Presidente del TC afirma que “la Constitución no es patrimonio de ninguna persona o sector en particular”

SAN CRISTÓBAL. –, El Tribunal Constitucional (TC) conmemoró hoy el 177 aniversario de la Constitución dominicana, con una audiencia solemne celebrada en esta ciudad, cuna de la Constitución, con la presencia del excelentísimo presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, y una concurrida representación de la sociedad e invitados especiales.

La Constitución no es patrimonio de ninguna persona o sector en particular, afirmó el Dr. Milton Ray Guevara, presidente del TC, al ofrecer el discurso central de esta audiencia, en el que subrayó que la Carta Magna “sintetiza el consenso general en cada momento histórico y según el paralelogramo de las fuerzas sociopolíticas que inciden en el desarrollo de la nación”.

“La Constitución no es una pieza de museo, ni un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones, sino la norma suprema del país, contenida en un documento solemne que recoge valores y principios fundamentales que rigen la vida de la comunidad y traza los contornos de la deliberación y actuación pública para la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho”, sostuvo el magistrado presidente.

En su intervención, el Dr. Ray Guevara destacó la necesidad de que, en cumplimiento de la Carta Magna, el Congreso Nacional sancione las leyes complementarias que la Constitución manda como vehículos normativos tendentes a dotarla de mayor eficacia.

Entre ellas, citó la Ley sobre régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza; leyes que contemplen lo relativo a las consultas populares mediante referendo; y la nueva ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, artículo 49 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 relativa al secreto profesional, respeto a la dignidad, y el honor de las personas.

Al destacar la connotación que tuvo para el TC la presencia del presidente Abinader, el magistrado Ray Guevara dijo que el mandatario no ha venido a San Cristóbal, como Pedro Santana, a cercenar el espíritu democrático de la Constitución.

Citó las palabras del entonces dirigente político en 2017, cuando dijo “…no permitiremos el resurgimiento de ningún Pedro Santana, Lilís, ni Trujillo”. Consideró que esta frase “fue una demostración valerosa y comprometida de defensa intransigente de la Constitución dominicana. Hoy, el señor presidente ha venido a rendirle tributo a nuestra Ley de leyes”.

“Estoy convencido de que la felicidad del pueblo dominicano se irá logrando en la medida en que todas las disposiciones de la Constitución salgan del texto, tome vida y cuerpo e impregnen la actuación de cada hombre y cada mujer de la República Dominicana”, expresó Ray Guevara.

La audiencia, efectuada en el auditorio del Liceo Musical Pablo Claudio, contó con la presencia de los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, así como la secretaria del TC, Grace Ventura Rondón.

Así también estuvo en estrado la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora General de la República, a quien el doctor Ray Guevara dedicó unas palabras de reconocimiento que motivaron una efusiva ovación del público presente.

El magistrado presidente distinguió a Germán por sus «acendradas virtudes cívicas y acrisolada hoja de servicios en la judicatura de la República Dominicana. Ella es paradigma de la mujer dominicana y de nuestra administración de justicia».

La audiencia también tuvo como invitados especiales a Rodolfo Valentín Santos, director Oficina Nacional de la Defensa Publica; Miguel Surún Hernández, presidente Colegio de Abogados.

El presidente del TC expresó su agradecimiento a las autoridades de la provincia San Cristóbal presentes, en especial a su senador, licenciado Franklin Rodríguez, por su empeño y dedicación para hacer posible esta audiencia.

El sacerdote Catalino Tejada y el pastor Feliciano Lancen ofrecieron unas palabras de invocación al Señor en este acto con el que da inicio a la celebración del Mes de la Constitución, que abarca una serie de actividades conmemorativas al aniversario de la ley sustantiva y que esta Corte realiza tradicionalmente durante todo noviembre.

Al concluir la audiencia, el magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, coordinador de la comisión organizadora del Mes de la Constitución, informó que este año, acatando las disposiciones establecidas por las autoridades gubernamentales y otras normativas del protocolo COVID-19, la jornada conmemorativa no incluirá la tradicional Gala por la Constitución, evento cívico artístico-cultural que contribuye a la difusión de la cultura constitucional y que cada año reúne a cientos de personas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. En ese caso, la decisión es también una expresión de sensibilidad y de solidaridad del Tribunal Constitucional con la sociedad dominicana ante las graves y difíciles situaciones que, debido a la pandemia, han vivido y viven muchas familias, no solo en términos económicos, sino también emocionales, ante la pérdida de familiares y amigos. “Aunque siempre la hemos realizado de forma moderada, comedida, nos pareció que este no era el mejor momento para una actividad como esa, por lo que decidimos no realizarla”, explicó el magistrado Castellanos Khoury. Tampoco serán realizadas las Olimpíadas del Conocimiento ni la Jornada de Reforestación debido, fundamentalmente, a las medidas preventivas y de cuidado frente a la pandemia.

La comisión organizadora de los eventos para conmemorar el Mes de la Constitución, coordinada está integrada, además del magistrado Castellanos Khoury, por los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente; Alba Luisa Beard Marcos, Miguel Valera Montero y José Alejandro Vargas Guerrero.