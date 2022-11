PIDO PERDON

Por JUAN T H

Hoy quiero hacer una confesión, con toda responsabilidad y honestidad, como la que me ha caracterizado durante más de 40 años de vida profesional dedicada a la comunicación, objetiva y verás, como dicen los periodistas de mi tiempo: Quiero pedirles perdón a todos los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tanto a de Danilo, como a los de Leonel, como hermanos y socios que han sido durante toda su vida partidaria.

Durante 20 años estuve equivocado atribuyéndole actos de corrupción que, de acuerdo a la justicia dominicana, nunca cometieron. Debo admitirlo. Ningún miembro del CP del PLD, tanto los de Leonel Fernández, como los de Danilo Medina, cometieron indelicadezas que pudieran ser consideradas punibles. Se trata de personas cuya honradez y honestidad nadie puede poner en dudas. La justicia lo ha dicho. Aquellos que por error fueron sometidos a los tribunales fueron descargados o sus expedientes archivados, con justa razón.

Las denuncias sobre el “cuerpo del delito” del doctor Guillermo Moreno, refiriéndose a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, fueron falsas. Nada se demostró en justicia. Las 200 y tantas denuncias sobre corrupción que hizo Participación Ciudadana durante los tres mandatos de Leonel, fueron infundadas. Ninguna se demostró en los honorables tribunales de la República. Las acusaciones sobre el PEME (Programa de Empleos Mínimos) donde se malversaron miles de millones de pesos, fue descartado. De igualmente el expediente de la Sun Land, de 50 millones de dólares que no pasaron por el Congreso y que se convirtió en el “crespón” negro de la Suprema de Subero, se trató de una mentira vulgar para acusar a un hombre digno como Leonel.

Del presidente Danilo Medina y su grupo, incluyendo al super ministro José Ramón Peralta no puedo decir nada que no sea bueno. El ajo sirvió para condimentar y darle sabor al gobierno de los ocho años. los casos de corrupción denunciados fueron puras patrañas de la oposición para hacerle daño a hombres y mujeres sacrificados por el bienestar del pueblo. Tanto los de Leonel, como los de Danilo, hicieron realidad la consigna: ir al partido para servir al pueblo, porque, como dijera Juan Bosch, “los dominicanos saben perfectamente que si el PLD llega al poder ningún peledeísta se haría rico con el dinero del pueblo”. Esa promesa, tanto Leonel como Danilo, junto a toda la dirección del partido, la cumplieron al pie de la letra. Ni Leonel, ni Danilo traicionaron el pensamiento y las buenas prácticas del líder Juan Bosch.

Quiero excusarme y pedirle perdón sinceras, muy particularmente al señor Félix Bautista, que con sobrada razón me sometió a la justicia por haberle dicho ladrón sin ninguna prueba ni justificación. Estoy convencido de que puede explicar y justificar hasta el última centavo de su inmensa fortuna. Me equivoqué con el muy honorable senador. Los dos años que me pasé en los tribunales acusado de difamación e injuria, me los gané. Hoy reconozco que él tenía razón, no yo. Me inclino reverente ante sus pies

y le pido mil disculpa. Su expediente fue archivado por el probo Procurador de entonces Francisco Domínguez Brito.

Al ver las actuaciones del Ministerio Público, de los señores jueces de todas las cortes, incluyendo las “Altas Cortes”, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente del Tribunal Constitucional, me doy cuenta que el sistema de justicia nunca estuvo en mejores manos. También les pido perdón. Me equivoqué con ellos también al dudar de sus conocimientos y de sus habilidades para hacer justicia, teniendo en cuenta que todos los acusados son “inocentes hasta tanto se pruebe su inocencia”. Y la de ellos quedó requeté demostrada, cumpliendo con “el debido proceso” que no termina nunca cuando se trata de políticos ladrones.

No tenía yo razón al dudar de los honorables miembros del Comité Político del PLD, que cada vez que se reunían con sus líderes, el país se paralizaba. Todos los dominicanos, hombres, mujeres y niños, estábamos atentos esperando los resultados del “Soviet Supremo” que se anunciaba en una conferencia de prensa, como igual estábamos pendientes de las “visitas sorpresas” del presidente Danilo Medina que aparecían en primera plana de todos los diarios sin que acudiera nunca ningún periodista a cubrir tan trascendental fuente noticiosa, algo que no sucedía ni en la dictadura Trujillista, en la Rusia Estalinista, ni en la Alemania hitleriana.

Estoy convencido de que los mejores gobiernos que ha atenido el país durante toda su historia han sido los del PLD que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina junto a sus demás dirigentes. ¡Gloria eterna a todos ellos! ¡La historia le reconocerá sus grandes aportes al país! A todos ellos les pido disculpa si es que algún día los ofendí o dudé de su honorabilidad. ¡Perdónenme, no sabía lo que hacía!