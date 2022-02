ONE inicia Mesas Sectoriales de Coordinación de la Cooperación Internacional para la Gestión de Datos

Este primer encuentro donde se presentó el “Proyecto X Censo Nacional de Población

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), dio inició a la realización

de las “Mesas sectoriales de coordinación de la cooperación internacional para la

gestión de datos”, con el objetivo de propiciar la formulación de una oferta de

cooperación coordinada y consensuada, a través de un espacio formal entre los

actores nacionales e internacionales, a fin de potenciar el apoyo no reembolsable

orientado al fortalecimiento de las estadísticas, según los instrumentos de cooperación

y la planificación nacional establecidos.

Estas mesas son el resultado del encuentro realizado el 18 de noviembre de 2021, en

el marco del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del Sistema

Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), en coordinación

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), donde se invitó a los socios para el

desarrollo, a complementar un cuestionario sobre la intención de cooperación para el

tema de gestión de datos tomando en cuenta la priorización de sectores realizada

dentro del paradigma del gobierno para mejorar la calidad de vida de las dominicanas y

dominicanos.

Miosotis Rivas Peña, expresó que esta mesa es la primera que se realizará, para dar

seguimiento a temas puntuales que fomenten el desarrollo del país y contribuyan a

cuidar la calidad de vida de los dominicanos.

“La idea es darle comunidad a esta mesa, y que podamos tener una agencia que co-

lidere este espacio por parte de los socios, hemos pensado para ver como ordenamos

el tema de cooperación y ver los avances de las actividades que tenemos en conjunto",

comentó Rivas Peña.

Los cooperantes internacionales agradecieron la invitación para participar de estas

mesas temáticas y mostraron su apoyo y disposición no solo para la realización del X

Censo, sino también, para otros temas que contribuyan al desarrollo del país.

Mesas Sectoriales

Durante las siguientes semanas, la ONE continuará con los encuentros donde se

trabajaran temas sobre: Transversalización del género en la producción estadística

nacional, Producción Estadística de la Migración en República Dominicana, Producción

de estadísticas para la "Sostenibilidad Ambiental" y el "Agua y Saneamiento",

Producción de las Estadísticas Económicas priorizadas, Estadísticas de Justicia y

Seguridad Ciudadana, así como, Estadísticas del Sector Salud.

Participantes

En esta primera mesa contó con la participación de, Miosotis Rivas Peña, directora

general de la ONE, Kenia Sánchez Féliz, encargada del Departamento de

Vinculaciones, Víctor Romero, director de Censos, Ravel Domínguez, director de

Tecnologías de la Información y Comunicación.

Además, representantes del Viceministerio de Cooperación Internacional del Banco

Mundial, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), CELADE División de

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre

otras organismos internacionales.