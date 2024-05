NUEVA JERSEY: Premios Glamour serán celebrados en ciudad de Elizabeth

NUEVA YORK.- Este año los Premios Glamour serán celebrados en la ciudad de Elizabeth, en Nueva Jersey, con lo cual sus organizadores buscan concitar la atención de la comunidad artistica, empresarial y otros sectores afines.

Dominick Liriano y Yuderki Rosa, directores del Premio, informaron en un documento que el evento será realizado el 18 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el legandario Teatro Ritz. Los empresarios, informaron en un documento que el evento será realizado el 18 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el legandario Teatro Ritz.

Otros detalles sobre las actuaciones estelares, las 25 categorías oficiales, los nominados y sobre los reconocimientos especiales en está primera entrega en Estados Unidos serán ofrecidos el 30 de mayo en una rueda en la discoteca «Bar Code», localizada en el 429 N de la calle Broad, en Elizabeth.

Liriano explicó que «tras el éxito alcanzado en los Glamour Music Award RD, y por petición del público, decidimos expandir los premios y traerlos a Estados Unidos».

«Será una noche deslumbrante, llena de talento, creatividad y reconocimiento a lo mejor de la industria de la música, las redes sociales, radio y televisión de todo el mercado hispanoamericano», afirmó.

UN EVENTO INOLVIDABLE

Aseguró que «tenemos el compromiso de realizar un evento inolvidable, que marque el comienzo de una premiación anual en Estados Unidos, dónde se honre y se premie el talento de diferentes culturas y nacionalidades del ámbito artístico y a los que dejaron una huella invaluable a través de su arte en el año 2023».

De su lado, Rosa indicó que «lo más importante de estos Glamour Music Award USA es que queremos hacerlo diferentes a otros Premios, ya que deseamos involucrar más a la comunidad y reconocer a personas que aportan positivamente a la sociedad, pero nadie los toma en cuenta. Este galardón si va a enaltecer la ardua labor que realizan».

Explicó que los productores y gran parte del equipo de trabajo serán los mismos que organizaron el evento el año pasado en República Dominicana: Rafael Taveras y Marli Romero, ya que «tienen una sinergia muy bonita a la hora de trabajar y cuentan con la experiencia suficiente en la realización y producción de eventos».

PROPUESTAS MEXICO Y COLOMBIA

Liriano informó, además, que han recibido propuestas para llevar los Premios a México y Colombia. «Nos encontramos en negociación actualmente», expresó.

La premiación cuenta con el apoyo y el auspicio de Bar Code, Código X Magazine, Greater Elizabeth Chamber of Commerce, Elizabeth Its All Starts Here, D&J Grocery Spanish Food y Voyage Entertainment.