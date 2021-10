Polanco sugiere a PEPCA Operación Cuervo contra depredadores financieros y electorales en elecciones del exterior 2020

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, nominado a diputado de ultramar en las elecciones del exterior 2020, sugirió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) poner en marcha la Operación Cuervo contra los depredadores financieros y electorales de esos comicios encabezados por el ex director del voto en el exterior Gilberto Cruz Herasme.

Polanco señaló que aunque sabe que el PEPCA es quien determina las denominaciones con que identifica sus operaciones, en este caso, Operación Cuervo es el más apropiado porque el cuervo es un ave rapaz que devora sin piedad a sus presas, tal y como lo hicieron con los fondos asignados y los votos nulos Cruz Herasme y los funcionarios de las OCLEES y las OPREES en Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC bajo sus órdenes.

“Esta será una operación fuerte que debe recuperar los más de $5 millones de dólares que fueron desfalcados por Cruz Herasme con el padrinaje del anterior presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán quien asumió un silencio cómplice ante los desmanes”, añadió Polanco.

“Ese nombre, Operación Cuervo es el que se adecua a la persecución judicial de esos depredadores que además de desfalcar los fondos desacataron la orden del Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se recontaran los votos, pero en vez de respetar el dictamen, quemaron, desaparecieron y tiraron a la basura las boletas electorales que me favorecían como parte de la conspiración”, agregó.

Polanco sostiene que esa conspiración, no solo lo ha afectado a él, sino también a miles de votantes que confiaron y respaldaron su candidatura a nivel comunitario, desacreditando la imagen internacional de la JCE, la credibilidad y transparencia del proceso electoral en todo el exterior.

“Si son animales, representan el ave más funesta que pueda existir, Operación Cuervo”, indicó.

“Son un grupo de mal agradecidos a la diáspora que se merece lo mejor y ellos vinieron a desbaratar, desacatar y robar, como que aquí no hay gente que no tenemos dignidad y que no somos padres, hijos, esposos y esposas”, dijo Polanco.

“Se creyeron que ellos son los sangre azul y que la diáspora es un conglomerado de estúpidos a los que pueden venir a avasallarnos, abusarnos y así fue que nos trataron con una burla tremenda”, precisó.

“El TSE mandó a revisar los votos nulos que ellos mismos crearon para poder salirse con la suya y desacataron a ese tribunal quemando los votos, robándose 28 colegios en Nueva Jersey y contaminaron 74”, recordó.

“Son unos cuervos y a esas mismas gentes, yo fui quien los ayudé aquí a los operativos de inscripciones de votantes, consiguiéndoles espacios en mis edificios y en las iglesias de Nueva Jersey que tienen que ver conmigo que son parte de la estructura que tenemos de costa a costa”, reveló.

“Era yo quien les preparaba los operativos móviles a la JCE para que todo el mundo se empadronara”, añadió Polanco.

La sugerencia del nominado a la diputación en la circunscripción #1 en Estados Unidos es parte de su consistente campaña en la que denuncia sistémicamente el desfalco económico de los fondos para las elecciones y el desmadre electoral perpetrado en los referidos estados para escamotearle el triunfo en la tercera diputación.

Mientras Polanco sugiere la Operación Cuervo contra los depredadores, la diáspora sigue esperando que el Tribunal Constitucional (TC) agilice el conocimiento y evacue el dictamen justo para restituir su victoria y restablecer la confianza y credibilidad en los procesos eleccionarios en el exterior.