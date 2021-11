Otorgan beca universitaria completa a estudiante que ganó bronce en olimpíadas de Matemáticas

El estudiante dominicano que recientemente ganó la medalla de bronce, en las XXIII Olimpíadas de Matemáticas de Centroamericana y del Caribe, Miguel Ángel Hernández Lora, recibió una beca completa para realizar sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), gracias a la alianza entre la academia y la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra.

El anuncio fue realizado por el rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez y el vicepresidente de finanzas e inversiones de AFP Siembra, José Manuel Reynoso, durante el acto de firma del convenio en el que ambas entidades se comprometen a otorgar becas de estudios a estudiantes sobresalientes, como parte del compromiso de ambas instituciones con el desarrollo social del país, a través del fomento al conocimiento.

Miguel Ángel Hernández Lora es un joven estudiante del nivel medio, quien recientemente participó en la XXIII Olimpíadas de Matemáticas de Centroamericana y del Caribe, obteniendo medalla de bronce. La competencia internacional tuvo la participación de 12 países y más de 400 estudiantes.

Durante el evento, el joven galardonado expresó, “Me siento muy honrado de poder recibir esta beca y me alegra mucho saber, que en nuestro país existen instituciones como AFP Siembra y el INTEC que apoyan la educación y creen en el talento dominicano. Esta es una gran oportunidad para poder seguir superándome y formarme como un profesional competente, lo que me permitirá desenvolverme de manera exitosa como docente e investigador en el ámbito de las matemáticas, que tanto me apasiona”.

Por su parte, el vicepresidente de finanzas e inversiones de AFP Siembra, José Manuel Reynoso le auguró muchos éxitos al estudiante y señaló, “Nos llena de mucho entusiasmo ser puente para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños a través del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir en la formación de las generaciones del futuro”.

El rector del INTEC destacó, “Es motivo de gran satisfacción para la universidad aliarse con empresas con las que la academia comparte valores en común. Nuestros Estatutos nos orientan a contribuir con la transformación social del país y la promoción de la calidad de vida de sus habitantes y mediante el reconocimiento del talento de este joven promesa, eso es precisamente lo que estamos haciendo”, precisó.

Sobre AFP Siembra:

Empresa especializada en el manejo de fondos de pensiones, con más de 20 años de experiencia. Su gestión está orientada en la administración de los recursos de sus afiliados, de forma segura, rentable, transparente y con alto sentido de responsabilidad. Fue la primera AFP en la Rep. Dom. autorizada por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Pertenecen al importante grupo financiero Centro Financiero BHD León.

Sobre INTEC:

Institución privada de estudios superiores, sin fines de lucro, de finalidad pública, organizada de conformidad con las leyes dominicanas, que tiene como objetivo contribuir a la transformación social del país, a la promoción continua del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y a la preservación de su patrimonio moral y material para legarlo mejorado a las generaciones venideras.

Sobre el estudiante Miguel Ángel Lora:

Es un destacado ajedrecista que ha representado al país en varios eventos tales como: el Torneo Internacional de La Vega-2019 y el Festival de Ajedrez de Centroamérica y el Caribe, Honduras-2019, entre otros.