Primicias 2024, aspirantes presidenciales del PRM madrugan hacia 2028, error excluyendo a Faride de la boleta, reducción de diputados, rechazo a protesta contra Diario Libre, lluvias e inundaciones, renovación de partidos politicos, pacificación de Haití, temas dominan

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El despliegue de la fuerza multinacional de Kenia en Haití, el error,según muchos analistas políticos, del presidente Luis Abinader de llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional, desplazando a Faride Raful en la boleta; elogios a la labor de la Junta Central Electoral (JCE) en los dos comicios de 2024, la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de reducir el número de diputados, lluvias e inundaciones, Ramfis Trujillo intentando ganar espacio político, la muy alta y preocupante abstención electoral, la muy necesaria pacificación de Haití, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP rechazando una protesta frente a Diario Libre, la creación de un Consejo Nacional de Seguridad en Haití, la búsqueda de Estados Unidos de un lider de una pandilla haitiana, los aspirantes presidenciales por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) madrugando en sus aspiraciones politicas, la renovación de los partidos politicos derrotados en los recientes comicios del 19 de mayo,la situación del general en retiro Humberto Ortega en Nicaragua, son temas finalizando el mes de mayo de 2024 en República Dominicana y el mundo. . (Fotos en diferentes momentos de la crisis en Haití, Prensa Latina)

LO QUE ANALIZA PRIMICIAS EN EL FINAL DEL QUINTO MES DEL AÑO 2024

Primicias analiza el trayecto politico hacia el 2028 con las aspiraciones politicas de Raquél Peña y la posibilidad de un intento de postular a Raquél Arbaje como candidatas presidenciales en el 2028 por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por el que tambien aspirarían a la boleta presidencial Jose Ignacio Paliza, Carolina Mejía, David Collado, Faride Raful, Eduardo Sanz Lovatón, Guido Gómez Mazara, Deligne Ascensión y otros.

En lo que concierne a Raquél Peña, ha acumulado una gran experiencia de Estado, es una persona muy sencilla, académica y con una alta incidencia en el sector empresarial cibaeño.

Sobre Raquél Arbaje, conociendo los secretos del poder, su aprendizaje politico al lado de su compañero y esposo Luis Abinader, no es descartable que forme parte de la boleta perremeísta como candidata presidencial o vicepresidencial para facilitar en el último escenario la unidad del perremeismo en 2028.

Hasta ahora la mas activa aspirante presidencial por el PRM, no hay dudas, es Carolina Mejía, trabajadora incansable desde la cúpula del PRM, asistiendo a actividades politicas de su partido en el Gran Santo Domingo y fuera de este. En la población la definen como popular, pero elitista que se recuerda de las comunidades en tiempos de elecciones.

La población se queja de que no arregla las calles, problemas con la basura y que ha tenido la suerte de que el sector privado le apoya con altas sumas de dinero para la construcción y rehabilitacion de los parques del Distrito Nacional.

A Carolina le falta mayor contacto con el pueblo, dice todo el mundo, al igual que a David Collado visto como un politico-empresario vinculado a las alturas y ligado al Grupo Inicia (Vicini), Sanz Lovatón (muchos lo califican como muy pesado, poco simpático y un burócrata que sólo habla con un sector politico del PRM) y hay muchas interrogantes sobre las aspiraciones de Paliza. Paliza acaba de dirigir la campaña presidencial de Luis Abinader, quien lo ha tomado en cuenta como presidente del PRM, ministro administrativo de la Presidencia y jefe de campaña electoral del partido en el poder.

En el caso de Deligne Ascensión, le falta la chispa politica y como ministro de Obras Públicas ha preferido la ejecución de grandes proyectos y no las obras pequeñas que necesitan las comunidades. Las calles de Santo Domingo están deterioradas, muy poca atención al problema. Hablan de que un poderoso ingeniero cibaeño pudiera sustituirlo en el cargo que lo ha emborrachado de poder.

