PN continúa con excesos contra la población ¿hasta cuándo va seguir esto?

POR HECTOR RAMON ZAPATA

En la visita oficial del dignatario Colombiano quien ostenta la Primera Magistratura de esa nación Suramericana el señor Iván Duque, aparentemente todos esos Convenios bilaterales firmado entre ambos Gobiernos fue de mucha trascendencia y beneficiosos para la República Dominicana, esperemos que así sea, pero merece destacar entre otra fue el ofrecimiento que hizo el Gobernante visitante al brillante Primer Mandatario de la Nación, Luis Abinader, entre esos quien prometió una ayuda técnica, tecnológica, y de otras índoles con el fin de una mejor preparación de la Policía Nacional, hasta ahí está de maravilla esa acción.

Pero los ciudadanos dominicanos, viendo a diario la actitud temeraria, inequívoca e incontrolable que asumen los miembros de la uniformada quizás no todos como la intensa mayoría de mequetrefe, ligado en ese cuerpos armados, son según la Ley auxiliares del Ministerio Público, la cual muchas veces actúan como si fueran ayudante fiscales, pero sus funciones es para preservar el orden en las calles, no el desorden ni a atropellar a la población, ni matar en los cuarteles a un ciudadano después que ya está detenido para ser investigado junto a un fiscal, por el delito que haya cometido, entonces viendo esta actitud de prepotente, sucia, es lo que la ciudadanía se pregunta con todos los ensayos que les ofrezcan, ¿van a cambiar? Y eso es lo que la población pone en dudas.

Porque los ponen en tela de juicio, simplemente se basan en que dentro de la uniformada hay una estructura de diferente índoles sociales, estruendosa y mafiosa con aspecto que dan pena, muchos por su formación y disciplina que no la tienen, es difícil de cambiar aun con todos los esfuerzos y auxilio que se haga para una verdadera transformaciones mientras los Jefes nadamas dicen que están haciendo por construir una mejor uniformada, pero ni fu ni fa y van con el mismo cuento al frente del presidente y el país, pero diario es el griterío de la ciudadanía, todos días aparecen acciones lastimosa, es decir cuando no es que matan, torturándolo ya rendido una persona.

Qué bien que el presidente Luis Abinader interviniera directamente ordenando una exhaustiva investigación lo más rápido posible, y se les ofrezcan un informe de lo sucedido en ese destacamento a los familiares del joven muerto en un destacamento en esta capital, es profundamente lamente que continúen ocurriendo uno de tras de otros estos suceso, señor presidente estas cosas aparentemente parece sencillo, pero no lo es donde, de continuar así ese deterioro agresivo dentro de esta Institución, usted en casi dos años ha hecho muchos esfuerzo por ver un mínimo cambio, pero como se ve es un desafío lo que están haciendo dentro de la uniformada muchos ojos aquí hay al algo muy graves, en menos de 15 ya han matado a dos jóvenes. Dentro de esa Institución hay un descontrol absoluto.

Pues muchas de esas manzanas podridas se unen a los bandidos directa e indirectamente en las calles hacen las mismas cosas, y otras desgracias que son penosas, lamentable decirlo pero los hechos están a la vista de todo el mundo.

Miren hasta donde ha llegado la mente podrida de muchos de estos gatillos alegres, payasos en decir que las armas que llevan en la cintura es para matar, pueden ser un agente del orden público, dentro de esa Institución, jamás. En entienda que es para que se den a respetar con disciplina en las calles enfrentando a facinerosos no para acribillar brutalmente a personas indefenso.

Recuerden además que son personas dentro de ese cuerpo de hombres y mujeres civiles armados, auxiliares del Ministerio Público, con el propósito de cuidar y enfrentar todas la sucieza de la delincuencia y otros hechos perversos, bochornoso pero luego la Policía Nacional al tiempo fue cambiando llegando a punto que dentro se formaron banda de mequetrefe que lo engancharon a la Institución personas sin disciplinas, sin principios con una educación muy baja, con una serie de perjuicio, entonces con una serie requisitos que no tenían, entonces Gobiernos pasados no se empecinan en hacer algo que no permitiera la estructura dañinas que fueron formándose a convertirse en un mutuo para enfrentar a la ciudadanía.

A lo que el presidente Luis Abinader desde que llegó al Poder por el voto popular, ha venido dando gigantesco paso comenzando un positivo aumento salarial, un seguro como nunca habían logrado, de que haya dentro más educación, con más respeto a la ciudadanía, digo la inmensa mayoría de esos agentes ni conocen qué significa eso, ahí no hay pureza todo lo hacen como un puro salvajismo bestial.

