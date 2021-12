Nutriólogo Richard Marine recomienda consumo moderado de alimentos en la Navidad

El nutriólogo clínico, el doctor Richard Marine aconsejó a la población a ser producente en la alimentación y el consumo de bebidas alcohólicas en estos días festivos en ocasión de la Navidad y la llegada del año nuevo.

Al hacer sus recomendaciones al público, manifestó que para esta época del año se producen los habituales encuentros con familiares, amigos y compañeros de trabajo, lo que conlleva al consumo de comidas, que en ocasiones no le sientan bien a la salud.

Richard Marine, quien es director del centro clínico Nutri-Med, recordó que diciembre es el mes en el que menos actividad física se realiza. “Desde el principio de mes comienzan las fiestas, entiendo que como válido el ambiente de la Navidad, ahora bien, la gente debe consumir o tomarse su copa de vino, pero con moderación, sin tirarlo todo por la borda. Las personas tienen a su disposición más comida, y esto sucede casualmente en el mes donde menos actividad física se realiza. Por si no lo saben los gimnasios, de hecho, las instituciones que tienen que ver con la actividad física, envían a sus casas a la mitad de su personal, por el período de las vacaciones”.

Al participar en la entrevista central del programa de televisión “Encuentro Extra” que conduce el periodista Cristhian Jiménez, los sábados por Color Visión, Marine recordó que debe existir un balance en la alimentación para que la población no ponga en riesgo su salud.

“Los dominicanos tenemos tradiciones para fin de año y estas se vieron alteradas el pasado año precisamente por el tema del Covid-19. Este año, aunque tenemos las vacunas, aún hay muchas personas que por alguna razón no se la han aplicado, sin embargo, ya hemos visto cómo se han reactivado las actividades sociales, un elemento a tomar en cuenta cuando vayamos a compartir con amigos y familiares. La Covid-19 está ahí independientemente en lo que estamos explicando acá no es no compartir, pero tratar de que su círculo nivel de compartir sea cada vez más pequeño, tanto volumen de gente no es buena idea a nivel sanitario. Eso está explicado y lo que mejor ha funcionado incluso más que la vacuna ha sido la mascarilla y el distanciamiento que sólo entonces que comer cómo me preparo no solamente aquel que se cuida el año entero que no es la regla decepción prácticamente usted tiene los escenarios hacer los encuentro la noche”, indicó

Recomendó a la población a consumir frutas, almuerzos y cenas ligeros y en lo relativo al consumo de bebidas alcohólicas recordó que “Nosotros los dominicanos tenemos la mala costumbre de empezar a tomar antes de sentarnos a la mesa. Eso se debe a que usted tiene que tener azúcar en la sangre para poder tomar alcohol. Cene primero, la fiesta de las empresas, que comienzan a beber de las 10 de la mañana 12 de agosto siempre estar tres o cuatro come dos veces. En cuanto a la cena, yo le digo a las personas llénate primero de la proteína no de lo que acompaña la proteína y el cerdo, el pavo, el pollo, nuestros pasteles en hoja”.

Richard Marine opinó que los víveres, en el caso de los pasteles en hoja la gente debería consumirlo todo el año porque es un producto natural que se elabora con yuca, plátano, guineos verdes y se le coloca una porción de grasa y carne, que son proteínas necesarias para el cuerpo.

“Yo siempre he dicho que los pasteles en hoja deberían estar el año entero República Dominicana, deben formar parte de la gastronomía dominicana por todo el aporte en un solo plato”

Recomendaciones

alcohol con sed, si es de esas personas, lo recomendable es que se tenga agua amano, tome agua luego de ingerir un trago, pero siempre es aconsejable tomar con moderación durante la cena o las comidas. Si va a tomarse una cerveza, hágalo antes de la comida”, comentó Marine

El doctor Richard Marine recordó que no es adecuado dejar los alimentos no consumidos durante la cena de Nochebuena, fuera de el refrigerador.

Richard Marine manifestó que la pandemia que provocó el coronavirus obligó a un cambio de hábito laboral y estudiantil con el teletrabajo. Esa situación trajo como consecuencia que muchas personas dejaran de lado su actividad física y modificando su consumo de alimentos, lo que impactó negativamente en la salud.

Marine dijo que la población debe dedicar, por lo menos 30 minutos de ejercicios diarios, caminar cerca de su casa, ir a un gimnasio o a un parque ayudan a preservar la salud.

Richard Marine recordó que hay que visitar al médico porque la prevención evita mayores complicaciones