Otras gestiones en Obras Públicas ponian mayor atención a las calles de la capital y muchos de la clase media están disgustados porque no resuelven el deterioro de las vías, como ocurria cuando gobernaban Balaguer y otros mandatarios.

En lo que concierne a Faride Raful, parece no es la persona de toda la confianza del presidente Luis Abinader, quien prefirió a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional en las elecciones recién pasadas. Abinader y Moreno perdieron la senaduría por el Distrito Nacional.

Una figura clave en la boleta del PRM en el 2028 pudiera ser Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas, con amplios contactos con sectores vitales del pais, comenzandeo con las mipymes, deportes, sectores productivos, cultura, industrias, turismo, como otros sectores de importancia en la vida nacional, y quien ha expandido el Reservas al exterior y ha obtenido logros considerables, como ha resaltado el presidente Luis Abinader.

Otro politico del PRM que aceita su maquinaria politica para el 2028, es el doctor Guido Gómez Mazara, uno de los más informados del pais y que ha entregado su vida a la lucha democratica de la nación. Guido es un gran activo politico del perremeismo y de otros sectores que lo respaldan.

Con aspiraciones politicas en el PRM mencionan también Antonio Taveras, industrial-senador por la provincia de Santo Domingo, como además a Fellito Suberví, Wellington Arnaud y otros politicos jóvenes.

Otro politico a tomar en cuenta en el PRM para el 2028 es el triunfador Alfredo Pacheco, presidente de la Camara de Diputados.

Politicos que ayudan a la renovación del PRM son Jean Luis Rodriguez, Orlando Jorge Villegas y otros.

RENOVACION DEL PLD

En lo que respecta al PLD para los comicios de 2028, hablan de la urgente necesidad de una renovación con dirigentes como Juan Ariel Jiménez, Abel Martinez, quien avanzó politicamente ganando unas primarias y particpando como candidato presidencial; José Dantés, José Tomás Pérez, Karen Ricardo Francisco Dominguez Brito, Victor Fadul, Margarita Cedeño, Charlie Mariotti hijo y otros.

No obstante, el PLD no puede prescindir de la experiencia asesora de Danilo Medina, ex presidente de la República; Charlie Mariotti Tapia, Francisco Javier Garcia, Rubén Bichara, Cristina Lizado, José del Castillo Saviñón y otros dirigentes con gran experiencia, quienes pudieran formar parte de un gabinete politico asesor para relanzar con su experiencia la organizacion politica.

POLITICOS CON FUTURO

En el pais hay muchos politicos con futuro, entre los que se destacan:

Raquél Peña, David Collado, Carolina Mejia, Eddy Olivares, Jose Paliza, Faride Raful, en el PRM

Abel Martinez y Zoraima Cuello, en el PLD

Joel Diaz, en el PRD, fue candidato vicepresidencial en las elecciones 2024

Rafael Paz, en la Fuerza del Pueblo

Claudio Caamaño Vélez

Ulises Rodriguez, en Santiago

Julio César Valentín, del partido Justicia Social

Erick Ortiz, de Opción Democrática

Iván Lorenzo en el PLD

Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática

Julito Fulcar, senador electo por Peravia

Johnson Encarnación en Elias Piña

Maria Teresa Cabrera, candidata presidencial por el Frente Amplio, aportó a la democracia en las elecciones recientes

Roque Espaillat, El Cobrador

Carlos Peña

Orlando Jorge Villegas, Charlie Mariotti Paz, Manuel Núñez en el Distrito Nacional

Kelvin Cruz, en La Vega

Starlin Vásquez, en María Trinidad Sánchez,

Omar Fernández, hijo del ex presidente Leonel Fernández, senador electo del Distrito Nacional

