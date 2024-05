Primicias 2024, cobertura completa a dos elecciones, 250 observadores en elecciones, dominicanos con elecciones libres y transparentes, rechazo a compra de cédulas y transfuguismo, labor súper activa de la JCE y respuesta a opositores, cierre de campaña de partidos y candidatos

Por Alex Jiménez

Los dominicanos esperando elecciones, transparentes, libres y justas, el seguimiento de Primicias a dos procesos electorales este año, el mundo atento a las elecciones presidenciales y congresuales de la nación, un presidente-candidato Luis Abinader anunciando que es inminente la derrota de la oposición en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de este mes, más de 250 observadores en las elecciones presidenciales y congresuales, mítines, caravanas y cara a cara de los partidos políticos y sus candidatos en los últimos dias de campaña electoral, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) disputándose el segundo lugar en las elecciones del 19 de mayo, como el liderazgo de la oposición si no vencen a Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Aliados, la oposición apostando a una segunda vuelta electoral, el presidente Luis Abinader asegurando su triunfo electoral, el ex presidente Leonel Fernandez endureciendo sus pronunciamientos contra Abinader y el gobierno que encabeza, los opositores metiéndole presión a la Junta Central Electoral (JCE), el ingeniero Miguel Vargas Maldonado solicitando el voto por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la alianza opositora, el ex presidente Leonel Fernández solicitando al máximo organismo electoral que pase de la retórica a la acción, Abel Martínez buscando el voto de los motoconchistas y suscribiendo un pacto agropecuario, intensas actividades politicas, la respuesta del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a las demandas de los partidos políticos, la terminación en la impresión de las boletas de las elecciones generales y congresuales, la Junta Central Electoral (JCE) recordando el directorio en línea de las fiscalías para denunciar los crímenes y delitos electorales, la presencia del presidente-candidato Abinader en Santiago de los Caballeros, las elecciones de este mes con fuerte presencia en los cables de prensa internacionales, son temas de mucha importancia en República Dominicana.

Candidato vicepresidencial Joel Díaz recorrió las provincias Espaillat y El Seibo



El candidato vicepresidencial de la República, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Joel Díaz, realizó un recorrido en las provincias Espaillat y El Seibo, como parte de las actividades de cierre de campaña, de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo.

Díaz estuvo el sábado 11 de mayo en la provincia de Espaillat ,en la región del Cibao, en un mano a mano a las 4: 00 PM y el domingo 12 en la provincia El Seibo, en la región este.

El candidato vicepresidencial lleva a cabo el contacto directo con las familias de las comunidades a través de mano a mano y casa por casa; acompañado de los candidatos de la zona; además de reuniones con los dirigentes perredeistas.

El recorrido del dirigente político continuará este lunes en Puerto Plata a las 4: 00 PM acompañado de la candidata a diputada Anarca Guerrero y la dirección del PRD

Organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres llaman a votar masivamente por candidaturas respalden derechos de las mujeres y las niñas

Diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres independientes y organizadas, llamaron hoy a la ciudadanía a respaldar en el marco de las elecciones presidenciales y congresuales de este 19 de mayo, sólo aquellas candidaturas que se comprometan con respetar y defender los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Explicaron que es en la Constitución Dominicana y en leyes como la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde el Estado dominicano se compromete a garantizar los derechos a la igualdad y a la no discriminación, por lo que la defensa del derecho a la vida, a la salud y el derecho a decidir que tienen las mujeres, expresado en situaciones como las tres causales, deben garantizarse desde el Congreso y el Palacio Nacional, al igual que el derecho a una participación política en condiciones de equidad, sólo para citar algunos.

En ese sentido, las organizaciones pidieron a los candidatos y candidatas no tener miedo por las amenazas de sectores antiderechos y ultraconservadores que les atacan, porque en el país hay varias experiencias de candidaturas que en el pasado fueron señaladas de manera negativa e infundada por las cúpulas de las iglesias y, sin embargo, fueron las más votadas del país, superando en votos y con creces a candidaturas respaldadas por las iglesias.