En cada caso se supone que hay un superior que pueda detener cuando estos malvados están atropellando brutalmente a un pobre ciudadano no importa el comportamiento de esa persona sino hay otros métodos de tranquilizarlo no matarlo, entonces el superior es peor porque se hace de la vista gorda para que el agresor golpee sin piedad a una persona ya rendida.

Cada un miembros de esa Institución que cometa un delito luego de que finaliza la supuesta investigado interna de los hechos que cometieron el pueblo se olvida de eso y son trasladado, y otros de los delitos son muy graves si van a la prisión por mandato de juez o sino también seguirán haciendo de la suya como ocurría en una época no muy lejanas y de triste guardo, por ende esa estructura mafia de criminales son será fácil salir de ellos.

Ver cada expediente de grande casos y sacarlo de esa entidad Policial, y colocando persona joven bien instruida con educación, disciplina y ética con el compromiso de servir a la patria que es servir con amor a la ciudadanía, que asuman esos agentes darles más orientación cuando vayan para las calles, pero que sean oficiales con vasto conocimiento de lo que les están instruyendo a sus agentes quizás así podría haber un mínimo cambio de ideas no como la inmensa mayoría que se escuchan decir que esa arma de fuego que portan es para matar, bueno si es realmente para su defensa propia, si es a un delincuente, que agrede entonces en última instancia esa sería el método que tendrían que usar sino pueden aplicarle persuadirlo y tienen que enfrentarlo pues así pueden enfrentarlo antes que sean a ellos que lo maten, pero no en todo momento.

Por el momento no se ve ni que se asemeja una transformación, sino continúan su brutalidad, contra la población no tienen ética para enfrentar los problemas que se les presentan en las calles con personas mequetrefe, no lo que hacen es hacerle el juego, es verdad que tienen momento que actual de una manera ruda, para enfrentar muchas perversidades de gente con la cabeza hueca sin nada de moral y cívica, pero no es la forma que si una persona se haya rendido y esta presa no es para estropearla, porque aún es el peor criminal y luego salir diciendo que se murió repentinamente, que cuento ese fueron por el salvajismo que usaron dentro del cuartel.

En todo sentido esa pésima accionar de una inmensa mayoría de manzana podrida que componen esas estructuras, policiaca y mafiosa, pues para no ir muy lejos los últimos dos acontecimiento horripilantes ejemplo la muerte de una pobre persona que con elementos extraño en su cabeza lo llevaron y ya rendido al precinto y que al día siguiente el informe que recibe la familia de que sencillamente murió por caso desconocidos !vagarme Dios! como puede ser, posible esto sino que ellos los Policías les quitaron la vida, no importa su comportamiento luego que haya detenido, en ese momento es donde tienen que saber cómo enfrentar a ese tipo de persona, pero no matarlo con los golpes internos como hacen diariamente ese fue el caso que ocurrió en San José de Ocoa al sur del país, y ahora se da el otro aquí en la capital mataron a un pobre infeliz ya en el propio destacamento, y cada vez más la brutalidad es peor, caramba, para que el Jefe de Estado la cual, se ha empecinado en darle mejores condiciones de vida a ellos y sus familiares de que vales ese esfuerzo díganme caramba.

Se en tienen que durará muchos años para ver los resultados, mientras tantos continuará la indisciplinas, irrespetos y dando macas y atropellando a la ciudadanía, con razón y sin razones, que triste, que daños, con este cuerpo armados de hombres y mujeres civiles una Institución auxiliar del Ministerio Público.

Miren hasta donde han llegado al colmo de estos señores servidores para proteger a la ciudadanía de los antisociales y poner el orden público, que muchas veces ellos se creen que son militares carajo ustedes no son miembros de las Fuerzas Armadas, su misión no es la misma de un soldado que son muy bien disciplinados en todos sentido para lo que se desempeñan.

Es cierto que muchas veces ellos como agente para poner el orden tienen que enfrentar situaciones con animales de dos patas, pierden su vida en su deber, no para ellos matar a nadie después que este detenido en un destacamento.

Otra cosa la corrupción es gravísima dentro de la Policía Nacional, continúa como si no fuera nada, si ellos no tienen quien los vigiles hacen los que les venga en gana. Lamentablemente uno escribe todo esto pero es como llover sobre mojado, en cada momento uno les pregunta a un uniformado, lo orienta bien cuando son enviados por ende entonces los ciudadanos se siente atemorizado, días y noches porque no saben cómo les responderán, usted crees que eso es posible, no, hombre caramba.