Andrés Enmanuel Bautista, Carlos Alberto Amarante, en Moca

Olfanny Mendez

Daritza Zapata, en Dajabon

Jheyson G. Castilo, en la provincia de Santo Domingo

Victor Manuel Fadul, en Santiago de los Caballeros

Vicente Sánchez Henriquez, del PRM en el Distrito Nacional

José Horacio Rodriguez, quien consiguió mas de 14 mil votos como candidato a diputado, victima del metodo D Hondt

Rogelio Genao Lanz, en la provincia de La Vega

Selinée Méndez, en la Fuerza del Pueblo

Eudy Maldonado, Santo Domingo Norte

Angel Teófilo Estevez, en La Vega

Dharruely D Aza

RENOVACION DE LA FUERZA DEL PUEBLO

Con el asesoramiento del ex presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo debe apostar en el 2028 hacia un nuevo liderazgo con Omar Fernández, como otros jovenes que contribuyeron con el porcentaje de votos de ese partido en los recientes comicios, en los cuales Felix Bautista ganó nuevamente en San Juan, como el candidato a senador por La Romana.

La Fuerza del Pueblo tiene mucha energía politica en la juventud, pero hay que tomarla en cuenta en su renovación.

MUY NECESARIA RENOVACION

Una urgente renovación necesitan el PRD, PRSC, Civico Renovador, Popular Cristiano, PRSD, Pais Posible, Unidad Nacional (PUN), MODA, Alianza por la Democracia, Alianza Pais, Primero La Gente, Humanista Dominicano, PDI, Liberal Reformista, Popular Cristiano, Verde Dominicano, Unión Democrata Cristiano, BIS, Revolucionario Independiente (PRI), Opcion Democratica, Nacional Voluntad Ciudadana, PQDC y otras fuerzas politicfas para avanzar en los comicios de 2028.

TITULARES DE LAS NOTICIAS

Titulares de Noticias del jueves 23 de mayo de 2024, enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio y publicados en www.conpuntoycoma.com

Rosario Espinal: «Fue un error garrafal del PRM llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador»

Pacheco aboga por reducción de número de diputados de la RD

Sigue lloviendo en gran parte de RD; hay varias zonas inundadas

Cerraron la carretera Barahona-Enriquillo; 22 provincias en alerta

Apresan a otras 16 personas en parque nacional, 5 son haitianos

Politóloga asegura que el país debe reflexionar respecto a la abstención

Partido presidido por Ramfis Domínguez Trujillo se posiciona en la casilla 4

Jhonatan Liriano encabeza cuarta boleta más botada en SDE, pero no logra entrar a la Cámara de Diputados

Misión de Observación Electoral de la OEA destaca trabajo de la Junta Central Electoral (JCE)

Abinader ordena convocatoria de concurso público para el ingreso de nueva promoción de diplomáticos

Presidente de JCE visita juntas de Santo Domingo Norte y Oeste donde, siguen revisando votos nulos y observados

Haití: Inusual tornado deja varios heridos

Patria para Todos intentará recuperar reconocimiento político para regresar en elecciones de 2028

Ángel Lockward dice que los RD$220 millones que devolvió al Ministerio Público son de sus honorarios

Gobierno dominicano anuncia medidas «para fortalecer la carrera diplomática»

Ivan Gatón dice RD necesita Haití se pacifique

CEBAMDER: Luis Abinader arrasa, pero 48 por ciento de los dominicanos no acudió a votar

Autoridades de Haití prorrogan el toque de queda por siete días

Asesinan a puñaladas dominicana en Alto Manhattan, NY

La campaña de Trump comienza a aceptar donaciones electorales en criptomonedas

Haití se encamina a crear un Consejo Nacional de Seguridad

Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador, que llama «fase 2 de guerra» al crimen

EEUU detecta su segundo caso de gripe aviar en humano tras contacto con vacas infectadas

FBI coloca en RD carteles de búsqueda y recompensa de líder de pandilla haitiana

Biden pierde el respaldo de varios miembros de su partido para aprobar ley migratoria

La policía de Haití no puede resolver por sí sola la crisis de seguridad, afirma grupo de derechos humanos