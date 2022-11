NO MÁS INTROMISION BASTA YA

No más intromisión, basta ya, debemos tener presente y tener muy en cuenta que la República Dominicana, es una nación libre y soberana, la cual debe en estos momentos marchar por su liberación, dignidad y derecho; porque la misma acaba de ser mancillada por una resolución de la Organización de la Naciones Unidas, (ONU), la cual quiere imponerle a nuestro país su manera de actuar y que los nacionales haitianos no sean deportados de nuestro territorio. Esto así debe calificarse como una intromisión en los asuntos internos de nuestra nación.

Todas las Constituciones Políticas de las naciones libres y soberanas así lo contemplan, la no intromisión en los asuntos internos de otra nación vecina.

Un gobierno que se respete no permite la intromisión de otra nación en sus problemas internos, al menos que la misma a través de su gobernante no sea títere de la oligarquía y el imperialismo Yankee; las cuales son serviles a sus mandatos y a sus opiniones de dominio del mundo. Por eso América mientras no comience a luchar por su libertad no podrá librarse de dicha intromisión imperialista. Basta ya no más intromisión en nuestros asuntos internos.

Por ellos naciones como Nicaragua, Bolivia, Chile, Venezuela y otras no le siguen la corriente a la política imperialista del mandato de Washington, y por ellos tilda a dichos gobierno que no comulgan con ellos su política imperialista de Terrorista, comunista, corruptos y violadores de los derechos humanos. Pero nuestras libertades solo dan su fruto con las luchas en las calles y con derramamiento de sangre. Adelante América, no te detenga ante tu lucha de liberación por esa política imperialista, adelante siempre en pie de guerra sin detenernos y tomemos como ejemplo a Brasil, Nicaragua, Sri Lanka e Italia.

Nuestra nación no debe estar haciendo marcha patriótica, no señores, lo que se debe hacer es marchar por la no intervención de naciones extranjeros en nuestros asuntos internos. Cada nación es libre de resolver sus problemas internos como puedan y no pedir la intromisión de otra nación en la misma.

América Latina debe seguir luchando por su libertad y no dar un paso atrás y decir ‘’No más intromisión, basta ya’’.