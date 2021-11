Otras instituciones serán parte de la fusión de Bienes Nacionales y el CEA

Santo Domingo. – El director general de Bienes Nacionales, César Cedeño informó que

habrán otras instituciones fusionadas con las instituciones que administra, lo que permitirá a

Bienes Nacionales crecer y convertirse en algo más grande que generará más espacios

para los perremeístas desempleados.

Afirmó que los activos del Consejo Estatal del Azúcar pasarán a Bienes Nacionales, por

un proyecto de ley que va por la segunda lectura en el Senado de la República

Dominicana.

Dijo que aproximadamente 1,400 empleados serán reubicados en Bienes Nacionales tras

pasar por una evaluación e identificar quienes pueden justificar sus puestos.

“Recibimos dos instituciones con una imagen deteriorada hacia la población y como

nos hemos manejado con transparencia, gracias a nuestros servidores públicos

comprometidos, hoy, el CEA y Bienes Nacionales son respetadas”, afirmó Cedeño.

Aclaró que al Estado se va a trabajar sirviendo al pueblo y no a abastecerse de sus

riquezas, por lo que la procuraduría independiente de este gobierno, hará justicia con los

casos de corrupción que se presenten en esta gestión y las anteriores.

Dichas informaciones fueron brindadas en una entrevista en el programa matutino

Despierta RD, conducido por Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera y

transmitido a través de Telecentro canal 13, de 6:00 a.m. a 8 a.m.