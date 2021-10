NO HABRA JUSTICIA

Por JUAN T H

El gobierno del presidente Luís Abinader lucha contra la corrupción. No hay dudas. La

transparencia caracteriza su gobierno. No tengo dudas. Pero el sistema de justicia del

país está concebido para la corrupción, no para impedirla, a pesar de que la

Constitución y las leyes garantizan condenas a los que se enriquecen ilícitamente

desde el Estado.

Ha pasado más de un año desde que se instaló el nuevo gobierno, más de un año que

el Ministerio Público adquirió ciertos niveles de independencia con la designación de la

ilustre magistrada Mirian Germán como Procuradora General de la República. Pero no

es suficiente, por más que ella quiera y por más que el presidente quiera llevar a la

cárcel a los prevaricadores, será, más que difícil, imposible.

Fiscales, jueces y policías siguen dominando la justicia. Y ellos no están para hacer

justicia, al contrario, están para impedir que se haga justicia. Es una contradicción,

pero es la verdad. Para que el Ministerio Público actúe de forma independiente, era, y

es necesario, producir transformaciones radicales, terminar con el mal que subyace en

su interior. (Árbol que nace torcido jamás su rama endereza)

El PLD los formó y los designó a fiscales y jueces en sus puestos; una gran cantidad

milita en ese partido o tiene simpatía. Los vimos haciendo campaña electoral a favor

de los candidatos de ese partido durante 16 años. por lo tanto, a la llegada del PRM al

poder había que barrer con la mayoría, incluyendo los de las “altas cortes”. De igual

manera la reforma policial debió hacerse paralelamente con urgencia.

Como no funciona la justicia, los corruptos del PLD, que deberían estar presos hace

tiempo y tirar la llave al mar muerto, se pavonean por las calles, dando declaraciones

de prensa, presentándose como santos y santas pretendiendo volver al poder seguros

de que nada les pasará mientras la justicia sea la misma que ellos construyeron para su

beneficio. La mejor muestra de lo que digo es que al ex presidente Danilo Medina no lo

han llamado ni siquiera para tomarse un cafecito con Mirian Germán o Yeni Berenice.

Al parecer Danilo es intocable, al igual que muchos otros. Las “vacas sagradas” del PLD

están en sus capillas, pero sin arder, saboteando las acciones del gobierno y

desacreditándolo con fines electorales.

Al ritmo que van las cosas, terminará el presente mandato presidencial y no veremos a

los corruptos en la cárcel condenados con el carácter de la cosa irrevocablemente

juzgada. A pesar de doña Mirian, a pesar del presidente Abinader y de dos o tres

fiscales, jueces y policías, me temo que no habrá justicia, que la impunidad seguirá

reinando. No confío en la justicia dominicana. Una justicia muy lenta para los

poderosos, pero rápida como un rayo para los débiles. Los procesos judiciales son

largos y tediosos para los ricos, pero veloces para los pobres. Los policías matan

débiles en “intercambios” de disparos, pero jamás a un político corrupto. Fiscales,

jueces, policías, abogados, periodistas y políticos inescrupulosos, se benefician de la

corrupción, menos el pueblo que el único que paga las consecuencias.

Debemos exigir cambios en las fiscalías, en los tribunales y en la Policía para que haya

justicia. De lo contrario, los expedientes no llegaran a feliz término. No habrá justicia.

Nos pasaremos los 4 u 8 años de Abinader y el PRM esperando que los corruptos vayan

a la cárcel y que sean despojados de los “cuartos” que se robaron. ¡Y no lo veremos!