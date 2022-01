MSP pide a la población continuar la vacunación ante alto riesgo de contagio por ómicron

Santo Domingo, República Dominicana. –El Ministerio de Salud Pública exhortó este miércoles a la población dominicana continuar con el cuadro de vacunación con sus dosis correspondientes hasta completar el refuerzo con la cuarta dosis, esto ante la evidencia del alto riesgo de contagio que representa la variante ómicron que está circulando en todo el territorio nacional.

En el encuentro con la prensa que se ofrece cada miércoles, se conoció que la tasa de contagio de ómicron es mayor que las variantes ante registradas (infecciosidad de 9.13) por lo que una persona infectada podría contagiar entre 9 y 12 personas más, es por esto que el organismo de salud llama a no acudir a eventos masivos, utilizar la mascarilla de manera indispensable en espacios públicos y privados.

Asimismo, recomienda lavar las manos de manera frecuente, utilizar alcohol, vigilar la cantidad de pasajeros en transporte público, evitar el contacto con personas que tengan síntomas similares a la gripe, y principalmente acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas.

El ministro de Salud doctor Daniel Rivera al encabezar la rueda de prensa destacó la importancia del uso de mascarilla KN95 para mayor protección y completar esquema de vacunación con tercera dosis combinada.

Rivera explicó que delta fue la peor ola que se registró en el país debido la complicación y requerimiento de atención en los pacientes, no obstante ómicron, es de mayor contagio, pero requiere menos hospitalización para quienes cuentan con sus vacunas.

Dijo que la variante ómicron ha afectado todos los países de manera simultánea en niveles similares, e insistió en continuar la tercera y cuarta dosis para cubrir esta nueva variante.

Manifestó que las autoridades de salud se mantienen vigilantes a los casos de personas no vacunadas hospitalizadas que son afectadas por las variantes Ómicron y Delta, en esta última los pacientes presentan mayores complicaciones cuando no están inoculados.

El titular de Salud hizo un llamado de conciencia a las personas que se están realizando pruebas innecesarias y también dijo que se le está dando seguimiento a los individuos que están falsificando pruebas de positivo a negativa y viceversa.

“Les pido a los ciudadanos ser más racional cuando vayan a realizarse una prueba para detectar el virus. Si no presentan síntomas, ni afecciones de cuidado, no realizarse la prueba al menos que no sea específicamente aquellas de seguimiento”.

También recordó que las escuelas representan espacios seguros ante la enfermedad por tanto recomienda el regreso a clase.

En ese contexto, señaló que la Asociación Panamericana de Infectología aprobó la inoculación infantil de Sinovac y Pfizer, dijo que aproximadamente 18 países están con la vacunación infantil “Nosotros solo esperamos el proceso de rigor para poder iniciar con la vacunación de los pequeños”.

Pérez Then

De su lado el doctor Eddy Pérez Then manifestó que con una tercera dosis de vacuna la persona aumenta en 40 veces más la mediana de anticuerpos por ello el llamado a aplicar esta dosis.

Explica que la tercera dosis cubre ómicron en un 60 por ciento y delta en un 90 por ciento. Recomendó que todas las personas que tengan más de 60 años de edad aplicarse la tercera dosis, para fortalecer los anticuerpos.

Mientras, el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva corroboró que el (R0) o porcentaje de contagio ha aumentado por lo que se debe mantener los protocolos de prevención COVID-19.

Director de Epidemiología

El director de Epidemiología, doctor Ronald Skwees mostró su preocupación por la cantidad de los casos que se están registrando, estando el país en la curva de la quinta ola a causa de las variantes Delta y Ómicron.

