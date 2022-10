Nerys Martínez aspira dirección política Fuerza del Pueblo

Cuestionario Periódico Primicias

Trayectoria Política del Nerys Martínez, aspirante a la Dirección Politica de FP?

Inicié en el PLD en 1983 como circulista en el Pedro Albizu campos, luego que había

logrado la membresía en el 86 me fui a Estados Unidos por asunto de estudios , dure 4

años y cuando regresé me habian botado, a pesar de poner excusa, me informaron

que para ser miembro de nuevo debia volver a ser circulista y vender periódicos, a lo

cual me negué y fui parte fundadora del primer movimiento del PLD, Vanguardia

Morada, ahí dure hasta el 96 que se abrió el partido, del cual fui miembro hasta

noviembre 2019, aunque ya desde adentro tenia 2 años en contra de la modificación

a la Constitución que dio al traste al movimiento Fuerza del Pueblo y me uní a el hasta

que se constituyo en partido, gracias a la Generosidad del PTD, que ha sido la mayor

ganancia de Leonel Fernández por la calidad política de estos hombres y mujeres. Ya

de ahí, fui candidata a regidora por el Distrito Nacional, junto a 29 compañeros mas,

resultando ser la única y primera regidora electa por el partido Fuerza del Pueblo,

bandera que he izado con orgullo en estos 2 años en defensa de los ciudadanos,

haciendo honor al nombre del partido.

Mi motivación a aspirar a la Dirección Política?

Bueno- actualmente soy de la Dirección Central, privilegio que he valorado en su justa

dimensión, sin embargo al abrirse la brecha de que 20 mujeres pasen a la Dirección

Politica, desde el mas alto proceso de democracia Participativa, me siento con el

merito suficiente por ser de las fundadoras del partido, el pueblo me dio el privilegio

de representarle con orgullo en la sala capitular, además es desde las mas altas

direcciones, donde se empieza a cimentar la zapata de un buen gobierno como lo será

la Fuerza del pueblo en su segunda ola de transformaciones a partir del 2024 y quiero

cerrar mi vida política siendo parte de esta historia, porque es desde la tribuna desde

donde se construye la Patria.

¿Cuándo y como será el Proceso de elección, porque milita en la Fuerza del pueblo y

que espera?

Es el 25 de octubre con voto electrónico, con la JCE, donde los 1000 miembros del

partido votaran por las 20 mejores opciones para el partido, donde espero merecer el

voto de los compañeros, el cual como compañera valoraré siempre y como ciudadana

haré todo en siempre poder merecerlo. Milito en la fuerza del pueblo, porque los

humanos con vocación de servicio ubicamos el partido desde donde poder hacerlo,

porque es desde la política , desde el único lugar que podemos servir y construir al

bienestar colectivo de un país y es la Fuerza del pueblo, que bajo el liderazgo de Leonel

Fernández el único estadista de la región, el que lo conoce bien , se le hace imposible

seguirlo si no es con pasión.

Tu formación, experiencia de Estado, aspiración al 2024?

Bueno en cuanto a formación, estudie educación como primera carrera, luego

comunicación social, Derecho y Maestría en alta Dirección Pública, en la escuela de

Gobierno del Instituto Ortega y Gasset de España, también estoy certificada en otros

quehaceres de de crecimiento, como lo es Coach ejecutivo de la ICC de London, PNL

Practitioner con la sociedad Internacional de Neurosemántica, ademas de DISC

herramienta de recursos Humanos, en fin muchas otras.

En cuanto a mis aspiraciones: mi única aspiración es hacer todo para que el partido

fuerza del Pueblo, con el Dr. Leonel Fernández, asuma nuevamente en pais, para

producir la segunda ola de transformaciones, porque no hay duda que en sus 12 años

se empezó a construir el país, porque antes de el RD era una ciudad analoga, sin

apertura internacional, un gobierno cerrado y el institucionalizo el pais, con sus

grandes obras que hoy es innegable, además de la nueva constitución que dio origen a

un cambio de visión, apertura y transparencia, pero lo mas importante es que el

pueblo exige resultados y en el corto tiempo que ya queda, los que tenemos experiencia

en gobernanza, podemos vaticinar que el himmo del caballo mayor #SEVAN en pocos

meses estará en su máximo esplendor.

La participación de las Mujeres en Politica?

Esa apertura a la inclusión a través democracia participativa es uno de los grandes

logros de la constitución del 2010, porque para nadie es secreto, la honestidad,

disciplina y el enfoque a resultados de la mujer, y entrando a la mas alta dirección de

los partidos es una gran conquista de Fuerza del Pueblo que en su dirección media

tiene 214 damas, en la politica tendrá 21, mientras otros tienen uno 12 y otros 8,

esperemos que copien a beneficio de la mujer, porque los lideres generan influencia,

para no decir que son imitadores.