los delitos que se cometen desde las cárceles, la detención de 37-30, los ataques de las bandas armadas en Haití, el colapso del sistema penitenciario, el recurso sometido en el Tribunal Superior Electoral para que el ex presidente Leonel Fernández no participe en un debate electoral, la muerte de un suboficial de la Policía Nacional en Pedro Brand, los conflictos internos en el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclarando que no autorizó ningún centro de acogida de migrantes, ni la Organización Internacional para las Migraciones lo ha solicitado, la situación en el Penal de La Victoria, el reclamo del cese de fuego en Gaza, las protestas en Cuba, el sonado atentado en Moscú, el poder de las bandas en Haití. los sobornos pagados por la construcción de La Nueva Victoria, el galardón en España al embajador Juan Bolivar Díaz Santana, el viacrucis en Puerto Plata por la Semana Santa, los cargamentos de drogas que han intentado introducir por Baní, se destacan entre los temas en República Dominicana y el mundo.

Otros temas de interés son:

La caída del comercio con Haití

La falsificación de libros en una imprenta clandestina en Santo Domingo Este

La decadencia democrática, según Temístocles Montás

Miguel Vargas Maldonado rechazando las denuncias de ACNUR contra República Dominicana

Una dama acusando a un coronel policial de perseguirla

Inconvenientes en el Consejo de Transición en Haití

El alto costo de la inseguridad para los negocios y ciudadanos

Feligreses católicos en las calles por el Domingo de Ramos

Leonel Fernández diciendo que está en las calles

La urgente necesidad de preservar las viviendas en el Centro Histórico de Santiago

Deterioro de algunos servicios

Un conato de incendio en La Victoria

La denuncia del ex presidente Leonel Fernández de que aumenta la delincuencia en el país

El toque de queda en Haití

Narciso Isa Conde acabando con «un Estado Canalla»

La auditoría de la Procuraduría General de la República en la cárcel de La Victoria

Los más de 800 agentes que abandonaron el cuerpo de seguridad carcelaria

Costo de la vida

La destitución de la comandante de Penitenciaría Nacional de La Victoria

El sargento de la Policia Nacional asesinado en el kilómetro 24 de la Autopista Duarte

Los accidentes de tránsito

El polémico centro para los inmigrantes en el país

La propuesta para demoler la cárcel de La Victoria

El debate presidencial de los candidatos de los partidos políticos alternativos

Los 754 paquetes de cocaía incautados en Peravia

ECONOMICAS

La oncena premiación de la competición académica de los Economistas a Futuro en el Banco Central

La caída en un 24.37% en las exportaciones dominicanas hacia Haití

La inauguración del parque empresarial Mallén, en Villa Mella

La exitosa feria del Banco de Reservas en Nueva York y Lawrence

Un politico denunciando que ANJE fomenta la exclusión

El encuentro de las mujeres empresarias con la vicepresidente de la República, Raquél Peña

Los 7 mil millones de pesos del Banco de Reservas para que los dominicanos residentes en Estados Unidos puedan financiar la adquisición de propiedades inmobiliarias en República Dominicana

La condena de dos años de prisión a Mantequilla por el delito de abuso de confianza

La Expo Pyme del Banco de Reservas

La asistencia tecnica de la Organizacion Internacional de Trabajo e INFOTEP a las mipymes

El hijo de un poderoso empresario admitiendo que pagó un soborno por un contrato con la Procuraduria General de la República

Villa Mella cuenta con el parque empresarial Las Colmenas y Laboratorios Mallén

Juan Cruz Triffolio envía a Primicias todos los Titulares de Noticias y estos corresponden al domingo 24 de marzo de 2024, publicados en www.conpuntoycoma.com

Danilo: ‘Llegó el momento de sacrificarse por el PLD. Hay que darlo todo por el PLD’

Aerolínea haitiana ofrece nueva forma de abandonar el país desde la ciudad de Cap-Haïtien a Miami

DIGESETT multa a más de 76 mil conductores por violar la Ley de Tránsito en las últimas dos semanas

Abel a productores: «La oportunidad de salvar tu cosecha es el 19 de mayo»

Apresan dos dominicanos y decomisan 754 paquetes de cocaína en Peravia

Danilo: «Ustedes no pueden permitir que les compren cédulas en sus narices y quedarse tranquilos»

Policía detiene a Yeury Lebrón Martínez, conocido como “37-30″ y le ocupa pistola, vehículos, celulares y otros artefactos

Julio César Valentín aclara repalda a Luis Abinader «solo por cambio de reformas sociales»

Detienen, otra vez, al urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Onguito Wa

Abinader rechaza ataque en Rusia: «Nuestro país rechaza el terrorismo, clama por la paz»

Fallece padre de la periodista Lorena Herasme

José del Castillo vaticina volverá a ganar la senaduría de Barahona

Matan al seguridad de una estación de combustible en La Vega

Julio César Valentín se reúne con Embajadora Dominicana y Congresista Adriano Espaillat en Washington

Abinader declara como prioridad nacional la regulación de aviación civil

Someten recurso en TSE para que Leonel no participe en debate presidencial

En Cuba se agota la paciencia del pueblo; autoridades culpan a EU

Ofrecieron 5 mil euros a autores materiales de atentado de Moscú

Oposición denuncia trabas para inscribir su candidata

en Venezuela

Biden dice estar «orando» por la «plena recuperación» de la princesa Kate Middleton

Ley de presupuesto prohíbe izar la bandera LGBT en embajadas de EEUU

EEUU asegura que alertó a Rusia sobre la posibilidad de un ataque en Moscú

Nicaragua declara duelo nacional en solidaridad por las víctimas del atentado de Moscú