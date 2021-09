Peligra la estabilidad de la industria del huevo, dice la Asonaprop

MOCA. – La Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras (Asonaprop) quiere poner en alerta a las autoridades competentes y a la industria avícola del país, del grave peligro que corre la industria del huevo si el Gobierno permite que el desorden se imponga en esta actividad económica.

Durante décadas la estabilidad de la industria del huevo se ha garantizado a través del número de gallinas reproductoras livianas que se importan al país, las cuales para agosto del 2020 eran de 80,000 mil, con un estimado de producción de huevos de 253 millones de unidades al mes, los cuales se destinan a suplir la demanda del mercado dominicano (85%) y del mercado haitiano (15%), dice una nota de prensa de la Asonaprop.

Este año se otorgaron permisos adicionales para la importación de 6,000 reproductoras livianas adicionales, las cuales entrarán en producción en los próximos meses y aumentarán la oferta de huevos a 272 millones de unidades mensuales aproximadamente, para un crecimiento de un 7.5%. Esta cantidad es suficiente para suplir la demanda a precios asequibles para los consumidores, como siempre ha sido, e incluso hay dudas de que el mercado pueda absorber este incremento en la producción a precios rentables para los productores.

En la producción de huevos participan centenares de grandes, medianos y pequeños productores, los cuales necesitan de un equilibrio en la oferta y la demanda para la estabilidad de sus negocios y de toda la cadena ligada a esta industria.

La Asonaprop denuncia el peligro al que se enfrentaría la industria: en la actualidad hay presión sobre quienes dirigen el Ministerio de Agricultura para que autoricen la importación de 60,000 gallinas reproductoras liviana adicional. Esta cantidad significa un aumento del 70% en la oferta de huevos.

La nota de prensa indica que es imposible que el mercado pueda absorber este incremento y lo único que provocaría es un desorden en la industria y la quiebra de la mayoría de los productores.

Se quejan que solicitudes se están realizando sin ningún estudio que avale la necesidad de un aumento y sin ninguna lógica, por lo que no proceden en las circunstancias actuales. En consecuencia, “solicitamos al Gobierno que juegue su rol de regulador y estabilizador en esta industria que tiene un tamaño de mercado limitado al consumo dominicano y un porcentaje del mercado haitiano”.

“También aprovechamos para solicitar que se haga una mejor distribución de las gallinas reproductoras livianas, pues a pesar de que tenemos reproductoras suficientes, hay un porcentaje que no está bien distribuido, provocando que productores con muchos años en el negocio, no tengan garantizada, o no reciban a tiempo, la reposición de sus pollitas por no tener reproductoras. Por consiguiente, nuevas asignaciones de reproductoras deben favorecer en primer lugar a este grupo de productores para asegurar que haya igualdad de oportunidades en la industria”.

El comunicado culmina haciendo un llamado al presidente Luis Abinader.

“Señor Presidente y autoridades del sector agropecuario, esta asociación que representa a cientos de productores, confía en la sensatez y buen juicio de los responsables de dirigir al país y las políticas agropecuarias, por lo que solicita que impidan que el caos se adueñe de la industria del huevo y que por el contrario el sector pueda seguir creciendo y desarrollándose de una manera sana. Estaremos pendientes y alertas en pro de defender los mejores intereses de este país y la actividad a la que nos dedicamos”.