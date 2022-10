Pavel Isa Contreras: “El objetivo del gobierno es proteger a la gente”

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras manifestó que a pesar de la crisis económica mundial, la República Dominicana cerrará el año un crecimiento de más de un 5% según las estimaciones.

El funcionario reconoció que el país tiene un gran desafío por delante, sin embargo consideró que las cifras macroenómicas, hasta ahora son muy favorables para el país.

“Este año estaremos terminando con datos macroeconómicos muy buenos, es decir, continua el crecimiento económico, vamos a crecer las cifras de previsión de crecimiento del 5%, probablemente podamos terminar quizás un poco más. En agosto la cifra estaba por encima del 5%”, explicó al ser entrevistado en el programa “Encuentro Extra”, que produce el periodista Cristhian Jiménez los sábdos por la televisora Color Visión.

Recordó que entre los meses de abril y mayo la inflación estaba en un 10%, sin embargo comenzó un descenso positivo, por lo que esperan que la misma alcance entre el 3% y el 5%.

“La previsión es que caiga por debajo del 5%. O sea que estamos, digamos el año que viene, normalizando la inflación. Los empleos se han recuperado de manera muy significativa, ya tenemos más empleos creados, una cifra superior al total de personas empleadas previo a la pandemia. Como siempre, estamos volviendo a la normalidad macroeconómica. El desafío ahora es cómo nos movemos desde la urgencia de la pandemia y los altísimos precios de combustibles y de otros commodities; asumamos el desafío del desarrollo de la visión de largo plazo, cómo transformar crecimiento económico en calidad de vida, que ha sido el problema de esta economía”.

Pável Isa Contreras reconoció que en los últimos 50 0 60 años la República Dominicana ha tenido un crecimiento, sin embargo admitió que no ha sido equitativo.

“Nosotros tenemos el desafío de transformar ese crecimiento, repartirlo mejor, pero al mismo tiempo tenemos el reto de que ese desarrollo no sea sobre la base de comernos nuestro capital natural. No podemos darle la espalda a la naturaleza, que ya ha sido comprometida. Tenemos que cambiar el modelo, para que el crecimiento vaya acompañado de aumento consistente en los salarios, mejora en la calidad de los empleos, pero al mismo tiempo mejora en la calidad de los servicios públicos”, admitió.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo comentó que a pesar de la situación económica por la que atraviesa Estados Unidos, los dominicanos que residen allí continúan haciendo un aporte importante al desarrollo del país a través de las remesas que envían a sus familiares.

Isa Contreras valoró como positivo el aporte de fuentes internas al crecimiento económico de la República Dominicana que se produce a través de la inversión privada, la cual sigue estando muy activa.

“Los inversionistas están optimistas respecto al crecimiento, a pesar de los nubarrones económicos y están invirtiendo y eso está halando la economía. El año que viene vamos a tener una economía que probablemente va a crecer alrededor de 5 por ciento”, señaló.

Indicó que el país necesita construir una sociedad con más equidad, con una economía más sostenible, pero hacerlo en democracia.

Retos

Pavel Isa Contrera dijo que el país debe fortalecer la educación para cambiar la fuente de la competitividad, mejorar los salarios.

“La economía ha crecido, ha producido riqueza porque ha podido exportar, por ejemplo, porque ha tenido bajos salarios y eso está cambiando. Bueno, tenemos que reforzar la marcha y, ¿cómo lo hacemos?: con más educación, porque los empresarios están reclamando para ese trabajo, más calidad”, indicó.

Agregó que es necesaria una actitud más agresiva para lograr exportar más e insertar a la República Dominicana en las cadenas globales de valor.

“Gastar más en lo social, necesitamos servicios públicos de más calidad, más salud, además de más educación, más seguridad pública y para eso necesitamos elevar la carga tributaria. No podemos seguir con una carga tributaria del 14% y 15% y en eso tenemos que rebalancearlo, no podemos seguir cargando más a los mismos de siempre. Tenemos que rebalancear para que el Estado tenga la capacidad de financiar el bienestar de la gente”.

Presupuestos del 2023

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo defendió el presupuesto que ha presentado el gobierno para el próximo año y negó que el monto sea exagerado.

“Si se hace un desgloce se puede ver que hay una serie de programas de subsidios. Pero, si se insiste en que hay muchos recursos para para la Presidencia y que hay un énfasis en la parte social, pero con una visión electoral. Mira, el objetivo es proteger a la gente; hay mucho dinero destinado a no aumentar la tarifa eléctrica y no aumentar el precio de los combustibles. Entonces, si eso, repito, tiene un efecto electoral, bien, pero el efecto más importante es que el gobierno está apostando a que la situación de la población no sólo no se agrave, sino que mejore el año próximo. Esa es la apuesta fundamental”.

Crisis de Haití

Isa Contreras expresó que la crisis por la que atraviesa Haití aún no ha tenido impacto negativo en el nivel de comercialización con la República Dominicana.

“Ahora mismo, con toda la crisis que está viviendo, la crisis de gobernabilidad y de desintegración del del Estado haitiano, no estamos viendo consecuencias severas sobre las exportaciones, flujos de exportación de la República Dominicana y Haití. Hasta el momento es posible que una parte de esas exportaciones es a través de Codevi, porque son insumos téxtil que va desde Santiago. Bueno, hubo una semana, unos días que Codevi paró, eso puede afectar, digamos, las cifras, pero en términos generales estamos viendo que los flujos de mercancías hacia Haití no se han afectado hasta el momento”, comentó.