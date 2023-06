Primicias 2023: COVID, apagones, ¿terrorismo en Los Alcarrizos?, retroceso en partidos politicos, Abinader super activo, críticas a la JCE por aprobación de partido de Ramfis, red de prostitución en La Romana,

Por Alex Jiménez

La reaparición de los casos de COVID otra vez en República Dominicana, el doctor Leonel Fernández afectado por el COVID, las tandas de apagones y sofocante calor, la agenda del presidente Luis Abinader inaugurando obras en La Romana y San Pedro de Macorís, retroceso en los partidos políticos con la no celebración de primarias para escoger sus candidatos, ¿terrorismo en Los Alcarrizos?, el incendio de un vertedero en Santo Domingo Este, el uso de escuelas para captar victimas de la red de prostitución desmantelada en La Romana el sector ovino y caprino solicitando detener el contrabando fronterizo, la ilegalidad de miles de bancas operadas por políticos, los partidos políticos perdiendo confianza social, según un politólogo, un delincuente muerto en Herrera, el ex presidente Hipólito Mejía opinando sobre temas claves, el debate que plantea el doctor Guido Gómez Mazara en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la alerta de calor en el Sur de La Florida, una desmantelada red de prostitución en La Romana, la golpiza a una persona detenida en Gazcue, las víctimas de » la J», según la Policía Nacional, la IV Operación Falcón en la palestra, una escuela incendiada en Los Alcarrizos, 257paquetes de cocaína interceptados, el llamado a la ciudadanía para que no se descuide con el COVID, los preocupantes incendios en Canadá y la urgente necesidad de sofocarlos, los abusos sexuales en Bolivia, las miles de muertes por cáncer renal en Centroamérica, el dolor de cabeza que genera el sargazo, la negativa del gobierno de que fuera autorizada a Canadá una oficina para la Policía de Haití, el autobús detenido con 18 haitianos indocumentados que pretendían llegar a Santo Domingo, el encuentro del presidente Luis Abinader con una comisión de CEDIMAT, el choque de Mariasela Alvarez y Ramfis Trujillo, el rechazo a la operación de una oficina en el país para ayudar a Haití, la captura de supuestos autores de una profesora en San Cristóbal, la explotación sexual de menores en La Romana, la ofrenda floral a María Trinidad Sánchez, las críticas a la Junta Central Electoral por el reconocimiento del partido de Ramfis Trujillo, el calentamiento de aspirantes a presidir el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), las criticas porque no rebajan los precios de las gasolinas y el gasoil, el sonado caso de la muerte de David de los Santos en la justicia, son temas en Republica Dominicana y el mundo despidiendo e iniciando una nueva semana.

La muerte de una joven y otra herida en un incidente en Pedernales

La posición firme del gobierno dominicano de rechazar la operación en el país de una oficina coordinadora de ayuda internacional para la policía haitiana

La condena judicial de 23 años de cárcel a Vladimiro Montesinos en Perú

El vandalismo en liceo Carmen Balaguer

El éxito de los estudiantes de UNIBE que ganaron el primer lugar de competencia de litigación del Tribunal Constitucional

Legisladores sugiriendo depurar el entorno de seguridad de la procuradora general de la República, doctora Miriam Germán Brito, «debido a que se desconoce si hay entre esos militares alguien involucrado en la trama criminal contra la funcionaria».

La reducción en el precio del gas propano

La Fundación Hijos de la Resistencia reclamando a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega del expediente sobre el proceso de aprobación del Partido Esperanza Democrática, que encabeza Ramfis Domínguez Trujillo.

La creciente hambre en Haití

Temperaturas muy calurosas

La pensión de 98 locutores

La nación esperando que llueva otra vez

La violencia y delincuencia en Pedro Brand

El conflicto en la Cámara de Cuentas

La notificación que hará el PRM a los organismos de seguridad y de lucha contra el narcotráfico la información de candidatos

Problemas en el suministro de agua en La Romana

El Ministerio Publico insistiendo en los ilícitos que le atribuye a Jean Alain y a otros 62

Los 257 paquetes de cocaína interceptados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, Armada Dominicana y otros organismos

Los aportes de Tirso Mejía Ricart contra la dictadura de Trujillo

El cambio climático acelerando los virus en el país, según el ministro de Salud, Daniel Rivera

Los ataques a la Junta Central Electoral por su «desacierto de aprobar el partido político de Ramfis Trujillo

