Presentan libro “Estructura de los Laberintos de la Complejidad, la Complejidad a través de la Filosofía y la Educación”.

Santo Domingo. El Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue el escenario idóneo donde estudiantes, maestros y diversas personalidades de la ciencia y la cultura, se dieron cita para presenciar la puesta en circulación del libro “Estructura de los Laberintos de la Complejidad, la Complejidad a través de la Filosofía y la Educación”, autoría del maestro Lorenzo Jorge.

“Con Júbilo y gran disposición he aceptado la invitación extendida por el autor para presentar ante esta audiencia su semblanza, en ocasión de la puesta en circulación de su libro “Estructura de los Laberintos de la complejidad”, dijo la maestra Altagracia Suero, Vice Decana de la Facultad de Humanidades, durante la introducción de dicha actividad.

En ese orden Suero, añadió que Lorenzo es sin lugar a dudas el autor que más escritos ha publicado sobre la complejidad en República Dominicana y sus publicaciones son apreciadas por sus estudiantes y colegas por evidenciar rigurosidad científica y claridad, sumados a una verdadera disposición para tratar los problemas de manera simple pero certera, como es el caso de la obra que nos regala.

Dicha obra conduce al lector por los escabrosos y cautivantes senderos de la teoría de la complejidad y del caos de un modo llano hasta recorrer los distintos conceptos que conforman la complejidad como disciplina del conocimiento.

El autor considera que los sistemas complejos fundamentales funcionan con base en unas pocas reglas y muy simples. Dichas reglas o componentes básicos oscilan entre tres y cinco elementos.

En ese sentido, el Dr. Bartolo García Molina en una breve introducción indicó lo siguiente: “La tesis minimalista del profesor Lorenzo Jorge evoca a Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Ockham postula eliminar todos los elementos accesorios en una teoría. Su propuesta se conoce como la navaja de Ockham”.

Al darle continuidad al principio de simplicidad de la teoría de la complejidad, Jorge se hace las siguientes interrogantes: ¿Existe un número limitado de componentes en la estructura de los sistemas complejos fundamentales? ¿Es el número de componentes de estos sistemas una cantidad constante o un intervalo? Si este número fuera un intervalo, ¿cuál sería dicho intervalo? Se afirma que los sistemas complejos fundamentales están constituidos por cuatro componentes fundamentales, o en su defecto, por tres o por cinco. Para este intervalo, el cuatro es el punto medio del recorrido y simultáneamente, la moda o número que posiblemente más se repite.

Esta propuesta se sustenta en el sistema complejo fundamental por excelencia, que es el Universo, cuyo ADN o materia prima fundamental está constituida por las cuatro dimensiones espacio/temporales y los cuatro campos de fuerza conocidos.

Además, en el mimo se establece que solo hay cuatro ámbitos en que se puede manifestar todo lo que existe: el ámbito físico, el químico, el biológico y el ámbito de todo lo que ha sido creado por los humanos. Se ofrece ejemplos del número de elementos básicos de que están constituidos cada uno de estos ámbitos complejos fundamentales. A través de la propuesta del intervalo 3-5, el autor hace un pequeño aporte a la teoría de la complejidad en la vertiente de ciencia básica. Además, sus planteamientos sobre las vinculaciones existentes entre complejidad, filosofía, el “Método Científico” y educación, son una autentica e innovadora muestra de ciencia aplicada.

El libro que cuenta con cuatro capítulos fue impreso por la Editora Surco y es una continuidad de la obra La Complejidad, publicado en 1999, del mismo autor.

Al encuentro asistieron Augusto Bravo, Decano de la Facultad de Humanidades (FH), Altagracia Suero, Vice Decana de la FH, e Iván Gullón, ex rector de la UASD, entre otras importantes personalidades del área académica.

Sobre el autor

Lorenzo Jorge Gómez, nace en 1958, en Santo Domingo, República Dominicana. Se gradúa de las carreras de licenciatura en Lenguas Modernas (1999), Técnico en Estadística (1988) y Certificado de Estudios Superiores en Educación (1988), en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2003, obtiene el título de Especialidad en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de dicha universidad. Su formación en el área de la complejidad es autodidacta.

Lorenzo Jorge es graduado de Licenciatura en Lenguas Modernas, Grado Asociado en Educación y Grado Asociado en Estadística. Su inquietud por mejorar cada día más como docente lo lleva a cursar estudios profesionales de Maestría en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es aquí donde perfecciona los conocimientos teóricos y prácticos más avanzados sobre la labor de ser docente-investigador, mismos que pone en aplicación durante todo su ejercicio profesional.

También ha sido consultor para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Participante en “El Pacto por la Educación”, República Dominicana, 2016. Dictó la “Primera Tertulia sobre Complejidad” (2008): auspiciada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Miembro de la Comisión para la Evaluación del Plan Decenal de Educación Superior, Mesa número 6, “Transformación Curricular”.

En estos últimos años Lorenzo tuvo la oportunidad de participar como expositor en múltiples conferencias y seminarios en las áreas de complejidad, educación e investigación científica.

Ha realizado otros estudios en el nivel de posgrado en España y China. Ingresó como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace unos 35 años y durante este tiempo impartió distintas asignaturas llegando a obtener la categoría de profesor titular de la Cátedra de Inglés Elemental, profesor del área de metodología de la investigación científica y seminario de tesis en el nivel de postgrado, miembro de la Cátedra Extracurricular Edgar Morín de dicha universidad. Además, desempeñó importantes comisiones académicas y técnicas en la Facultad de Humanidades.

También ha sido consultor para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Participante en “El Pacto por la Educación”, República Dominicana, 2016. Dictó la “Primera Tertulia sobre Complejidad” (2008): auspiciada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Miembro de la Comisión para la Evaluación del Plan Decenal de Educación Superior, Mesa número 6, “Transformación Curricular”. Ha publicado los libros: • Los laberintos de la complejidad. • El Big Bang, la vida y el caos, • English for Computers. A Reading and Writing Course, así como, diversos artículos y ensayos.

En estos últimos años Lorenzo tuvo la oportunidad de participar como expositor en múltiples conferencias y seminarios en las áreas de complejidad, educación e investigación científica.