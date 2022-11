Pasión irrenunciable

¿Qué tiene esta “esfinge de patas imperfectas” que ninguno la olvida, desde Cayo Hueso hasta Boston? ¿Qué tiene este país “oriundo de la noche”, que nadie lo extraña del recuerdo, no importa si vive en Chicago o en las Rocallosas? ¿Qué guarda de esperanza esta realidad mordiente, que no hay quien le sea indiferente, no importa si gasta sus días ante una máquina o en la academia? ¿Qué amor contiene este pequeño absurdo del planeta, que nadie deja de seguir sus días desde Norteamérica? Francamente no sé, pero me apasiona ser dominicano cuando en Miami, Nueva York o Los Angeles alguien me pregunta con igual pasión: “¿Cómo está nuestra patria?”