La muerte de operadores de CODEVI

La advertencia de Ramfis Trujillo de que no va a aceptar difamaciones

La creciente contaminación en Santo Domingo

La falta de seguridad en una escuela en Los Alcarrizos

El reto de investigar la muerte de un capitán retirado de la Policía en Navarrete

Las nuevas instalaciones de Hospiten Santo Domingo

El caso Medusa sonando

El denunciado tráfico de droga en la Cárcel de La Victoria

El impacto en el mercado binacional de Dajabón de la muerte de dos personas en una zona franca entre Haití y RD

La elección de los candidatos de la Fuerza del Pueblo con encuestas y asambleas

El arranque del cobro del sistema integrado para los dos corredores de la OMSA-Teleférico

El rechazo del Instituto Duartiano de que Canadá ayude a Haití con una oficina en RD

El candidato presidencial que elegirá la oposición venezolana

Los otros ex parlamentarios haitianos sancionados por Canadá

El reto de la autoridades de dar con los desconocidos que incendiaron tres aulas en Los Alcarrizos

La paz que buscan en Ucrania

Los atracos en Pedro Brand

La invasión de terrenos en Cabo Rojo, Pedernales

El incidente entre tres policías y un ciudadano en Gazcue

Las 300 mil unidades de sangre que demanda anualmente República Dominicana

La batalla de Canadá y bomberos de otras naciones contra los incendios forestales

Leonel sin síntomas graves por afección de covid-19

Piden acción de partidos ante ilegalidad en que políticos operan bancas

Matan delincuente en Herrera; su madre expresó: «Ya descansé»

Guido afirma solicitará un debate entre precandidatos presidenciales en el PRM

Red de prostitución desmantelada en La Romana usaba Facebook y escuelas para captar víctimas

La muerte de un raso de la Policía en Pedro Brand

Miriam Germán había condenado a tres de los implicados en Halcón IV

La urgente necesidad del rescate de las escuelas

Este sábado se inicia el cobro del sistema integrado para los dos corredores de la Omsa-Teleférico

Leonel dice debido a COVID se ve «obligado» a cancelar actividades

Ramfis Trujillo desiste de demanda contra Mariasela Álvarez y otros comunicadores

Autobuses de las rutas alimentadoras de la Omsa cobrarán RD$35 a partir de este sábado

Comité Central del PLD se reunirá de manera virtual este fin de semana para escoger representantes en CNE

Por falta de seguridad escuela incendiada en Los Alcarrizos ha sido objeto de múltiples robos denuncia directora

El Boli se va del PLD: «creo que este país necesita mejores opciones»

Ministro de Salud pide vacunar niños de 5 a 11 años contra covid

DNCD, Armada y FA interceptan lancha con 257 paquetes cocaína

Desconocidos incendian dos aulas de escuela en Los Alcarrizos

Las calles de San Cristóbal repletas de basura

Instituto Duartiano rechaza que Canadá ayude a Haití desde RD

Año escolar cierra con pobre desempeño y estela de violencia

Rescatan manatí golpeado en playa de SPM y ahora buscan su madre

Gobierno niega haber autorizado a Canadá oficina para Policía Haití

Embajada de EEUU en Cuba se restaura con una inversión millonaria pero enfrenta obstáculos del régimen

Ejército detiene autobús con cubano y 18 haitianos indocumentados que pretendían llegar a Santo Domingo

Putin sigue abierto a contactos para discutir soluciones en Ucrania, dice el Kremlin

Citas para renovar pasaporte tardan hasta más de seis meses

Ministro de Salud Pública llama a la población a no descuidarse del COVID-19

Dina Boluarte sepulta su promesa de adelanto electoral: “El tema está cerrado. Seguiremos hasta julio de 2026”

Oficial: precandidatos del PRM deberán someterse a una investigación contra narcotráfico

Leonel Fernández anuncia que tiene Covid-19

Tribunal ordena libertad al sindicalista Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson De los Santos

PLD escoge a Adriano Sánchez Roa como candidato a senador por Elías Piña

Joven es asesinada en la Avenida España luego de abordar un vehículo

Ángel Hernández afirma que violencia en escuelas sólo afecta a 1% de 2,058,000 alumnos

Canadá liderará célula de “coordinación” de seguridad en Haití desde República Dominicana

Haitianos incendian destacamento y clínica en represalia por muerte de dos empleados de Codevi

Ministro de Defensa: el lado dominicano está normal en la frontera con Haití

Miriam Germán se mudó de casa ante amenazas de matar a su hijo

Intrant pondrá en operación un centro de control y administración de tráfico

Más de 70 millones de toneladas de sargazo llegarán este año al Caribe