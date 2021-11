Premios Indie Dominicano arriba a su segunda edición

Santiago, RD. La plataforma y movimiento cultural “Revolución Sonora”, bajo el lema “Conoce a tus artistas”, anunció formalmente la segunda edición de la premiación dedicada a resaltar lo mejor de la industria musical del país, Premios Indie Dominicano.

La música nacional dominicana tiene su espacio especial, donde se reconoce la calidad y no la popularidad de los artistas. El galardón se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2021 a las 8:00pm a través de su canal de YouTube “Revolución Sonora”.

La segunda entrega recibió inscripciones de más de 250 artistas y más de 600 canciones, cada una evaluadas por un jurado compuesto por 80 profesionales, todos especialistas en diferentes áreas.

Este año están nominados en 37 categorías distintas, algunas nuevas con respecto al año anterior como “Mejor Salsa”, “Mejor Álbum Lo Fi”, “Mejor Composición”, entre muchas más, convirtiendo a esta premiación musical en una de las que más categorías posee en Latinoamérica.

Múltiples artistas llenaron su formulario para poder participar, entre ellos algunos que repiten la experiencia del año anterior y otros que son nominados por primera vez, como Rosee Abreu, Sunshine Yellow, que pertenecen a la ola de exponentes nuevos, junto a veteranos como Eddy Herrera, Milly Quezada, Fernando Villalona, y otros más reconocidos de la nueva generación como Daniel Santacruz, Gabriel Pagan, Yiyo Sarante, entre otros.

“Ver este mix de artistas competir por un mismo premio, sin importar el tiempo que tiene en la industria, es un reflejo de que Premios Indie Dominicano están más que comprometido en premiar y resaltar la calidad de las producciones sin importar ningún otro factor como la fama o el posicionamiento mediático de los artistas”, resaltó su producción general José Luis Freitas durante un encuentro llevado a cabo en La Porteña de Santiago.

La más nominada para esta segunda edición es la artista Laura Rivera con su más reciente disco titulado “Despertar”, por el cual recibió 8 nominaciones, seguida por Daniel Santacruz con 7, gracias a su producción “Larimar”. Con 6 nominaciones se quedó Riccie Oriach por su álbum “Mi Derriengue”, Jochy Sánchez por “Merengue Do Brasil”, Giorgio Giladi por “Todo Se Mueve”, Snenie por su primera producción “Aunque No Lo Parezca” y Gabriel Pagan por “Made In RD”.

“Los Premios Indie Dominicano son una celebración a nuestra música, donde el objetivo principal es resaltar la gran variedad de buenos artistas y los múltiples proyectos de calidad realizados en República Dominicana, navegando por todos los géneros musicales”, recalcó Freitas.