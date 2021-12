ONE cierra la primera prueba censal tecnológica Maimón 2021 del X Censo Nacional de Población y Vivienda

Durante el intercambio de experiencias, el equipo empadronador, supervisores y encargados

Maimón, provincia Monseñor Nouel.- La Directora general de la Oficina Nacional de Estadística

(ONE), Miosotis Rivas Peña, y el director del Censo, Víctor Romero, encabezaron la plenaria

de cierre de la primera Prueba Censal tecnológica Maimón 2021, con el objetivo de

intercambiar y valorar las experiencias del personal que participó en el levantamiento de la

actividad censal realizada durante 14 días, con miras a las mejoras de los procesos para la

realización del X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) que se realizará a finales

del 2022.

Durante el intercambio de experiencias, el equipo empadronador, supervisores y encargados

de polígonos valoraron los procesos de uso de los aplicativos y dispositivos tecnológicos

(tabletas), actualización cartográfica, pruebas de terreno, seguridad, capacitación, contenido de

boleta censal y la receptividad del municipio de Maimón hacia la prueba censal.

“Maimón ha superado nuestras expectativas de lo que veníamos a buscar, es una mina de

datos porque nos ha permitido ver situaciones que tal vez no podíamos ver en otro municipio”,

expresó Miosotis Rivas Peña durante a plenaria.

Víctor Romero, director de Censo, expresó “que este ejercicio es todo un proceso de

planificación y proceso y nos van dando elementos a mejorar y de esto trataba la prueba

además de escuchar los observadores”.

Tanto la Directora como el personal de la ONE, agradecieron al Municipio de Maimón y a todo

el equipo que apoyaron y formaron parte del proceso, por el esfuerzo y dedicación en la

realización de la prueba que permitió obtener información para mejorar la logística y estrategia

de cara al XCNPV.

El personal que trabajó en terreno agradeció a la ONE por permitirle vivir la experiencia de ser

parte de la primera prueba censal con dispositivos tecnológicos que se realiza en República

Dominicana.

Prueba censal Maimón 2021

Esta prueba experimental se desarrolló del 24 de noviembre al 8 de diciembre en el municipio

de Maimón, provincia Monseñor Nouel. Durante 14 días, el equipo empadronador, debidamente

identificados y manteniendo el protocolo de higiene del contra el Covid visitaron las viviendas

para recabar información, a través de entrevistas directas empleando dispositivos móviles de

captura de datos (tabletas) para la obtención de información oportuna.

Este proceso de prueba estuvo caracterizado por la aplicación de las nuevas tecnologías de la

información para optimizar los procesos, la cual tiene como objetivo verificar todos los

procedimientos y protocolos de cara al censo, como la selección y capacitación del personal,

actualización cartográfica y empadronamiento.

Durante la jornada censal, la información se recopiló mediante dispositivos móviles (tabletas) y

por primera vez se facilitará a las personas que no puedan conceder la entrevista, una opción

de auto empadronamiento en línea.

Esta operación que impactó a la comunidad de Maimón con la generación de alrededor de 70

puestos de trabajo, recogió información valiosa para la gestión municipal de alrededor de 8,660

viviendas.

Participantes en la plenaria

En el intercambio participaron los equipos de empadronadores, supervisores, encargados de

polígonos y asistentes técnicos que trabajaron en el terrero de trabajo en la recolección de

datos de la prueba censal.

Por la ONE estuvieron presente Augusto de los Santos, director de Estadísticas Económicas;

Mario Emilio Fernández, encargado Departamento Geoestadística; Mildred Martínez, directora

de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales; Cristina Cabrera, encargada Escuela

Nacional de Estadísticas; Fiordalisa Mercedes Cruz, encargada de Logística de Censo; Héctor

Danilo Duarte, asesor de Tecnología; María Rita Parra Castillo, encargada operación de

terrero; Elías Madera, responsable de proyectos; Ela Guzmán, analista de proyectos, así como,

el equipo técnico de Censo.

Participación de observadores

Durante los trabajos de terrero de la prueba, la ONE recibió a observadores internacionales de

los institutos de estadística de Chile y Costa Rica; y de representantes de la División de

Población de la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe de la Cepal (CELADE)

que han venido a dar apoyo técnico y compartir experiencias de los procesos censales de otros

países.

También asistieron los integrantes de las 26 instituciones estatales que conforman la Comisión

Nacional Censal (CNC), presidida por el ministro de Economía, Ceara Hatton, y otras entidades

del ámbito municipalista quienes colaborarán con la ONE en el levantamiento del XCNPV.

La presencia de los observadores permitió reunir información sobre lo que ocurre en el terreno

durante la prueba censal. Estos datos serán vitales para el análisis y la posterior toma de

decisiones sobre los métodos y procedimientos observados para garantizar el éxito del Censo

que se realizará en el 2022.

Tanto los observadores nacionales como los expertos internacionales coincidieron en que

hacer una planificación previa y contratar un personal adecuado ayuda a realizar un trabajo

más organizado que permite obtener mejores resultados, y compartieron información con las

autoridades de la ONE sobre las experiencias de los censos en los que han participado, con el

objetivo de que estas informaciones le sirvan de modelo para realización exitosa del XCNPV en

República Dominicana.

Censo

Las informaciones recolectadas del Censo sirven para el diseño de políticas públicas en los

gobiernos locales, lo que contribuye a un cambio en el desarrollo de todo el país. Aporta

información con un alto nivel de desagregación territorial, la cual tendrá un uso fundamental

para la evaluación y establecimiento de programas en materia de educación, salud, equidad de

género, vivienda, empleo, urbanización y desarrollo rural, entre otros. Igualmente,

proporcionará los marcos muéstrales para las encuestas de hogares que se realicen en el país,

y la información recolectada tendrá comparación a nivel nacional e internacional”.