No más preguntas, Magistrado

Gran misterio del “Poder” Judicial (valen las comillas) es el que se manifiesta en los casos que involucran a gente poderosa (sobre todo si está uniformada de gris o caqui)…Voy al grano: En los últimos tiempos muchos han sido los decomisos de drogas en nuestro territorio, sin que no pasen de ser noticias de 24 horas en las primeras planas… Pero nunca se sabe el resto: ¿De dónde venía el alijo? ¿Quién lo recibiría aquí? y, más aún ¿Quiénes son sus protectores locales? Falta una: ¿Por qué en esta materia no vemos juicios públicos, orales y contradictorios? (No más preguntas, Magistrado).