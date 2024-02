Omar Fernández, un joven para estos tiempos

José Armando Toribio

Me apena mucho las declaraciones en los últimos días del candidato a senador por el Distrito Nacional por el bloque del partido oficialista y otras organizaciones, Guillermo Moreno, en contra el joven aspirante a senador por Rescate RD, Omar Fernández. Son declaraciones desesperadas y desacertadas, sin lugar a dudas.

No es posible que el doctor Moreno con un dote de inteligencia, exprese que Omar Fernández practica la vieja ideas de política dominicana.

Desde que Omar Fernández hizo pública sus aspiraciones para hacer el candidato a senador, han venido creándose una ola de campaña sucia alrededor de ese joven, que sin lugar a dudas será el senador más votado en todo el territorio nacional con todo y campaña sucia.

Ver a Omar Fernández en una conversación, ya sea en comunicación abierta con sus seguidores en cada uno de los sectores capitalinos, en su curul, en una entrevista televisiva o radial, es un verdadero deleite. Ese muchacho derrocha capacidad y serenidad; su argumentación es sencillamente exquisita, es un joven de estos tiempos.

Omar Fernando es un fenómeno de la política de este tiempo, su campaña si ustedes pueden observar en sus redes sociales y en los medios de comunicación ha sido una campaña de paz, orientación, progreso y desarrollo, que es lo que necesita el Distrito Nacional, una verdadera representación.

En su gestión como diputado no he visto un escándalo de ese joven Omar Fernández, lo que he notado es una gestión ejemplar para muchos jóvenes y otros que no están jóvenes que son y que serán diputados más adelante, creo que Omar Fernández está montado en el carril derecho para ser senador cómodo del Distrito Nacional.

Duele a quien le duela vemos un joven visionario y no tan solo como senador.

La campaña que Omar Fernández está haciendo ahora para la candidatura a senador por el Distrito Nacional es muy diferente a la que Leonel hizo en aquél tiempo como como candidato presidencial en el 1996 cuando tenía casi la misma edad de Omar.