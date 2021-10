Presidente Federación de Taxistas pide a Abinader mantener acercamiento con la diáspora y creará oficina de gestión empresarial

NUEVA YORK._ El presidente de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York y del consorcio de las empresas High Class, Antonio Cabrera (Tuly) pidió al presidente de la república Luis Abinader mantener su acercamiento con la diáspora para evitar que los partidos políticos secuestren el acceso de los medianos y pequeños empresarios al mandatario, y anunció que creará una oficina de gestión empresarial.

Cabrera, quien se reunió en sus oficinas de la base High Class en El Bronx durante la visita de Abinader en septiembre a Nueva York, solicitó al estadista mantener la humildad, apertura y receptividad, informando que ambos abordaron el tema de que los dominicanos y dominicanas en Nueva York y el exterior deben mantenerse trabajando y esforzándose cada día mucho más para poder mantener a sus familias.

Le explicó al mandatario en la reunión que si el Gobierno les hace la vida más fácil a los criollos en ultramar, garantizándoles el abaratamiento de los gastos sobre todo de primera necesidad, así los dominicanos que residen en la urbe pueden forzarse menos para que sus parientes vivan mucho mejor.

También le pidió no distanciarse de todos los dominicanos de la diáspora y que no permita que los dirigentes de los partidos lo secuestren y no den accesibilidad a los pequeños y medianos empresarios de la urbe.

Cabrera le sugirió al presidente que siga siendo una persona asequible y humilde para los dominicanos.

“De esa manera, él (Abinader) puede escuchar directamente cuáles son las necesidades de la diáspora en la ciudad de Nueva York”, añadió el empresario que es también uno de los más reconocidos activistas comunitarios en la comunidad dominicana.

Cabrera, además le propuso a Abinader que de la única manera que puede mantenerse en comunicación y escuchando de primera mano las necesidades de los dominicanos, es a través de la oficina de gestión empresarial que se propone crear.

“La principal meta de esa oficina de gestión será la de orientar a todos los dominicanos y dominicanas que quieran hacer cualquier inversión en la República Dominicana y asegurarse de que no sean estafados por muchísimos otros dominicanos que les venden sueños y después cuando ellos van a buscarlos no los encuentran, se han ido o los han engañado”, agregó Cabrera.