Pide intervención del presidente Abinader ante INABIE

SANTO DOMINGO.- La inmediata intervención del presidente Luis Abinader para la posposición y corrección

por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) de anomalías en las licitaciones para el almuerzo

escolar fue solicitada hoy por la contadora pública autorizada y asesora de Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (Mipyme), Elizabeth Beriguete.

En carta remitida al mandatario, Beriguete considera de suma importancia para el sector de las Mipymes su

intervención ante el INABIE para la inmediata posposición de las licitaciones en curso del almuerzo escolar

para su debido análisis y corrección, por considerarlas irregulares y violatorias a la Constitución y las leyes.

Dijo que las anomalías denunciadas resultan lesivas al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas

“al no poder vencer las barreas burocráticas, tecnológicas y económicas impuestas ni disponer de

RD$1,500,000.00 o más para invertir en equipos innecesarios, pero que aumentan las puntuaciones en las

evaluaciones favoreciendo a los que más capital tienen disponible”.

“Los requisitos técnicos, las fórmulas de evaluación y el sistema de puntuación escogido son discriminatorios,

pues aumentan las barreras de entrada, cierran el paso a nuevos emprendedores y eliminarán más de 700

suplidores cumplidores”, agregó.

La asesora de Mipymes apuntó que “se contraponen a las disposiciones de la Constitución, de la Ley 340-06,

de las leyes MIPYMES, del Reglamento 543-12, las Normas vinculantes y sus propios Pliegos de Condiciones

Específicas. Los principios de eficiencia, igualdad y libre competencia, economía y flexibilidad, equidad,

responsabilidad, moralidad y buena fe, de participación y de razonabilidad”.

Sostiene que la complejidad en la configuración escogida por el INABIE al momento de configurar la licitación

en su portal dificulta y vuelve sumamente complejo y lento el proceso, que resulta dificultoso y excluyente de

muchas MIPYMES sobre todo las que tradicionalmente han subido ellas sus ofertas y no utilizan asesores”.

Estima que las anomalías citadas dejarán fuera unos 1,000 oferentes, poniendo en peligro la capacidad de

suplir todos los centros a nivel nacional.

“Señor Presidente, no permita que el INABIE se convierta en el MATADERO OFICIAL DE LAS MIPYMES.

Contrario a su buena gestión de gobierno y a las predicas de funcionarios que le está haciendo creer que las

MIPYMES están siendo protegidas cuando realmente somos la cenicienta de su gobierno”, concluye la

Contadora Pública Autorizada y asesora de Mipyme en su misiva al presidente Abinader.