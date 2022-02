ONAPI y Colegio Dominicano de Periodistas capacitan 51 comunicadores en el Taller Propiedad Industrial para Periodistas

Santo Domingo. febrero 2022

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en conjunto con el Colegio

Dominicano de Periodistas (CDP), efectuaron este sábado 19 de febrero, el Taller

Propiedad Industrial para periodistas, dirigido a comunicadores sociales de medios de la

capital dominicana.

La mesa de honor estuvo conformada por el Dr. Salvador Ramos, Director General de la

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, el Lic. Aurelio Henríquez, Presidente

del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Lic. Marino Ramírez, Asesor de

Comunicación ONAPI.

Salvador Ramos saludó la iniciativa del CDP especialmente al señor Aurelio Henríquez,

presidente del gremio de periodistas, quien tomó la iniciativa de la actividad. “una de las

cosas básicas que debe tener cualquier institución, en este mundo moderno, tecnificado,

tecnológicamente ambientado, es la formación extracurricular. Cuando un profesional de

cualquier campo, llámese la medicina, el derecho, ingeniería, ciencias exactas,

matemáticas, física no forman una entidad extracurricular, entonces se queda fuera del

ámbito, del desarrollo profesional”. Externó Ramos.

“Siempre se les dice a los médicos que deben tener determinada cantidad de cursos y de

horas extracurriculares anuales para ellos poder estar en el mundo de la medicina dando

asistencia a la salud. Igual que los abogados, igual que los ingenieros y ustedes los

periodistas no están al margen, porque ustedes son comunicadores, son los informantes, son

orientadores, son los que tienen el deber de mantener activa la comunicación en la

población. Entonces ustedes están formándose extracurricularmente, yo los felicito a los

participantes y felicito a su presidente Aurelio Henríquez por esta iniciativa de trabajar, en

formar un currículo acorde con las que son las necesidades, acorde con lo que ustedes a

diario tienen que estar informando a la población.” expresó el Director General de ONAPI.

Aurelio Henríquez, Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó que

estando en la etapa de su anuncio en el proceso de volver a participar en el Colegio

Dominicano de Periodistas, planteó como necesidad fundamental la creación de la Oficina

de Apoyo al Empleo y el Emprendimiento Periodístico, y tomamos como ejemplo el

periódico Primicias de Alex Jiménez, el de Ciudad Oriental de Robert Vargas, entre otros

periódicos, y nos planteamos iniciar un proceso de inicio a fin hasta lograr que el proyecto

despegue y sea exitoso, y el punto de partida lógicamente es ONAPI.

Por su lado, Marino Ramírez, Asesor de Comunicaciones ONAPI puntualizó que la idea

del taller, es formar a los comunicadores y periodistas en el área de la Propiedad Industrial

y todo lo que tiene que ver con ONAPI. “En apariencias, ONAPI es una institución de bajo

perfil en términos que no genera opinión pública por ser una institución técnica,

aparentemente se mantiene lejos de los medios y de los periodistas, sin embargo, no es así.

En ONAPI se inician los proyectos que tenga un comunicador en término privado, porque

registra su nombre, identifica su marca, es una relación directa con los periodistas”.

“En la gestión del Dr. Ramos en términos administrativos se resuelve cualquier

inconveniente que tenga el usuario de registro de nombre, porque puede darse un conflicto

con un nombre que se parezca, un nombre que le interese a un periodista de un programa o

un periódico digital, de un programa de radio, de televisión o de un proyecto particular,

aquí en ONAPI se le resuelve, porque la Oficina del Director Salvador Ramos, siempre está

abierta a resolverles problemas, comenzando por comunicaciones, por tanto, este taller que

se va a llevar a otros puntos del país tiene el propósito de orientar a los periodistas y

comunicadores a través de las expositoras de cómo son los procesos de registros y todo lo

que tenga que ver con términos básicos para periodistas”. Señaló Marino Ramírez.

Las charlistas fueron la Lcda. Luisa Castillo, Directora del Departamento de Invenciones

ONAPI, con la charla: “Las Patentes y Diseños Industriales”. La Lcda. Michelle Guzmán,

Directora de Signos Distintivos ONAPI, con el tema: “Los Signos Distintivos para

Periodistas”. Y la Lcda. Nanci Tejada, Encargada de la Academia Nacional de Propiedad

Intelectual (ANPI) con la charla “Educación en Propiedad Industrial y Promoción de la

Innovación “.

Entre los participantes estuvieron Cándida Ortega del Periódico Listín Diario; Alex

Jiménez, Director periódico Primicias; Miguel Lugo, Editor Economía del Nuevo Diario y

Director General Cristal Digital; Marcos Dominici de Agencia Nacional de Noticias

(ANN), Caisar Arbaje del programa Súbete a la OLA de la Voz del Trópico; el periodista y

profesor Gabriel Cruz, CEO-Director Prensa News; Abigail Díaz del periódico Nuevo

Diario; Melisa Gómez de el periódico El Sol; Rosanna Morillo; Profesor Enrique

Portuondo de la Escuela Internacional de Artes Escénicas; Francisco Marte, entre otros

profesionales de la comunicación y del periodismo.