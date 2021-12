Nochebuena aburrida

Aquella fue una noche muy aburrida en Belén. Para empezar, no existían las tarjetas de crédito para comprar hoy y pagar después; ni el gobierno entregaba ningún doble sueldo; ni había un Viernes Negro para comprar barato; ni había una Milly Quezada para cantarle a Juanita; ni se ponían arbolitos iluminados y con brillantes bolitas; ni se abrían botellas para darse un buen jumo; ni tenían puercos para asar… Por eso, Jose y Maria no pudieron celebrar la Nochebuena en su humilde casita. (Y, además, los Reyes Magos no mandaron nada para la fiesta en grande que merecía quien estaba por nacer).