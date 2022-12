Obispo de San Juan aconseja estudios científicos para determinar viabilidad del proyecto Romero

San Juan, República Dominicana. – El obispo de la Diócesis de San Juan, Monseñor Tomás Alejo Concepción, está de acuerdo con la realización de estudios científicos y de impacto ambiental en el proyecto Romero, para determinar si es posible o no la exploración minera.

En el marco de la reunión entre sacerdotes y miembros de la sociedad civil de San Juan, Monseñor Tomás Alejo Concepción, afirmó que el mundo y la ciencia han avanzado lo suficiente para poder determinar de manera científica la factibilidad de este tipo de iniciativas.

“La lógica lo que manda es que, si los estudios científicos de intereses nacionales dicen que no se puede, pues no se puede, aunque diga el gobierno, aunque diga quien diga; no se trata de que fulano diga que sí y que fulano diga que no, porque entonces se convierte en una tiranía de grupos de bandas, uno que defiende y uno que ataca” afirmó.

Monseñor Alejo Concepción propone la creación de una mesa de diálogo en la que participen, además de la Iglesia Católica, los intelectuales de San Juan, los empresarios y la sociedad civil.

“Yo pienso que en un Estado de Derecho nadie puede venir a abrir o cerrar cosas sin consentimiento del pueblo y sin consultar a la sociedad; porque no se trata de que somos pollos en granja para que todo el mundo haga lo que se le da la gana (…) Son cosas que son de lógica y de razón”, enfatizó el obispo.