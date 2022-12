Primera cosecha marihuana en NY lista ser vendida uso recreativo; dominicanos dicen comprarán

NUEVA YORK.- La primera cosecha de marihuana en este estado de NY está lista para ser vendida para uso recreativo, y dominicanos residentes en El Bronx y el Alto Manhattan, no queriendo identificarse, afirman que comprarán su “tabaquito”.

Ha mediado del presente mes las autoridades otorgaron las primeras 36 licencias, 28 de las cuales fueron para personas con condenas previas por marihuana o arrestos de familiares directos. 13 de ellas están ubicadas en los cinco condados de la Gran Manzana.

Se espera que antes de finalizar este año el público pueda adquirirla para “arrebatarse”. El estado de NY legalizó en marzo de 2021 el consumo de marihuana, que es legal en otros Estados del país.

El Estado de NY planea distribuir 150 licencias a través del programa de equidad, aunque 63 están actualmente atadas por una orden de restricción temporal emitida por un juez federal.

Este nuevo mercado legal enfrentará una dura competencia de un mercado ilícito cuyo valor se estima en más de 2 mil millones de dólares.

Los negocios para venderla en NYC: En PharmaCann, en el 25-27 de W. de Fordham Road, en El Bronx; en Etain, LLC, en el 242 de la calle 58 E. en Manhattan; MedMen, Inc., en el 433 de la Quinta avenida en Manhattan; Fiorello Pharmacauticals, Inc., en el 2 E. de la calle 30, Manhattan; y Columbia Care NY, en el 212 E. de la calle 14, Down Town Manhattan.

Asimismo, en Citiva Medical LLC, en el 204-206 de la avenida Flatbush, en Brooklyn; en el 44 de la calle Court, en Brooklyn; Valley Agriceuticals, LLC, en el 178 North de la calle 4, en Brooklyn; en Queens, en el 107-18 de la calle 70 Road; en NYCANNA, LLC, en el 138-72 de Queens Boulevard, sector de Jamaica.

También, en Vireo Health of NY-LLC, en el 89-55 de Queens Blvd, en el sector de Elmhurst; y en “Citiva Medical LLC”, ubicado en el 338 de New Dorp Lane, Staten Island.

El 40% de la mayoría de los ingresos fiscales se reinvertiría en comunidades desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas; otro 40 % estaría destinado a la educación pública; y el 20 % restante al tratamiento, prevención y educación contra las drogas.

La venta minorista de marihuana estaría sujeta a un impuesto estatal del 9 % y un impuesto local del 4 %. Dicha recaudación de impuestos se dividirá entre el gobierno del condado y el estatal.

Actualmente, se estima que el mercado de cannabis en NY es de 4.6 mil millones de dólares y se espera que crezca a 5.8 mil millones de dólares para 2027, según un estudio reciente encargado por la Asociación de la Industria del Cannabis Médico de Nueva York.

El Estado podría capturar y gravar 1,200 millones de dólares de ese mercado para 2023 y 4,200 millones de dólares para 2027, según las reglas y regulaciones.