Además, aseguraron que independientemente de la manipulación y de las campañas de desinformación basadas en “fake news” y sin ningún fundamento científico que sostienen sectores que se hacen llamar “cristianos” pero contradictoriamente predican en base a mentiras, pueden tener la certeza de que aquellas candidaturas que se comprometan a garantizar derechos, contarán siempre con el apoyo mayoritario de la sociedad dominicana.

Finalmente, pidieron a la ciudadanía hacer un ejercicio crítico de las personas y entidades que en esta coyuntura se niegan a reconocer a las mujeres como seres humanos sujetos de derechos porque en algunos casos se trata de personas que han respaldado y defendido públicamente conductas ética y legalmente cuestionables.

Organizaciones firmantes

Alianza Cristiana Dominicana (ACD)

Alianza Femenina por la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Afedis)

Articulación Nacional Campesina (ANC)

Asociación Tú, Mujer

Católicas por el Derecho a Decidir (CDDRD)

Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)

Centro de Investigación & Promoción Social (CIPROS)

Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

Círculo de Mujeres con Discapacidad, Inc. (CIMUDIS)

Coalición Cambiemos

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)

Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM)

Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

Coophabitat

Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans (COLEHT)

Diversidad Dominicana

Educación Espejo

Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Inc (FENADID)

Foro Ciudadano

Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP)

Fundación Casa de María Hernández

Fundación Expresión Arte Salud y Género (FEARSAGE)

La Fuerza Juvenil Dominicana (FJD)

Mujeres Sociopolíticas Florinda Soriano M.T.

Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)

Participación Ciudadana

RD es de Todes

Red Urbano Popular (RUP)

Sinergia Masculina por la Equidad de Género (SIMEGEN)

Tertulia Feminista del Sur

Unidad Sindical de Mujeres Activas/CNUS (UNISIMAS/CNUS)

Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)

En los últimos tiempos, en cada elección presidencial, se ha puesto de moda realizar llamadas telefónicas a los ciudadanos votantes por parte de los políticos. Ahora, Ramfis Domínguez Trujillo trae una innovación: las videollamadas personalizadas, donde él mismo aparece llamando por su nombre a las personas que reciben el mensaje que envía a través de WhatsApp u otras redes sociales que permiten videollamadas.

En estas videollamadas, Ramfis expresa brevemente las razones por las cuales la gente debería votar en la casilla 32 por los candidatos del Partido Esperanza Democrática (PED) para presidente, vicepresidente y el congreso. Ramfis insta a votar por Roque (El Cobrador) para presidente y al doctor Ernesto Fadul como vicepresidente.

Una novedad adicional de estas videollamadas es que también se están realizando llamadas a famosos utilizando sus nombres completos, a quienes Ramfis pide que voten en la casilla 32 del Partido Esperanza Democrática.

Frente Nacional de Mujeres PRM realizó charla

El pasado martes 7 en La Romana se realizó la charla “Rumbo a la Victoria” de la mano de la Dirección de Estrategia, encabezada por la licenciada Yaina Morales, del Frente Nacional de Mujeres PRM, en donde activistas políticos recibieron conocimientos sobre estrategia política y electoral.

Esta charla, que contó con la participación de más de 150 personas, fue enriquecida por Geanilda Vasquez, Cónsul de la República Dominicana en Miami, y por Robert Arias, Delegado Técnico ante la Junta Central Electoral, ambos miembros activos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Destacaron que la estrategia política y electoral desempeña un papel crucial en el empoderamiento y la representación de las mujeres en la esfera pública. La formulación de estrategias políticas permite que la mujer abogue por cuestiones que le afecten directamente, como el acceso a empleos y sueldos equitativos, a recibir un trato igualitario, a erradicar la violencia doméstica.

Actualmente, la mujer Dominicana Representa el 52% del electorado y ellas son la que tienen y dan la mayor fortaleza a la candidatura de Luis Abinader, ya que se registra más 70% de simpatía a nivel Nacional.

