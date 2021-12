ONE y FEDOMU y FEDODIM socializan coordinación de trabajo previo al X Censo Nacional de Población y Vivienda

La actividad es parte de la agenda de trabajo con los gobiernos locales de las 5

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE), junto a la Federación

Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos

Municipales (FEDODIM), sostuvieron el primer taller de “Socialización del proyecto X

Censo Nacional de Población y Vivienda con los gobiernos locales”, a los fines de

coordinar los trabajos de levantamiento del Censo que se realizará en 2022.

El encuentro donde participaron representantes de las entidades municipales de la

Región Noroeste, es parte de la agenda de trabajo con los gobiernos locales de las 5

regiones (Noroeste, Nordeste, Suroeste, Sur central, Sureste) priorizadas en los planes

de desarrollo del país, para constituir alianzas estratégicas de cara a la realización del

XCNPV, un proyecto país que impacta directamente en los municipios.

En la actividad la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, enfatizó la

importancia que tendrá el Censo para el país y para todos los actores involucrados,

especialmente los representantes de los gobiernos locales, quienes realizarán una

labor de primer orden en la planificación, coordinación y ejecución del operativo censal.

“Esta es la oportunidad para cambiar nuestra historia censal, para esto hay que hacer

una buena gestión de proceso, planificación y tener una sociedad convencida de que el

censo es una actividad positiva que sirve para las políticas públicas que se traduce en

una buena calidad de vida”, comentó la directora de la ONE.

El director de Censo, Victor Romero, explicó que los gobiernos locales juegan un papel

fundamental en la logística, seguridad, difusión, sensibilización y la identificación del

personal que trabajará en el levantamiento de los datos.

Romero agregó que “necesitamos el apoyo de las autoridades locales para que la

población abra sus puertas e ir articulando los trabajos porque ustedes conocen la

realidad de su terreno”.

Los delegados municipalistas mostraron interés en fortalecer el proceso de

planificación y ejecución del Censo y acordaron trabajar para facilitar y agilizar los

trabajos de terreno en los gobiernos locales, teniendo en cuenta la importancia que

este proyecto representa para el país y la gestión municipal.

Las instituciones que asocian y representan a los municipios y distritos municipales,

también contribuirán en la conformación de los comités municipales y distritales, los

cuales colaborarán en la organización y el levantamiento dentro de los límites de cada

demarcación.

Participantes

En la actividad participaron por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Miosotis

Rivas Peña, directora general de la ONE Víctor Romero, director del Departamento de

Censo; Laura Flores, Coordinadora Ejecutiva del Despacho; Mayra Pacheco,

coordinadora de Gestión Operativa, y María Rita Parra, encargada de Operaciones en

Terreno y Andrea Bavestrello, encargada de comunicaciones.

Además representantes de los distintos organismos municipales de la Región Noroeste

del país.

Comisiones

El decreto 607-21 emitido por el presidente de la República puntualiza la creación de la

Comisión Nacional Censal (CNC), integrada por 26 organismos estatales y presidida

por el Ministerio de Economía, la cual tiene la responsabilidad de la conformación de la

Comisión Censal Municipal o Distrital, la cual colaborará con la organización y el

levantamiento de las tareas censales dentro de los límites de cada municipio o distrito

municipal.

La Comisión Censal Municipal o Distrital estará compuesta por el alcalde del municipio

o el director o directora del distrito municipal, quien lo presidirá. También autoridades a

nivel local de los Ministerios de Economía, Educación y Agricultura, además

representante del Servicio Nacional de Salud (SNS), de la Sociedad Civil, encargado o

encargada municipal de Censo y directora de la ONE o a quien designe.

Reclutamiento para el censo

Con respecto al personal, el decreto puntualiza que la ONE será responsable de

reclutar a las y los colaboradores necesarios para la realización del Censo, quienes,

una vez aceptadas las condiciones y firmados los contratos pertinentes, estarán en la

obligación de ejecutar las tareas establecidas en la legislación vigente hasta el término

de sus funciones, salvo casos de fuerza mayor que sean oportunamente justificados y

aceptados por esta institución.

La jornada de reclutamiento se estará publicando únicamente por las plataformas

institucionales oficiales de la ONE.

Censo

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) tendrá a su cargo la coordinación del X

Censo Nacional de Población y Vivienda, un proyecto país, que constituye la principal

fuente de información, y la más importante, para que podamos mejorar la calidad de

vida de la gente.

Este censo tendrá una duración de 14 días. Se desarrollará bajo la modalidad de

derecho o “jure”, en la que las personas serán empadronadas en su lugar de residencia

habitual en el momento censal para recabar información, a través de entrevistas

directas empleando dispositivos móviles de captura de datos (tabletas) para la

obtención de información oportuna.

El XCNPV se llevará a cabo utilizando dispositivos móviles; el empadronamiento se

realizará mediante una entrevista personal asistida por computadora (CAPI) utilizando

una tableta que contiene la aplicación de recopilación de datos desarrollada por la

ONE.