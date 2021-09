Periodista solicita al gobierno pago de prestaciones en el MINERD

Cansada de dirigirse en incontables ocasiones al Ministerio de Educación (MINERD), la periodista María Hernández hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que dé instrucciones al ministro Roberto Fulcar en cuanto al pago de sus prestaciones laborales cuando ya han pasado 9 meses desde su desvinculación.

Hernández informó que desde el inicio de su cancelación se han producido numerosas irregularidades para las que la institución educativa no tiene respuestas. Fue desvinculada el 21 de diciembre de 2020 y la carta le fue entregada el 6 de enero de 2021, no se sabe con cuales fines. Sostiene que el 19 de marzo de 2021 depositó todos sus documentos en el Departamento legal del MINERD y en Recursos Humanos, y esta es la fecha en que no han dado respuesta al pago por su trabajo.

«Otra incongruencia ocurre con la cantidad de dinero que se supone tiene que pagarme el Ministerio de Educación de acuerdo a cálculos del Ministerio de Administración de Personal (MAP) que en febrero de este año habían calculado en más de un millón de pesos de acuerdo a la Ley 41-08 en sus artículos 60 y 98 y el artículo 138 del Reglamento No.523-09 mediante el cual me reconocían 16 años de labor ininterrumpida en el Estado Dominicano y sin embargo en el mes de agosto de este 2021 esa misma entidad hace una rectificación acomodada donde indica que solo se me pagarán 45 días de vacaciones que ascienden a solo 124 mil 596.22 pesos», destaca Hernández.

La periodista dijo estar segura de que el Ministro Roberto Fulcar no tiene conocimiento de su situación a pesar de que en varias ocasiones le ha dejado cartas en el mismo despacho en donde le solicita el pago de sus prestaciones y nunca ha obtenido una respuesta desde esa dirección. La última comunicación está fechada del 12 de abril de este año.

Explicó que apegada a los principios de la buena administración pública y al cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 41-08 de Función Pública y el Decreto 523-09 de relaciones laborales solicita la intervención del presidente de la República, Luis Abinader para que se haga realidad, lo más pronto posible el referido pago debido a que ya no aguanta las deudas bancarias y los compromisos familiares que tiene.

María Hernández es egresada de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es encargada de prensa de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas de Haina y directora del blog TiempoNotiRD. Posee Maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela de Graduados de Altos Estudios del Ministerio de Defensa y ha recibido varios certificados internacionales por su desempeño en esta área, dentro de los cuales se encuentra el del William J. Perry Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Estados Unidos.

Se desempeñaba como encargada de prensa de la Oficina de Cooperación Internacional ( OCI) del MINERD.