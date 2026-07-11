Periodista Julián Sosa es electo director de la Escuela de Comunicación Social de la UASD

Por : Virgilio Lora Gómez

El periodista Julián Sosa fue electo como nuevo director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tras imponerse en la segunda vuelta del proceso electoral celebrado en esa academia.

Al dirigirse a docentes y estudiantes, Sosa exhortó a toda la comunidad académica a trabajar de manera conjunta para transformar la Escuela de Comunicación Social en una institución moderna, fortalecida e internacionalizada, con mayor vinculación tanto con los distintos sectores de la universidad como con instituciones nacionales e internacionales.

Afirmó que la escuela solo podrá crecer si sus integrantes trabajan como una sola familia, con el propósito de recuperar el liderazgo que históricamente ha tenido en la formación de profesionales del periodismo y la comunicación.

«Queremos una unidad académica que juegue un rol protagónico entre las universidades del país y que vuelva a ser referente en la formación de comunicadores comprometidos con la ética, el pensamiento crítico y el conocimiento», expresó.

Sosa adelantó que entre sus prioridades figuran concluir la reforma curricular basada en competencias, fortalecer la formación de docentes y estudiantes mediante congresos nacionales e internacionales, impulsar programas de maestrías y doctorados, estrechar la relación con los egresados y robustecer la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social.

Asimismo, anunció que promoverá la incorporación de la asignatura Fundamentos de la Comunicación en las diferentes escuelas universitarias, con el objetivo de adaptar la formación académica a los desafíos de la sociedad del conocimiento, la tecnología y la información.

Finalmente, aseguró que trabajará para convertir la Escuela de Comunicación Social en una unidad académica «a la vanguardia de los tiempos», capaz de responder a las nuevas exigencias del ejercicio profesional y de la sociedad.

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