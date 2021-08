Movimiento político expone sobre primer año de Abinader en el poder

El presidente del movimiento Político Nuevo Renacer RD Juan Carlos

Hernández Villavizar, expresó que en la República Dominicana debemos

adoptar con decisión las primeras medidas que nos encaminen hacia un

futuro sostenible, con dignidad para todos en RD. Motorizando con el

apoyo logístico interno del gobierno, con recursos propios la

industrialización y producción agrícolas con procesadoras industriales,

productora de alimentos masivo con coordinación programada a nivel

nacional, con las instalación de invernaderos de alta tecnología de punta

en las grandes extensiones de terreno estatales y privado en desusó

abandonados existente.

Con aplicación de las leyes vigente en materia de expropiación uso y

manejo de proyecto de producción nacional, con impuestos único para la

producción nacional y para el apoyo de la inversión extranjera. Con el

debido respecto a las leyes a favor de las protección de la inversión

económica que transfieran para los fines, hechos que produzcan riqueza a

favor de las captación de impuesto y generación de empleo con calidad.

Recordarles al señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y su

funcionarios, cuáles fueron las promesas del gobierno del cambio, ante de

ganar la elecciones congresuales y municipales de los días 20 de marzo del

2020, y las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio del

2020, donde todos nuestro pueblo y las masa soterradas fuimos convocado por

la patria y la democracias a ejercer nuestro deber e ir a las urnas, donde todos

junto y en equipo alcanzamos las mayoría de los votos sufragado. En favor

del PRM y aliados, arriesgando la vida para conquistar y trasladar los

votantes, invirtiendo nuestro propio dineros y sin un pesos dado para tan

titánica tarea.

Nuestro objetivo de campaña como ente de la sociedad civil y parte de la

masa soterrada y/o silente que dimos respuesta masiva en procura de un

verdadero cambio en RD. Sacar de raíz las administraciones de los

gobiernos Corruptos y entreguistas de la riqueza soberana de nuestra RD,

como los fueran las administraciones del pasado periodo de gobierno del

expresidentes Leonel Fernández Reyna y el atroz Danilo Medina Sánchez.

Las promesas del gobierno del cambio en elecciones hay que cumplirla.

Ayuda mediante un programa en la transformación económica y política,

debemos transformar nuestra economía sin más endeudamiento público,

el medio ambiente y nuestras sociedades. Debemos cambiar nuestra

forma de pensar, nuestra conducta y nuestro hábito destructivo e

individualista.

Debemos apoyar la integración de ciertos elementos esenciales para

relanzar el gobierno del cambio y darles la dignidad a las personas, la

prosperidad, la justicia independiente, apoyarla la necesidad de una

acción colectiva anticorrupción. Para que los corruptos hoy presos y en

proceso y los muchos que faltan, les sea aplicada la ley de extinción de

dominio en proceso de ser aprobada en el congreso nacional, para de una

vez olvidar el borro mi cuenta nueva y sean reintegrado al erario público

los dineros y los bienes del estado dominicano, en mano de exfuncionarios

que no tienen como justificar en años los adquiridos mal habido, por los

sendos lideres empresario y comerciantes sin historial de luchas y

participación comunitaria en el pueblo y su comunidades, politiqueros

corrupto enquistado en los partido político del hoy, pasado, y presente y

futuro, así como su asociados.

La victoria del cambio ya cumple un año y fue realidad por el apoyo en equipo

electoral de la gran parte del electorado, y el triunfo debe ser honrado con el

cumplimiento de lo prometido. A la bases del PRM y los movimiento políticos

sociales aliados, catar la voluntad del pueblo hay que interpretarla como honrar

los acordado la participación en el gobierno en base al 20% por ciento para los

movimiento político aliados y la base, aprobado entre el presidente y su hoy

funcionario enquistado en el poder, como si fuesen puesto por barita mágica y

no por el esfuerzo que desarrollamos noches y días por más de 20 años fuera

del poder y un años del gobierno del cambio.

Si una vez más el pueblo dominicano resulte estropeado en su buena fe,

vilmente engañado y decepcionado en la actual coyuntura que vive el país,

Es oportuna porque el pueblo dominicano tiene la posibilidad de reclamarle al

candidato presidencial triunfante en las pasadas elecciones, licenciado Luis

Abinader, que haga honor al cambio prometido tomando decisiones

renovadoras, las que serían altamente bienvenidas.

El cambio de la pasada campaña electoral, y por el cual votó la mayoría del

electorado, se conecta con el deseo de solución que reclama la población

dominicana ante la crisis económica, social y sanitaria que nos golpea, producto

de la ya tan mencionada pandemia del Covid-19, su secuelas contagiosas, y el

defalco, robo y dispendios de los recurso del estado dominicano y el pueblo

hechos por los gobiernos de 20 años de corruptos, entreguistas y perverso del

PLD y su aliados, heredando RD-PRM, las alza de los producto de primera

necesidad, la falta de empleos, la falta de équida en los precios de los

combustibles, de los productos que compone las canasta básica, el alto precios

de las medicinas, el mal manejo en la solución del tránsitos terrestres, energía

eléctrica, las falta de hombres y mujeres capaces en el gobierno, el

endeudamiento externo e interno.

La nación requiere de que usted señor presidente remplace y destituya a todos

funcionarios que no esté acorde con las soluciones y transparencias institucional

que requiere el momento de grandes y valiente decisiones, y estaremos para

seguirlos apoyando en una nueva candidatura suya, porque la República

Dominicana no puede volver al retroceso de los que quieren y aspiran retornar

al poder.

El autor Juan Carlos Hernández Villavizar es Lic. En Administrador de empresa,

presidente de IVI Inversiones Vip Internacional Srl, Asesor Empresarial

Internacional, Experto en Prevención de Desastres, Político, Trabajador Social.

Presidente del Movimiento Político Acción Patria Nuevo Renacer. Presidente

Fundador del Centro Internacional de Prevención, Formación y Educación Inc.

(CEIPREFE). y de la Confederación Mundial Bomberil CMB inc.