Este evento, llevado a cabo en el Comando de Campaña de la Región Yuma, contó con la participación de los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno en La Romana: Jacqueline Fernández, Mónica Lorenzo, Wandy Batista y Eugenio Cedeño. Así como con el Presidente Provincial del Partido, Dolores Núñez, y el Presidente del Municipio de La Romana, Franklin Altagracia. Del mismo modo fueron partícipes la Directora Región Yuma del Frente de Mujeres, Orfelina Valdez, y la Directora Provincial, Nirza Díaz.

Las quejas de Luis Abinader sobre la distorsión por la oposición de unas declaraciones sobre los motoristas

La proclama de Articulación Democrática por la democracia y la honestidad, en el parque Independencia

Las elecciones del domingo 19 son la encuesta esperada por el pueblo dominicano y el mundo

La campaña de la Junta Central Electoral (JCE) enseñando a votar

Las marcha caravanas encabezada por el presidente-candidato Luis Abinader en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este por el cierre de la campaña electoral

Candidados en una lista de la iglesia católica

RESUMEN DE LA FUERZA DEL PUEBLO DE LA VISITA DE LEONEL FERNANDEZ A HIGUEY 11 DE MAYO 2024

La presencia de Abel Martínez en San Francisco de Macorís

Nahiony Reyes, la esposa de Abel Martínez, hablando de que trabajaria por los necesitados desde el Despacho de la Primera Dama

Leonel Fernández movilizando a quienes lo apoyan en el Este

Raquél Peña en actividades políticas en La Altagracia

Los delitos eletorales podrán ser denunciados en las fiscalías

Luis Abinader proclamando a Guilermo Moreno como seguro ganador de la senaduría del Distrito Nacional

Eddy Olivares, politico perremeísta, considerando que Abinader ganaria con el 70% en las elecciones del 19 y revelando que la JCE ha complacido a la oposición en todo lo solicitado

Según Leonel Fernández, el actual gobierno es de popis

Titulares de Noticias del DOMINGO 12 de mayo de 2024,enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio, publicados en www.conpuntoycoma.com

Partidos agotan último fin de semana de mítines con una oposición que apuesta a segunda vuelta

4,296 reclusos están aptos para votar en República Dominicana

SANTIAGO: Abinader dice PRM y aliados tienen victoria asegurada

Leonel ve gobierno Abinader es de “popis” e insulta los de abajo

José Laluz y su desliz de confundir a Abinader con Leonel en acto de apoyo

Alfredo Pacheco pierde la voz durante su discurso en acto de campaña del PRM

Abel ve mayoría dominicanos no tiene aún una decisión electoral

Opositores dominicanos exigen cambien presidentes de colegios

Abinader recibe apoyo de José Laluz a quien llama seguir siendo «crítico»

Decenas de candidatos en lista de la Iglesia se comprometen en Higüey a defender la vida

EDEEste pone en servicio nuevo transformador de 50MVA en subestación Dajao

!Urgente! Solicitan sangre B positivo para niña de dos años en Plaza de la Salud

La campaña electoral dominicana para los comicios presidenciales entra a su etapa final

La Mona Lisa podría salir de los pasillos del museo del Louvre en París

Policía de Miami Beach estrena el primer coche patrulla Rolls-Royce del mundo

Reanudan envíos de remesas a Cuba a través de Western Union

El disidente de las FARC «Iván Márquez» reaparece en video tras haber sido dado por muerto

Las bandas armadas haitianas se movilizan ante la llegada de la fuerza multinacional

Brasil supera los 2,1 millones de damnificados por las fuertes lluvias en el sur del país

El papa Francisco sorprendió al revelar abiertamente su deseo de visitar la Argentina

Alberto Fujimori, diagnosticado con un nuevo tumor maligno

BRASIL: Suben a 137 los muertos por los temporales en sur del país

Rusia redobla ataques a Ucrania; lanza 120 bombardeos en Járkov

Bandas llaman repudiar llegada “fuerza multinacional” en Haití

Cuba aumentaría la importación de huevos y pollos desde la RD

El hijo de Trump y Melania no será delegado en convención republicana, dice su madre

